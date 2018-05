A Peggle tipikusan azoknak a felhasználóknak szól, akik nem órákon át szeretnének egyhuzamban ülni a gép előtt, hanem egy gyorsan megtanulható, de azért sok kihívást rejtő játékra vágynak – egy olyanra, amely 10-20 percre is hangulatos kikapcsolódást nyújt.

A játék célja egyszerű: a képernyő tetején lévő mozgó ágyúból – korlátozott számban rendelkezésre álló – golyókat lőhetünk ki, melyek aztán segítenek a pályán lévő elemek eltakarításában. Amíg sok elem van fent, addig könnyű elsöpörni néhányat, de ahogy csökken az eltalálandó célok száma, úgy van szükség egyre pontosabb célzásra. A játékmenetet különféle pályák, illetve kombók és extra juttatások is színesítik. Bőséges ízelítőként szolgálhat az alábbi videó, amelyben minden pálya végigjátszása megtalálható. Mivel közel 2 órás, így azt nem javasoljuk, hogy végignézze, de ha beleteker, akkor bőségesen kaphat ízelítőt a tesztelők véleményét összesítő Metacritic oldalon 85-89-91 pontos értékeléseket kapott játékból.

A Peggle windowsos rendszereken és az Apple számítógépein is játszható verzióját a cikk írásának idején 5 euró (kb. 1600 forint) helyett ingyen lehet letölteni innen, az Electronic Arts Origin rendszeréből. (Aki nem Origin-felhasználó, annak regisztálnia kell, de ez ingyenes és egy-két perc alatt megvan.) Ha kicsit is szimpatikus a játék, akkor ne késlekedje, legalább töltse le, aztán majd kipróbálja – az akció ugyanis már jó pár napja tart, és valószínűleg néhány nap múlva vége is lesz.

