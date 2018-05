Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","shortLead":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","id":"20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961ff7e-69a8-4c87-ac7a-dbfd8394c47b","keywords":null,"link":"/sport/20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","timestamp":"2018. május. 15. 08:30","title":"A kézilabdázó tévéje bánta, hogy BL-t nyert a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos kezdeményezések, amelyek az adományozók segítőkészségének köszönhetően képesek működni. Ezt ismerte fel a 85 éves Erzsébet, aki szerint ahhoz, hogy adjunk, nem pénz kell, hanem jó szív. Így aztán úgy döntött, hogy a házát a Hospice Alapítványra hagyja, mert a méltó halálhoz mindenkinek joga van.","shortLead":"Magyarországon még mindig kuriózumnak számít az adakozás, pedig vannak olyan, társadalmilag rendkívül fontos...","id":"20180514_Adomanyozas_hospice","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe73e8-9d82-4dd8-b5f4-44465d25e76e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e881788a-01bf-4997-a79e-daa9f8b78e83","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Adomanyozas_hospice","timestamp":"2018. május. 14. 20:00","title":"A méltó halálnak nem kellene pénzkérdésnek lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek nyilatkozva azt mondta, hogy egy nagy cég lefújja tervezett beruházását, mert bizonytalan a politikai helyzet. Egy szó sem igaz az egészből, de a képviselő egy helyi portálra hivatkozott, ahol ez a hír megjelent.","shortLead":"Nem hazudott, csak csúsztatott Hegedűs Zoltán, a vásárhelyi Fidesz-frakció vezetője, amikor a Magyar Időknek...","id":"20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a9bd6ce-e009-4d07-97be-bfa2845dbb83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b656279-f706-4472-9d71-da9877292d2f","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Ilyen_modszerekkel_sarozza_MarkiZayt_a_Fidesz","timestamp":"2018. május. 15. 15:53","title":"A fele sem igaz, ilyen módszerekkel próbálja besározni Márki-Zayt a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört a pilótafülke egyik szélvédője. Több alkatrész kirepült a gépből, a személyzet két tagja megsérült.","shortLead":"Kényszerleszállást kellett végrehajtania hétfőn a kínai Sichuan Airlines tibeti fővárosba tartó gépének, miután kitört...","id":"20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2adea238-abe5-43cd-b847-56bea72a7090&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e3ea53-7ead-48b3-88d6-3e0b160b25d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sichuan_airlines_3u8633_kitort_szelvedo","timestamp":"2018. május. 15. 10:33","title":"9800 méter magasan repült az utasszállító gép, amikor egyszer csak kirobbant az egyik ablak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","shortLead":"Győri Péter, a Menhely Alapítvány alapítója civilként indul az időközi polgármester-választáson. ","id":"20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d87887b1-b543-4f65-8a4e-ab64109e65e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d289c0db-29a7-4e47-bb53-11aea813a891","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_egyetlen_jelolt_moge_all_be_a_baloldal_jozsefvarosban","timestamp":"2018. május. 14. 12:46","title":"Egyetlen jelölt mögé áll be a baloldal Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090b3678-1dc8-4f9d-aad1-688422ca9c3b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Pünkösd miatt május 19-21. között a megszokottól eltérően járnak majd a tömegközlekedési eszközök Budapesten.","shortLead":"Pünkösd miatt május 19-21. között a megszokottól eltérően járnak majd a tömegközlekedési eszközök Budapesten.","id":"20180515_hosszu_hetvege_kozeleg_oda_a_rutinbol_kozlekedesnek","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=090b3678-1dc8-4f9d-aad1-688422ca9c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7c7b57-1718-4332-a0d7-a3acc8600f6b","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180515_hosszu_hetvege_kozeleg_oda_a_rutinbol_kozlekedesnek","timestamp":"2018. május. 15. 12:42","title":"Hosszú hétvége közeleg, oda a rutinból közlekedésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló fal mindkét oldalán újabb összecsapásokra számítanak, bár valószínű, hogy az összecsapások hevessége nem éri el a hétfőiekét. A hangulatot jellemzi, hogy Gilád Erdan izraeli belbiztonsági miniszter szerint a tüntetések leállítása érdekében fel kell újítani az övezetet irányító, iszlamista Hamász vezetői ellen a likvidálások politikáját. Az Izraeli hadsereg kedden több Hamász-célpontot is támadott, már Ciszjordániában is palesztin tiltakozások kezdődtek.","shortLead":"Miközben Gázában eltemették a hétfői izraeli–palesztin összecsapások 58 halálos áldozatainak egy részét, a határon álló...","id":"20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=83f216be-4952-4001-aed7-1406c7288631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ed8b17-9eb8-4196-8735-0f4f2c64a6c4","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_Tovabbra_is_feszult_a_helyzet_Gazaban_folytatodik_a_szavak_haboruja","timestamp":"2018. május. 15. 14:49","title":"Feszült a helyzet Gázában a vérfürdő után, a palesztinok már Ciszjordániában is tüntetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]