Történetének legnagyobb átalakítását könyvelhette el a Gmail, hiszen komoly ráncfelvarrást és több nagyszerű funkciót is kapott. Köztük azt a régen várt újítást, mely lehetővé teszi, hogy emlékeztetőt kérjünk egy-egy beérkezett levélre.

A megújulásról szóló cikkünkben azt írtuk, hogy a fejlesztések a Gmaillel való offline munkának is kedveznek, a levelező ugyanis már képes szinkronizálni az utolsó néhány nap leveleit, azokkal így utazás közben, internet nélkül is dolgozhatunk. Most kiderült, a funkció valójában sokkal többre alkalmas: keresgélhetünk, törölhetünk és archiválhatunk is beérkezett üzeneteket, sőt, új levél írásába is foghatunk. A szöveg ilyenkor persze nem küldődik el, csak ha a szolgáltatás újra nethez jut, viszont nem kevés időt megspórolhatunk.

A funkció bekapcsolásához a Chrome legalább 61-es vagy frissebb változatára van szükség, más böngésző egyelőre nem támogatott. Ha azonban valaki a Google programját használja, máris kezdheti a munkát. Előbb navigáljunk a Gmail jobb sarkában található kis fogaskerékre (az új felületet itt mutattuk meg, hogyan tudja aktiválni), majd a Beállításokat választva ugorjunk a megnyíló ablak Offline sávjába.

A net nélküli levelezéshez előbb szükség lesz az offline mód engedélyezésére, ehhez csak pipáljuk be a vonatkozó négyzetet. Ezután újabb beállítási lehetőségekhez jutunk, amelyek közül a Szinkronizálási beállítások a legfontosabbak. A lista által felkínált 7/30/90 napot választva eldönthetjük, hogy az elmúlt 7/30/90 nap leveleit hozza elő a rendszer. Ha tudjuk, hogy valamilyen fontos csatolmány is érkezett a megadott időszakban, úgy pipáljuk be a Mellékletek letöltése opciót, amellyel így internet hiányában is hozzáférünk majd a megküldött fájlokhoz, dokumentumokhoz.

© hvg.hu

A megújult rendszer arra is lehetőséget kínál, hogy a Google-fiókból való kijelentkezés után eltávolítsa vagy megtartsa az offline adatokat a számítógépen.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.