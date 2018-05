Az elmúlt években már megszokhattuk, hogy ha megérkezik a Huawei legújabb csúcsmobilja, nem sokkal később a cég leányvállalata, a Honor is leleplezi a soron következő mobilját. Az idei évben sem történt ez másként: miután március közepén a Huawei lerántotta a leplet legújabb csúcskészülékéről, a P20-ról és a P20 Próról, a Honorról is kiderült, május 15-én Londonban debütál az új üdvöske. Az idei év azonban mégis más szemléletben telt, mint az eddigiek. Az anyacég ugyanis – most éppen megint – azt akarja, a Honor kvázi "leváljon" a Huaweiről, és önálló márkaként gondoljanak rá a felhasználók. Ebben a szellemben mutatták be kedden délután az új csúcsmobilt, a Honor 10-et.

Külcsín

Nos, ha külső alapján kellenne eldöntenünk, hogy ez a leválás sikerült-e, akkor egyértelműen azt mondanánk, hogy nem. A dizájn tekintetében megszólalásig hasonlít a Honor 10 a Huawei P20 Próra, csak épp olyan, mintha annak a kisebb változata lenne. A fejlesztők szerint a méret tudatos döntés eredménye, ugyanis egy egy kézzel is kényelemsen használható mobilt akartak összehozni. Amiben mégis különbözik a Huawei csúcsmobiljától, az a készülék hátoldala, a Honor ugyanis bevezette az új, Aurora névre keresztelt színt. A 3D-s üveg nano-méretű optikai borításának köszönhetően a hátlap 15 rétegű csillámló színből áll. Emellett van "phantom blue" és "phantom green" színű mobil is, de aki ennél konzervatívabb, annak elérhető lesz a hagyományos szürke és a fekete változatok is.

Belbecs

A készülék egy 5,84 colos, 1080 x 2280 pixel felbontású IPS kijelzőt kapott, amit természetesen Gorilla Glass véd. Újdonság, hogy a kijelző aljára, az üveg alá került az ujjlenyomat-olvasó, amit az ígéretek szerint még vizes ujjal is használni tudunk majd. És igen, ebben is benne van az Apple által elsőként bemutatott, de szép lassan az összes androidos telefon által átvett notch, amit szoftveresen el tudunk tünteni.

© Honor

A felszín alatt egy Kirin 970-es chip található, nyolcmagos processzorral. A négy 2,4 GHz-es és négy 1,8 GHz-es mag ismerős lehet, hiszen ilyet kapott a P20 is, és ugyanezt a teljesítményt kapta meg a tavaly bemutatott Mate 10 Pro. Igaz, az akkumulátor kapacitása kisebb, a 4000 mAh-s helyett "csupán" 3400 mAh-sat kapott, ami minden valószínűség szerint azt is jelenti, a huaweies "kollégáknál" jóval kisebb lesz az üzemideje. A készülék természetesen megkapta a gyorstöltő funkciót, így 25 perc alatt 50 százalékra tudjuk majd feltornászni az eltárolt energia mennyiségét.

Ami a kamerát illeti

Egy másik tulajdonság, amiben a Honor eltér a P20 Prótól, az a kamera. A Honor 10 hátuljára két optika került: egy 16 megapixeles színes (f/1.8-as rekeszértékkel) és egy 24 megapixeles monochrome kamera, míg az előlapi kamera szintén 24 megapixeles lett.

© Honor

A trendeknek megfelelően a Honor 10 is megkapta a maga mesterséges intelligenciáját, hogy még hatékonyabb legyen vele a fotózás. A telefon ennek köszönhetően 22 kategória több mint 500 témáját képes felismerni, és ennek megfelelően elkészíteni és filterezni a képet.

Külön érdekesség, hogy a szelfinél a készülék képes nemcsak az embert felismerni, de jól el tudja különíteni az arcot és a hajat is, így téve még precízebbé az összhatást.

RAM-ok és árak

A Honor 10 a 8.1-es Android verziót futtatja. A mobilból lesz 64 és 128 GB-os változat 4 GB RAM-mal ellátva. Az európai piacokon május 15-én debütál a készülék, nálunk erre június közepéig várni kell. Az euróban mért ára a 64 GB-os változat esetén 399,9 eurora, míg a 128 GB-os készülék 499,9 eurora lőtték be. Idehaza 149 990 forintért kerül majd a boltok polcaira.

© Honor

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.