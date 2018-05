Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve. Az utasforgalom csökken ugyan, de a magyar állami támogatás növekszik.","shortLead":"A becsődölt magánvállalkozó helyett a hévízi önkormányzat cége üzemelteti a sármelléki repteret, immár hat éve...","id":"20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8be890a2-f5c4-47f4-81e6-cbb186b19d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b31c63d-f204-4d2d-81bb-55e5b79094a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Allami_tamogatassal_nyaralnak_a_nemet_turistak_Hevizen","timestamp":"2018. május. 15. 10:23","title":"Magyar állami támogatással nyaralnak a német turisták Hévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","shortLead":"A részben vagy teljesen elektromos új autók hazai eladási mutatói jobbak az európai átlagnál. ","id":"20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85963e53-ff23-4093-b411-4da0a0036b7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4327a663-f474-4194-bc4d-17cf52e73e69","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_zold_forradalom_magyarorszag_elektromos_hibrid_autok_plugin_akkumulator_zold_rendszam","timestamp":"2018. május. 15. 15:21","title":"Zöld forradalom: Magyarországot is letámadják az elektromos és hibrid autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","shortLead":"A közlekedésrendészet járőrei vitték kórházba az allergiás rohamot kapott budapesti kisfiút.","id":"20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2348b8-3462-4305-ad6d-a4f2a24156bf","keywords":null,"link":"/elet/20180515_fuldoklo_kisfiut_mentettek_a_rendorok","timestamp":"2018. május. 15. 10:39","title":"Fuldokló kisfiút mentettek a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","shortLead":"A volt felcsúti polgármester mellett csak Csányi Sándor érdekeltségei tudták növelni tavaly agrártámogatásaik összegét.","id":"20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24c68bce-1bb3-4f49-b31f-b63d36ffa2bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bf75c02-a1c7-47c1-aaf3-6bb5399e2079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_kevesebb_penz_jott_tavaly_az_eutol_de_meszaros_lorincekre_aranyeso_hullott","timestamp":"2018. május. 15. 19:45","title":"Agrártámogatások: Kevesebb pénz jött tavaly az EU-tól, de Mészáros Lőrincékre aranyeső hullott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200 halálesetet okoz. Ráadásul sokan tévesen azt gondolják, hogy jobb átesni a betegségen, mint védőoltást kapni ellene.","shortLead":"A WHO, az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint világszerte a kór évente 4,2 millió szövődményes fertőzést és 4200...","id":"20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66556d12-f4e8-4212-af31-15d5bea13752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f1cec8-332b-43dd-b29c-bba7c2724252","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Kotelezo_lesz_baranyhimlo_elleni_oltas","timestamp":"2018. május. 15. 13:00","title":"Kötelező lesz bárányhimlő elleni oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Túl nagy volt a bizonytalanság, muszáj költözniük – magyarázza a szóvivő.","shortLead":"Túl nagy volt a bizonytalanság, muszáj költözniük – magyarázza a szóvivő.","id":"20180515_Csontos_Soros_Gyorgy_nem_futamodott_meg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d703acf9-3f8f-4cbf-b32d-0e2505b6c595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b287cd40-b662-45e9-95fd-1d9b4bd6b2cf","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Csontos_Soros_Gyorgy_nem_futamodott_meg","timestamp":"2018. május. 15. 14:32","title":"Csontos :\"Soros György nem futamodott meg\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3255782f-e907-42ce-9e67-c77ebec7a022&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78153781-4c91-4130-8e49-a2d22ebc99f5","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Reszkessetek_kozpenzbubusok_itt_az_Atlatszo_kozpenzkutato_csodafegyvere","timestamp":"2018. május. 15. 14:41","title":"Reszkessetek, közpénzbubusok, itt az Átlátszó közpénzkutató csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tejüzemekben teljesen zárt láncban dolgozzák fel és csomagolják a tejet, azon belül kizárt a szennyezés. A krimibe illő zsarolást a bombariadóhoz hasonlította a szakember.","shortLead":"A tejüzemekben teljesen zárt láncban dolgozzák fel és csomagolják a tejet, azon belül kizárt a szennyezés. A krimibe...","id":"20180514_Tej_Termektanacs_a_tejszennyezesrol_Ez_olyan_mint_egy_bombariado","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fba0e0c-2a6a-460f-acbd-e08c04a21376&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1a8d3a-28be-4aa1-8997-d53769b18214","keywords":null,"link":"/kkv/20180514_Tej_Termektanacs_a_tejszennyezesrol_Ez_olyan_mint_egy_bombariado","timestamp":"2018. május. 14. 11:25","title":"A Tej Terméktanács a tejszennyezésről: Ez olyan, mint egy bombariadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]