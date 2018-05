Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","shortLead":"Fejenként átlagosan 2 millió forint bónuszt kaptak az emberierőforrás-tárcánál dolgozók a választások előtt.","id":"20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b5f86d-5d5e-4760-8738-ad6ab7a8418a","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_4_milliardnyi_bonuszt_osztottak_ki_balog_zoltan_minszteriumaban","timestamp":"2018. május. 15. 07:44","title":"4 milliárdnyi bónuszt osztottak ki Balog Zoltán minsztériumában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Hazajarnak_nyaralni_a_menekultek_az_Index_tesz_is_ellene_valamit","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53e6ddd1-496f-4b5c-bd62-646eba01d955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d2c739-199d-4856-acce-d7f450596d4b","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Hazajarnak_nyaralni_a_menekultek_az_Index_tesz_is_ellene_valamit","timestamp":"2018. május. 16. 11:00","title":"Hazajárnak nyaralni a menekültek, az Index tesz is ellene valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca0a9c72-833b-4b41-a7f0-4ad11d56ee99","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész-rendezőt meghívták Izraelbe, és nem mondták le a rendezvényt.","shortLead":"A színész-rendezőt meghívták Izraelbe, és nem mondták le a rendezvényt.","id":"20180516_Alfoldi_Robert_A_fene_akar_szabadsagharcos_lenni","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca0a9c72-833b-4b41-a7f0-4ad11d56ee99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81747895-7dca-47cb-9eaf-e033efab5d80","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Alfoldi_Robert_A_fene_akar_szabadsagharcos_lenni","timestamp":"2018. május. 16. 17:30","title":"Alföldi Róbert: „A fene akar szabadságharcos lenni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek kiabáltak, hogy álljon meg.","shortLead":"Egy utas beszámolója szerint a buszon mindenki nagyon megijedt. Volt, aki a vészcsengőt nyomta, mások a sofőrnek...","id":"20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fdc8e36-cb81-4e7c-8102-fa5472ce3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bc55213-ad0d-40b7-920f-b1e6d6f897af","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_nagy_volt_a_panik_a_kalvaria_teren_kigyuuladt_buszon","timestamp":"2018. május. 15. 20:01","title":"Nagy volt a pánik a Kálvária téren kigyulladt buszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","id":"20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdfad499-6ca1-4531-a24d-08882b7d30f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_gyor_audi_motor_benzinmotor_villanymotor_audi_a3_vw_golf_seat_leon_ateca","timestamp":"2018. május. 16. 10:21","title":"Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23760165-ccba-4930-ad5b-dcb446875691","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Eddig Las Vegasba kellett utaznia annak, aki legálisan akart fogadni, mostantól bármelyik amerikai megteheti otthonról is, ha a saját állama engedi.","shortLead":"Eddig Las Vegasba kellett utaznia annak, aki legálisan akart fogadni, mostantól bármelyik amerikai megteheti otthonról...","id":"20180515_Legalis_lett_az_amerikai_sportfogadas_150_milliard_dollaros_piac_feheredhet_ki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23760165-ccba-4930-ad5b-dcb446875691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91282df1-174b-400c-9122-bfd33402296b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180515_Legalis_lett_az_amerikai_sportfogadas_150_milliard_dollaros_piac_feheredhet_ki","timestamp":"2018. május. 15. 15:47","title":"Legális lett az amerikai sportfogadás, 150 milliárd dolláros piac fehéredhet ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","shortLead":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","id":"20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80776d6-bb2e-45dd-94bc-794e51531458","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","timestamp":"2018. május. 16. 17:20","title":"A Jobbiknak nincs rá pénze, hogy jelöltet indítson a budapesti időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport.foci","description":"A hírek szerint a teljes szakmai stáb, így a magyar másodedző is otthagyja az RB Leipzigot. Lőw Zsoltra állítólag már szemet is vetettek a PSG-nél. ","shortLead":"A hírek szerint a teljes szakmai stáb, így a magyar másodedző is otthagyja az RB Leipzigot. Lőw Zsoltra állítólag már...","id":"20180516_A_PSGhez_mehet_a_Lipcsetol_tavozo_Low_Zsolt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1d9ea0b-2482-4ebd-b90d-23b735103792&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97099b9e-4308-44f4-9e77-943fa3365924","keywords":null,"link":"/sport.foci/20180516_A_PSGhez_mehet_a_Lipcsetol_tavozo_Low_Zsolt","timestamp":"2018. május. 16. 13:10","title":"A PSG-hez mehet a Lipcsétől távozó Lőw Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]