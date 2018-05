Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Albert Einstein a \"hagyományos\" világra érvényes fizikai törvényszerűségekből kiindulva írta le a kvantumfizika szabályait, egy friss kutatási eredmény szerint azonban tévedett.","shortLead":"Albert Einstein a \"hagyományos\" világra érvényes fizikai törvényszerűségekből kiindulva írta le a kvantumfizika...","id":"20180514_einstein_kvantumfizika_kvantumok_osszefonodasa_bizonyitek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=752673d8-6cce-4820-867b-d10341e5bd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fce3dc-ab9a-4afa-9114-bc24361eec06","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_einstein_kvantumfizika_kvantumok_osszefonodasa_bizonyitek","timestamp":"2018. május. 14. 10:03","title":"100 000 önkéntes bizonyította, hogy Einstein tévedett: létezhet gyorsabb dolog a fénynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek csak négy góllal sikerült válaszolnia.","shortLead":"Már 5-1-re is vezetett a bajnoki tabella vége felé tanyázó Levante a Lionel Messi nélkül felálló bajnok ellen, amelynek...","id":"20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b3c52b-80a3-4c18-9120-3783f86d3c8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07d6781-cc5a-4b21-bf36-c8ea4ea7ab19","keywords":null,"link":"/sport/20180514_a_16_szakitotta_meg_a_barcelona_veretlensegi_sorozatat","timestamp":"2018. május. 14. 07:05","title":"A 16. szakította meg a Barcelona veretlenségi sorozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","shortLead":"Igencsak honorálják a felhasználók az ötletet, hogy egy windowsos PC-t akár a zsebükben is tarthassanak.","id":"20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f283456d-9ccf-4c7d-810a-f69bddd64d25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90496dd4-2d02-4bbb-a48d-8cb3232a8d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_mi_mini_pc_kozossegi_finanszirozas_zsebre_vaghato_windowsos_pc","timestamp":"2018. május. 13. 15:13","title":"Itt a valóban zsebre vágható Windows 10-es PC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"322173b7-d4ea-4268-9472-d63c6336523e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszas fejlesztést követően a bajor prémiumgyártó vezeték nélküli töltési rendszere megérett a sorozatgyártásra.","shortLead":"Hosszas fejlesztést követően a bajor prémiumgyártó vezeték nélküli töltési rendszere megérett a sorozatgyártásra.","id":"20180515_bmw_530e_vezetek_nelkuli_toltes_plugin_hibrid_akkumulator_mercedes_sosztaly","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=322173b7-d4ea-4268-9472-d63c6336523e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5944d6-e9a5-4552-861c-f9dcc5b59f29","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_bmw_530e_vezetek_nelkuli_toltes_plugin_hibrid_akkumulator_mercedes_sosztaly","timestamp":"2018. május. 15. 09:21","title":"A BMW idén nyáron leszámol a kábelekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","shortLead":"Tavaly óta az Újpest keretének tagja, a hétvégén a Felcsút elleni meccsen debütált az NB I-ben. ","id":"20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62ca91f9-ec75-4a01-ba78-4fa947c8bc0c","keywords":null,"link":"/sport/20180515_Gundel_Takacs_Gabor_fia_a_hetvegen_debutalt_az_NB1ben","timestamp":"2018. május. 15. 09:35","title":"Gundel Takács Gábor fia a hétvégén debütált az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 70 éves kínai férfi 1975-ben mindkét lábát elveszítette fagyás miatt, amikor először próbált feljutni a világ legmagasabb csúcsára. Nem adta fel, bár később is kudarcba fulladt több próbálkozása. ","shortLead":"A 70 éves kínai férfi 1975-ben mindkét lábát elveszítette fagyás miatt, amikor először próbált feljutni a világ...","id":"20180514_mindket_labat_elveszitette_megis_megmaszta_egy_kinai_ferfi_a_vilag_legmagasabb_csucsat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7651648-7e14-4f10-bed9-e97571ca5174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b98b0226-72b2-4737-92b0-5f996519a08d","keywords":null,"link":"/elet/20180514_mindket_labat_elveszitette_megis_megmaszta_egy_kinai_ferfi_a_vilag_legmagasabb_csucsat","timestamp":"2018. május. 14. 10:42","title":"Mindkét lábát elveszítette, mégis megmászta egy kínai férfi a világ legmagasabb csúcsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b826d025-7b29-4b5b-8ef5-59f87bd73624","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rendszeres tehervonat összeköttetés létesült Antwerpen és a kínai Tansan iparváros között.","shortLead":"Rendszeres tehervonat összeköttetés létesült Antwerpen és a kínai Tansan iparváros között.","id":"20180513_A_belga_Antwerpen_osszekototte_magat_Kinaval","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b826d025-7b29-4b5b-8ef5-59f87bd73624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb982a39-272d-47aa-a14c-f85efc089de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_A_belga_Antwerpen_osszekototte_magat_Kinaval","timestamp":"2018. május. 13. 16:18","title":"A belga Antwerpen összekötötte magát Kínával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló épületen egy 33 éves férfi és másfél éves kislánya meghalt, amikor felrobbant egy gázpalack. ","shortLead":"Életfogytiglani börtönbüntetést kaphat az a 36 éves férfi, aki tavaly nyáron felgyújtotta szállásadója házát. A lángoló...","id":"20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d72a6b28-65f4-46fe-99c1-b27f702c76e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9013e769-b56e-4369-865a-1285b32d0e51","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_ragyujtotta_a_hazat_szallasadojara_egy_ferfi_es_a_kislanya_meghalt","timestamp":"2018. május. 14. 09:10","title":"Rágyújtotta a házat szállásadójára, egy férfi és a kislánya meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]