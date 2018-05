A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt kereső felhasználója lehet a szolgáltatásnak, melynet fejlesztői szerint egészen komoly bevételre is szert tehet az, aki dolgozik érte. Külön érdekesség, hogy az is felhasználó lehet, aki például egyetemistaként csak heti 8-10 órát dolgozna, de az is, aki rugalmas, de teljes munkaidőben vállalna feladatokat.

Oszkár, Uber, Airbnb, Yumber, Miutcánk, Dogsurf – csak pár azokból az alkalmazásokból, amelyek a sharing economyt, vagyis a közösségi gazdaságot századunk egyik legjelentősebb közgazdaságtani fogalmává tették. Ezen gombamód szaporodó platformok közös jellemzője, hogy alkalmazásukhoz nem kell más, csak egy okostelefon. A letöltött applikáción keresztül aztán már költhetjük, vagy éppen gyarapíthatjuk a pénzünket, de a közösség támogatásával lényegesen jobb feltételekkel, mintha csak egyedül lennénk szolgáltatók vagy felhasználók.

Ebbe a körbe illeszthető az a hazai szolgáltatás, melynek felhasználói miközben kerékpárral, motorral vagy autóval közlekednek a városban, vállalják, hogy ha pont arra van dolguk, elviszik a környékre mások csomagjait. Ez lehet egy alkalmi megbízó is, de sok étterem is igénybe veszi az ilyen módon "kiszervezett" futárok munkáját. A Sendee-felhasználók a megbízó ügyfelek által fizetett szállítási díj 75%-át megkapják. A regisztrálók bevétele egészen pontosan a címpénz + kilométerdíj + borravaló hármasból áll össze. A kifizetés heti rendszerességű. A cég szerint ha valaki hetente 25 címet vállal, az nagyjából 70 km-t hajtva teljesítheti a feladatát, hetente 22 ezer forintos bevételért. Ez még egy egyetemistának is beleférhet, de ha valaki komolyabban űzné a munkát, akkor egy 200 ezer forint körüli fizetést is összehozhat magának Budapesten.

© Sendee Project

Az egy éve indult Sendee futárappnak már közel 700 regisztrált alvállalkozója van. A magyar startup szerint a kedvező jutalék és szabad időbeosztás mellett az is csatlakozásra ösztönzi a leendő felhasználókat, hogy mindössze 20 perc alatt szert tehetnek egy új állásra. Ennyit vesz igénybe ugyanis a személyes regisztráció, ami után pár napon belül már kisadózó vállalkozóként indulhat első hivatalos útjára az, aki nem is olyan rég még azt sem tudta, mivel fogja elütni a szabadidejét vagy éppen miből fog megélni.

A szolgáltatásba alkalmi vagy rendszeres futárként ide kattintva regisztrálhat. Érdekesség, hogy a cég ezután egy egy személyes találkozóra is meghívja a csatlakozni vágyókat, ahol megmutatják a Sendee működését, és ígéretük szerint minden kérdésre válaszolnak.

