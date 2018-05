Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","shortLead":"Azoknak járhat pénz, akik uniós tagállamokból érkeztek a szigetországba.","id":"20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c8d6a23-0916-40ce-96d0-ae660ead0e86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cb314f-636f-487c-a723-1c872197058c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180513_karteritest_kaphatnak_a_nagy_britanniabol_kitoloncolt_hajlektalanok","timestamp":"2018. május. 13. 12:55","title":"Kártérítést kaphatnak a Nagy-Britanniából kitoloncolt hajléktalanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","shortLead":"Egy jó magas erkölcsi piedesztálról.","id":"20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73e2202e-b711-4e81-8245-e0bfbd7769af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feba45ae-8830-4765-8a5e-c21ed6cc85b0","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Gyerekcsinalasra_buzdit_az_Origo_de_meg_hogy","timestamp":"2018. május. 14. 08:59","title":"Gyerekcsinálásra buzdít az Origo, de még hogy!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking Alapítvány. A jövöből érkezőknek is meg szeretnék adni a lehetőséget, hogy leróhassák tiszteletüket az elméleti fizikus előtt.","shortLead":"Mindent lehetségesnek kell tekintenünk, amíg nem sikerült bebizonyítani róla, hogy lehetetlen – véli a Stephen Hawking...","id":"20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=18ef775f-0504-4cc8-9995-f85f7fbe94b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a22b046-9fb4-4903-936e-3f133ade1a52","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_stephen_hawking_temetese_sorsolas_jelentkezes_idoutazok_2038","timestamp":"2018. május. 13. 13:03","title":"Viccnek is jó lenne, de ez most komoly: időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt egyre több férfi híresség és divatmárka, hogy a szettnek van létjogosultsága. ","shortLead":"A divat gyorsan változik, olykor kiszámíthatatlan és tévedésnek bizonyul. Ezúttal a zokni-szandál kombóról gondolja azt...","id":"20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98345615-7b14-43a6-8da7-4f78a390800f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f5beb5-ff43-49ac-8ff3-a9af97c51a6f","keywords":null,"link":"/elet/20180513_Van_egy_jo_hirunk_a_ferfiaknak_tobbe_mar_nem_szentsegtores_szandalt_huzni_zoknira","timestamp":"2018. május. 13. 14:52","title":"Van egy jó hírünk a férfiaknak: többé már nem szentségtörés szandált húzni zoknira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","shortLead":"A román CSM Bucuresti 31-30-ra győzte le az orosz Rosztov-Don csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája bronzmérkőzésén.","id":"20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5894cec8-5cde-4ada-ad55-95cf4efe6577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf9c9bd-80ec-4c55-8e10-4cc047b7be40","keywords":null,"link":"/sport/20180513_kezilabda_bl_egyetlen_gol_dontott_a_bronzeremrol","timestamp":"2018. május. 13. 17:08","title":"Kézilabda-BL: egyetlen gól döntött a bronzéremről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","shortLead":"A kékvérű brit márka fejlesztői a jelek szerint találtak még néhány lóerőt a remek V12-es blokkban.","id":"20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5256843-39d1-46aa-999b-b08f59419344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f86535-141e-4277-9ccf-503d3b4f2c59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180514_aston_martin_db11_amr_csucsmodell_tuning_v12_biturbo_brit_sportauto","timestamp":"2018. május. 14. 10:21","title":"639 lóerős lett az Aston Martin szemrevaló V12-es új csúcsmodellje, mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán beígért bosszújára készülnek az ellenségei – ezzel a felütéssel jelent meg cikk a The Washington Postban. A lap szerint azok az egyetemek, médiumok, helyhatóságok és emberi jogi szervezetek, amelyek eddig az utolsó ígéretei voltak annak, hogy Magyarország nyitott és szabad marad, talán nem maradhatnak meg sokáig. ","shortLead":"Orbán beígért bosszújára készülnek az ellenségei – ezzel a felütéssel jelent meg cikk a The Washington Postban. A lap...","id":"20180515_ignatieff_ha_nyarig_nincs_megallapodas_becsbe_koltozik_a_ceu","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cd14649-6b6e-4ff0-95dd-95033c390931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8a758c2-0fb1-4b3d-b1fd-0552befe3a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_ignatieff_ha_nyarig_nincs_megallapodas_becsbe_koltozik_a_ceu","timestamp":"2018. május. 15. 09:10","title":"Ignatieff: Ha nyárig nincs megállapodás, Bécsbe költözik a CEU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","shortLead":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","id":"20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961ff7e-69a8-4c87-ac7a-dbfd8394c47b","keywords":null,"link":"/sport/20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","timestamp":"2018. május. 15. 08:30","title":"A kézilabdázó tévéje bánta, hogy BL-t nyert a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]