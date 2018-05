Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet határánál kirobbant összecsapásokban hétfőn.","shortLead":"Helyszíni sajtóértesülések szerint több mint negyven palesztin tüntetőt lőttek le izraeli katonák a Gázai övezet...","id":"20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00507282-9c34-40dc-8d58-2db99ab6c8b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5148e10d-dcf5-4f38-ba0d-998e9c63545f","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Verfurdovel_indult_a_jeruzsalemi_amerikai_nagykovetseg_nyitasanak_napja_a_gazai_ovezetnel","timestamp":"2018. május. 14. 13:44","title":"Vérfürdővel indult a jeruzsálemi amerikai nagykövetség nyitásának napja a Gázai övezetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a10fcd-9e5c-4dfe-a3eb-ec6c17d15289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 58 – kizárólag palesztin – halottja van az összecsapásoknak a palesztin övezet és Izrael határán. Kedden újabb véres összetűzésekre lehet számítani, most van ugyanis a \"katasztrófa\" 70. évfordulója, amikor Izrael állam megalapítása után tömegesen telepítették ki a palesztinokat.","shortLead":"Már 58 – kizárólag palesztin – halottja van az összecsapásoknak a palesztin övezet és Izrael határán. Kedden újabb...","id":"20180515_palesztin_izraeli_osszecsapasok_a_katasztrofa_evfordulojan","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1a10fcd-9e5c-4dfe-a3eb-ec6c17d15289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f82318-8140-40fc-8efe-203e60b35775","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_palesztin_izraeli_osszecsapasok_a_katasztrofa_evfordulojan","timestamp":"2018. május. 15. 11:10","title":"Csecsemő is van a palesztin halálos áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben a külgazdaság és a külügy. A Gazdasági bizottságban járt a külügyminiszter-jelölt.\r

\r

","shortLead":"Valamint a határon átnyúló fejlesztések és az Információs hivatal is hozzá kerül. A KKM nem válik ketté, marad egyben...","id":"20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c015861e-a163-4906-9352-72ac35c84e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dabb292-faeb-4f06-be4a-613af1e4bf0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_Szijjarto_targyal_ezutan_a_nemzetkozi_energiaugyekben_is","timestamp":"2018. május. 15. 15:18","title":"Szijjártó tárgyal ezután a nemzetközi energiaügyekben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a5ba444-cfb8-4afa-aed8-d9b53ef47cf4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Sárkányforrás nevű templomban 2015 óta szolgál Hszian'er, a buddhista robotszerzetes, amelyet a szakemberek most fognak még bölcsebbé varázsolni. ","shortLead":"A Sárkányforrás nevű templomban 2015 óta szolgál Hszian'er, a buddhista robotszerzetes, amelyet a szakemberek most...","id":"20180513_Fejtagitasra_szorul_Kina_buddhista_robotszerzetese","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a5ba444-cfb8-4afa-aed8-d9b53ef47cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76324434-c9a9-4636-ba81-53555b1a15f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20180513_Fejtagitasra_szorul_Kina_buddhista_robotszerzetese","timestamp":"2018. május. 13. 18:58","title":"Fejtágításra szorul Kína buddhista robotszerzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi jelentésekkel ellentétben Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettősügynök nem is élt visszavonult életet: a Nagy-Britanniában élő kém rendszeresen tartott előadásokat nyugati titkosszolgálatoknak, illetve egyetemistáknak, s lehet, hogy ezért akarták őt megölni márciusban, feltételezhetően orosz ügynökök.","shortLead":"A korábbi jelentésekkel ellentétben Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettősügynök nem is élt visszavonult életet...","id":"20180514_Ezert_akarhattak_megolni_Szergej_Szkripalt","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fc783b3-e03a-48c9-9e0b-80beb656cf28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f63322ef-9750-42d0-aa92-2ba754f157ce","keywords":null,"link":"/vilag/20180514_Ezert_akarhattak_megolni_Szergej_Szkripalt","timestamp":"2018. május. 14. 17:05","title":"Ezért akarhatták megölni Szergej Szkripalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9cf746-daa2-4088-b351-3c15daa8707c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Rettenetesen idegesít, amikor egy halom kérdést teszel fel azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, meg az is, hogy rengeteg írásjelet használsz” – írta egy kamaszlány édesanyjának. Ő pedig elgondolkodott, mire érdemes figyelni csetelés közben.","shortLead":"„Rettenetesen idegesít, amikor egy halom kérdést teszel fel azzal kapcsolatban, hogy mit csinálok, meg az is...","id":"20180514_Kamasszal_csetel_Negy_szabaly_amit_erdemes_betartani","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a9cf746-daa2-4088-b351-3c15daa8707c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d708e9c7-db74-4342-8896-e43d3589f44a","keywords":null,"link":"/elet/20180514_Kamasszal_csetel_Negy_szabaly_amit_erdemes_betartani","timestamp":"2018. május. 14. 13:27","title":"Kamasszal csetel? Négy szabály, amit érdemes betartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be miniszteri meghallgatásán Trócsányi László leendő igazságügy miniszter.","shortLead":"A magyar kormány a 2017-ben megtorpedózott új közigazgatási felsőbíróság létrehozását tervezi – jelentette be...","id":"20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd87100c-9093-497c-8141-22362c81aa9e","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_Jonnek_a_kulonbirosagok","timestamp":"2018. május. 14. 11:51","title":"Trócsányi László: Jönnek a különbíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","shortLead":"Valószínűleg nincs szennyezett tej a boltok polcain, de az áruházak és a Nébih is segít eligazodni.","id":"20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=635d40be-cb6b-4a6e-9d95-d46455f8d99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fcd16e-3c83-43a8-8524-5cad73d43005","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Igy_lehet_ellenorizni_nem_veszelyese_a_tej","timestamp":"2018. május. 15. 12:36","title":"Így lehet ellenőrizni, nem veszélyes-e a tej","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]