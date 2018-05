Se hűtőbe, sem fagyasztóba nem kell majd rakni a jövő fémdobozos üdítőit, egy új technológia mindezt ugyanis játszi könnyedséggel helyettesíti. Az első, ilyen módon csomagolt italokból egyelőre csak kávék lesznek kaphatók, ha viszont beválik, más frissítőkre is kiterjeszthetik. Mutatjuk videón, hogy hogy működik.

Tikkasztó hőségben mindenkinek jól esik egy korty hideg üdítő, de a most kapható italok – hűtés nélkül legalábbis – nagyon gyorsan felmelegednek. A türelmetlenebbek ilyenkor általában egyből a fagyasztóba teszik, hátha azzal is gyorsítható valamelyest a hűtés folyamata. Csakhogy ilyenkor is muszáj várni valamennyit, hogy valóban szomjoltó állapotába kerüljön az adott itóka.

A fenti problémát igyekszik orvosolni a 7-Eleven nevű bolthálózat, amely 15 Los Angeles-i üzletben kezd különleges, fémdobozos kávék árusításába. A bravúrt persze nem a kávé, hanem a doboz jelenti, amelybe a folyadékot töltötték. A Chill-Can nevű megoldás ugyanis a világ első, önmagát hűteni képes fémdoboza, mely némi emberi rásegítéssel, néhány másodperc alatt kellemes hőmérsékletűvé változtatja tartalmát.

A The Joseph Company International által kidolgozott megoldás a FoodBev Media jelentése szerint 25 évnyi fejlesztést igényelt. A vásárlók alapvetően szobahőmérsékleten jutnak a dobozos kávéhoz, amit aztán saját maguk lehűthetnek, ha akarnak, ehhez csupán a doboz alján található kis szerkezetet kell a megfelelő irányba eltekerni. Gyakorlatilag úgy működik, mintha egy teljesen átlagos, kupakos üdítőt nyitnánk ki, azzal a különbséggel, hogy tekeréskor a benne lévő szelep működésbe lép, majd a levegőből visszanyert szén-dioxid pedig lehűti az italt.

A The Takeout cikke szerint a technológia 75-90 másodperc alatt nagyjából 30 fokkal képes csökkenteni a dobozba töltött folyadék hőmérsékletet. A MicroCool néven szabadalmaztatott eljárás a cég közlése szerint teljesen biztonságos, nem mellesleg 100%-ban újrahasznosítható, és nem juttat semmilyen káros anyagot a légkörbe.

Bár a technológiát most első körben a dobozos kávéknál próbálják ki, nem nehéz továbbgondolni, hova vezethet mindez.

