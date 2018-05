Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952a6663-0a01-4250-8a65-d42c67e43249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán negyedik miniszterelnöki ciklusának középpontjában a hadsereget és a honvédelmet emelte. Két éven belül háromszáz tisztet avathatnak, erre utal egy friss közbeszerzés.","shortLead":"Orbán negyedik miniszterelnöki ciklusának középpontjában a hadsereget és a honvédelmet emelte. Két éven belül háromszáz...","id":"20180516_327_millioert_vesz_kardokat_a_honvedseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=952a6663-0a01-4250-8a65-d42c67e43249&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97736e29-e91d-4494-936a-1e62b24f0868","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_327_millioert_vesz_kardokat_a_honvedseg","timestamp":"2018. május. 16. 10:35","title":"32,7 millióért vesz kardokat a honvédség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A film Eadweard Muybridge fényképészről szól majd, akit a mozgókép egyik atyjaként tartanak számon. ","shortLead":"A film Eadweard Muybridge fényképészről szól majd, akit a mozgókép egyik atyjaként tartanak számon. ","id":"20180516_Sajat_magat_rendezi_Gary_Oldman_egy_eletrajzi_filmben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d5ca24-ccf9-47ee-a748-043b0ed323ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115cf002-ffa2-444a-befa-494b6538c35c","keywords":null,"link":"/kultura/20180516_Sajat_magat_rendezi_Gary_Oldman_egy_eletrajzi_filmben","timestamp":"2018. május. 16. 14:05","title":"Saját magát rendezi Gary Oldman egy életrajzi filmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét nemzedéken át öröklődött.","shortLead":"A drágakő Indiából származik, első tulajdonosa Farnese Erzsébet, Párma hercegének lánya volt, és több mint hét...","id":"20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd0a4840-ef75-4153-9356-16090508944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc676d48-d494-494d-bb85-97dd04ddfcd1","keywords":null,"link":"/elet/20180515_meses_gyemantert_adott_valaki_56_millio_eurot_egy_genfi_arveresen","timestamp":"2018. május. 15. 21:52","title":"Mesés gyémántért adott valaki 5,6 millió eurót egy genfi árverésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagy István szerint a mezőgazdaság fejlődésének a munkaerőhiány enyhítése, illetve a fiatalok bevonása a kulcsa.","shortLead":"Nagy István szerint a mezőgazdaság fejlődésének a munkaerőhiány enyhítése, illetve a fiatalok bevonása a kulcsa.","id":"20180516_Kikuldene_a_foldekre_a_fiatalokat_az_uj_agrarminiszter","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ed451cf-e21d-40ad-be85-ed7b16363e1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b43a135a-18d7-4559-b478-a86bc981dc69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180516_Kikuldene_a_foldekre_a_fiatalokat_az_uj_agrarminiszter","timestamp":"2018. május. 16. 10:58","title":"Kiküldené a földekre a fiatalokat az új agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db8ae34b-cbae-486d-b2c0-e878d275526a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Halastóba hajtott egy személygépkocsi Vállajon, a kocsi teljesen elmerült a tóban.","shortLead":"Halastóba hajtott egy személygépkocsi Vállajon, a kocsi teljesen elmerült a tóban.","id":"20180516_bmw_halasto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db8ae34b-cbae-486d-b2c0-e878d275526a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60f84672-a0bd-40a1-ba92-5e2b63e331df","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_bmw_halasto","timestamp":"2018. május. 16. 14:26","title":"Fotók: Horgásztóba hajtott egy autó – a tűzoltóknak kellett kihalászni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt kereső felhasználója lehet a szolgáltatásnak, melynek fejlesztői szerint egészen komoly bevételre is szert tehet az, aki dolgozik érte. Külön érdekesség, hogy az is felhasználó lehet, aki például egyetemistaként csak heti 8-10 órát dolgozna, de az is, aki rugalmas, de teljes munkaidőben vállalna feladatokat.","shortLead":"A futárszolgáltatás Uberjeként határozhatjuk meg a Sendee nevű alkalmazást. Egy gyors regisztráció után bárki pénzt...","id":"20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cee7c4c-90fb-4fff-81f7-3c681e66d9e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39559d52-41fc-4f3a-963b-b1edea975ab4","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_sendee_etel_futar_munka_hazhoz_szallitas_budapesten_app","timestamp":"2018. május. 15. 08:03","title":"Így szerezhet jobb állást 20 perc alatt – ezt ígéri egy magyar vállalkozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","shortLead":"Újabb bizonyítékot találtak csillagászok arra, hogy a Jupiter Európé nevű holdján szórványos gejzírkitörések vannak.","id":"20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=70a77930-1bde-4ea9-a7c3-3d4b225bf97a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52df4881-7b76-4b76-b880-4033de0b77bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180514_Ugy_tunik_gejzirek_vannak_a_Jupiter_egyik_holdjan","timestamp":"2018. május. 14. 20:20","title":"Úgy tűnik, gejzírek vannak a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbf1114-d1e2-49fe-b85d-ef091a9fca03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint egy, az eddigieknél jóval erősebb Model 3-at is kínál majd a Tesla. A rendeléseket a jövő héttől már le lehet rá adni, igaz, árat és szállítási időpontot nem adtak meg hozzá.","shortLead":"A jelek szerint egy, az eddigieknél jóval erősebb Model 3-at is kínál majd a Tesla. A rendeléseket a jövő héttől már le...","id":"20180516_tesla_model_3_performance_elektromos_auto","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cbf1114-d1e2-49fe-b85d-ef091a9fca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ca1a1-1464-462f-8b49-bc88485650a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_tesla_model_3_performance_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 16. 11:21","title":"Újabb autóval áll elő a Tesla, jön a szteroidokon nevelt Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]