Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán popzene.","shortLead":"Enónak annyi mindenhez köze volt az elmúlt közel 50 évben, hogy még felsorolni is kétségbeejtő. Neki minden egyformán...","id":"20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0aafd88c-df22-4ac6-9ea4-09a141f8a900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae7edfa-bbd1-461e-b0ef-e0fb7c589045","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Ha_a_popkultura_a_Roxfort_o_Dumbledore_professzor__ma_70_eves_Brian_Eno","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Ha a popkultúra a Roxfort, ő Dumbledore professzor – ma 70 éves Brian Eno","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cbf1114-d1e2-49fe-b85d-ef091a9fca03","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint egy, az eddigieknél jóval erősebb Model 3-at is kínál majd a Tesla. A rendeléseket a jövő héttől már le lehet rá adni, igaz, árat és szállítási időpontot nem adtak meg hozzá.","shortLead":"A jelek szerint egy, az eddigieknél jóval erősebb Model 3-at is kínál majd a Tesla. A rendeléseket a jövő héttől már le...","id":"20180516_tesla_model_3_performance_elektromos_auto","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9cbf1114-d1e2-49fe-b85d-ef091a9fca03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1ca1a1-1464-462f-8b49-bc88485650a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_tesla_model_3_performance_elektromos_auto","timestamp":"2018. május. 16. 11:21","title":"Újabb autóval áll elő a Tesla, jön a szteroidokon nevelt Model 3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bamboleo, bambolea!","shortLead":"Bamboleo, bambolea!","id":"20180515_Budapestre_jon_a_Gipsy_Kings","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cd055c-90c8-4a6e-9559-2b05da19db80","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Budapestre_jon_a_Gipsy_Kings","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Budapestre jön a Gipsy Kings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható is lesz a videónézéssel töltött idő. ","shortLead":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható...","id":"20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d1c42d-38ca-44be-8657-5e9fe1d1f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","timestamp":"2018. május. 15. 15:03","title":"Gyakran lép fel a YouTube-ra? A következő napokban szigorú korlátozás és kényelmes újítás is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"910b7152-c8bb-4c8e-a7ae-850aa2fb0bf5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem akar többet romkomokban szerepelni.","shortLead":"Nem akar többet romkomokban szerepelni.","id":"20180515_Hugh_Grantnek_jol_jon_hogy_megoregedett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=910b7152-c8bb-4c8e-a7ae-850aa2fb0bf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ca63e89-da27-40d4-b9de-33bb32cbb19c","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Hugh_Grantnek_jol_jon_hogy_megoregedett","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Hugh Grantnek jól jön, hogy megöregedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon megosztja az újabb Fidesz-győzelem.","shortLead":"A Závecz Research megkérdezte a választókat, mit szólnak az újabb kétharmadhoz, az látszik, a társadalmat nagyon...","id":"20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c8e6e8b-19fd-49d8-89b5-75634835b278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"107837a3-fee2-42e2-a8a7-7a3927323692","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_migransozas_keves_lett_volna_Orbannak_kellett_a_penz_is_az_ujabb_ketharmadhoz","timestamp":"2018. május. 16. 10:53","title":"A migránsozás kevés lett volna Orbánnak, kellett pénz is az újabb kétharmadhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","shortLead":"A Vardar Szkopje játékosának férje nem tudta feldolgozni a vereséget.","id":"20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3ac0f1b-bc5c-4f4f-a967-660fe19254f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1961ff7e-69a8-4c87-ac7a-dbfd8394c47b","keywords":null,"link":"/sport/20180515_a_kezilabdazo_teveje_banta_hogy_blt_nyert_a_gyor","timestamp":"2018. május. 15. 08:30","title":"A kézilabdázó tévéje bánta, hogy BL-t nyert a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István tette.","shortLead":"Nehéz elképzelni, hogy lehetett volna annál erősebben indítani a miniszterjelölti meghallgatást, mint ahogy Nagy István...","id":"20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e154043f-e325-4143-a06a-a2a582b54977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80b79612-0e30-4edc-8571-501ecac2d833","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180514_Az_uj_agrarminiszter_szerint_azert_van_sertespestis_mert_egy_migrans_eldobott_egy_szendvicset","timestamp":"2018. május. 14. 14:06","title":"Az új agrárminiszter szerint azért van sertéspestis, mert egy migráns eldobott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]