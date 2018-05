Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","shortLead":"Száznál is több Uber-sofőrt vádolnak nemi erőszakkal.","id":"20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77868f22-65ee-4d41-a94f-8fc10eac58c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af467094-c9e4-4d8a-ad1a-7fb560d4be0a","keywords":null,"link":"/kkv/20180515_Megengedi_az_Uber_hogy_feljelentsek_az_utasok_a_nemi_eroszakkal_vadolt_soforoket","timestamp":"2018. május. 15. 15:25","title":"Megengedi az Uber, hogy feljelentsék az utasok a nemi erőszakkal vádolt sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható is lesz a videónézéssel töltött idő. ","shortLead":"Több, prevenciós céllal készült funkciót is bevezet felületén a YouTube, melyekkel nemcsak ellenőrizhető, szabályozható...","id":"20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1d1c42d-38ca-44be-8657-5e9fe1d1f0f2","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_youtube_video_nezes_google_io_konferencia_2018_youtube_fuggoseg","timestamp":"2018. május. 15. 15:03","title":"Gyakran lép fel a YouTube-ra? A következő napokban szigorú korlátozás és kényelmes újítás is jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását, amelyen ott lehet az iPhone X divatot teremtő szenzorszigete is.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint jövő hónapban mutatja be az Apple közkedvelt kisebb, olcsóbb iPhone-ja idei kiadását...","id":"20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc1bba4-4152-4a06-8318-0c0aacfc7032&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4647bec5-ee7f-4d46-8e4a-a880862a6ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20180515_uj_iphone_se_2_2018_wwdc_bejelentes_notch_szenzorsziget_olcso_iphone_x","timestamp":"2018. május. 15. 11:03","title":"Új olcsó iPhone jöhet, és mindenképpen lesznek, akik nagyon meg fognak lepődni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bamboleo, bambolea!","shortLead":"Bamboleo, bambolea!","id":"20180515_Budapestre_jon_a_Gipsy_Kings","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65fa824c-cba6-4b1a-b79c-2c5fb513a0f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6cd055c-90c8-4a6e-9559-2b05da19db80","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Budapestre_jon_a_Gipsy_Kings","timestamp":"2018. május. 15. 14:45","title":"Budapestre jön a Gipsy Kings","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a10fcd-9e5c-4dfe-a3eb-ec6c17d15289","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már 58 – kizárólag palesztin – halottja van az összecsapásoknak a palesztin övezet és Izrael határán. Kedden újabb véres összetűzésekre lehet számítani, most van ugyanis a \"katasztrófa\" 70. évfordulója, amikor Izrael állam megalapítása után tömegesen telepítették ki a palesztinokat.","shortLead":"Már 58 – kizárólag palesztin – halottja van az összecsapásoknak a palesztin övezet és Izrael határán. Kedden újabb...","id":"20180515_palesztin_izraeli_osszecsapasok_a_katasztrofa_evfordulojan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1a10fcd-9e5c-4dfe-a3eb-ec6c17d15289&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f82318-8140-40fc-8efe-203e60b35775","keywords":null,"link":"/vilag/20180515_palesztin_izraeli_osszecsapasok_a_katasztrofa_evfordulojan","timestamp":"2018. május. 15. 11:10","title":"Csecsemő is van a palesztin halálos áldozatok között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ec7f174-2a3a-4c1c-819b-24d8395c817a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kiderült, hogy az AvtoVAZ milyen áron kezdi meg a Vesta új változatának értékesítését.","shortLead":"Kiderült, hogy az AvtoVAZ milyen áron kezdi meg a Vesta új változatának értékesítését.","id":"20180516_lada_vesta_cross_crossover_divatos_orosz_auto_avtovaz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ec7f174-2a3a-4c1c-819b-24d8395c817a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011b7777-f66c-492c-8ad5-028903c9d808","keywords":null,"link":"/cegauto/20180516_lada_vesta_cross_crossover_divatos_orosz_auto_avtovaz","timestamp":"2018. május. 16. 08:21","title":"Beárazták a legújabb divatos Ladát, hogy tetszik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kutyát még április végén mentették egy autóból a hortobágyi vásártéren. A helyi madárkórház munkatársainak sikerült stabilizálniuk az állapotát, talpra állították, itatták, de enni sajnos nem tudott, és folyamatosan hányt.","shortLead":"A kutyát még április végén mentették egy autóból a hortobágyi vásártéren. A helyi madárkórház munkatársainak sikerült...","id":"20180516_egy_het_utan_elpusztult_a_felforrosodott_autobol_kimentett_kutya","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86a5881d-a18c-40c2-8842-3049325dc68a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad84d134-c2f1-4939-be06-79bc6225bc91","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_egy_het_utan_elpusztult_a_felforrosodott_autobol_kimentett_kutya","timestamp":"2018. május. 16. 11:50","title":"Egy hét után elpusztult a felforrósodott autóból kimentett kutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d","c_author":"Pálmai Erika","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10d5ffb5-7261-4e2c-963f-69695a45973d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5bea04-671f-4bb9-a921-e979afa17b2d","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Mi_tortenhetett_Hando_Tundevel","timestamp":"2018. május. 16. 10:55","title":"Mi történt Handó Tündével?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]