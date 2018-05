Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","shortLead":"A címben olvasható kijelentést egy kínai tulajdonban lévő európai autógyártó vezetője tette.","id":"20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eff0ded9-fd2f-4696-a4fe-08018216086b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4d8e16e-5926-4c32-93c5-8d9fd3f6b206","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_kinai_europai_auto_autogyartas_minoseg_volvo_s60_s90_saab_geely","timestamp":"2018. május. 15. 06:41","title":"A Kínában gyártott autók jobb minőségűek az európai társaiknál – Ön szerint is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c970fb-61a0-4e6e-adf1-ae83fc5931d3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy vagyonért lenne értékesíthető, de a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff gyermekkori otthonát inkább szociális bérlakásként adják ki.","shortLead":"Egy vagyonért lenne értékesíthető, de a háromszoros aranylabdás Johan Cruyff gyermekkori otthonát inkább szociális...","id":"20180515_Csak_szegeny_csalad_berelheti_a_focilegenda_lakasat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c970fb-61a0-4e6e-adf1-ae83fc5931d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f53521-0e62-4767-b6bc-fb7adc48cc81","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180515_Csak_szegeny_csalad_berelheti_a_focilegenda_lakasat","timestamp":"2018. május. 15. 10:17","title":"Csak szegény család bérelheti a focilegenda lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5fd56-4a39-46d1-9647-b98594998d73","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lars von Trier visszatért Cannes-ba, és a nézők ezt biztosan megemlegetik.","shortLead":"Lars von Trier visszatért Cannes-ba, és a nézők ezt biztosan megemlegetik.","id":"20180515_Annyira_undorito_Lars_von_Trier_filmje_hogy_tomegesen_vonultak_ki_a_vetitesrol_a_nezok_Cannesban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5fd56-4a39-46d1-9647-b98594998d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb0578f-c75b-4a88-ae77-c6846471333d","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Annyira_undorito_Lars_von_Trier_filmje_hogy_tomegesen_vonultak_ki_a_vetitesrol_a_nezok_Cannesban","timestamp":"2018. május. 15. 13:54","title":"Annyira undorító Lars von Trier filmje, hogy tömegesen vonultak ki a vetítésről a nézők Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New York-i árverésén.","shortLead":"Modigliani egy aktfestménye több mint 157 millió dollárért (41,7 milliárd forintért) kelt el a Sotheby's hétfői New...","id":"20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a1a387d-053b-47ad-b13e-158e6d6df2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6732d5d6-a950-4124-a443-9f5c34ddaa48","keywords":null,"link":"/kultura/20180515_Horribilis_osszegert_kelt_el_Modigliani_egy_aktja","timestamp":"2018. május. 15. 12:13","title":"Horribilis összegért kelt el Modigliani egy aktja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6f77e65-c89c-40cc-b800-ed2624a6b6c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bizottsági meghallgatása helyett az utána rögtönzött sajtótájékoztatóján kapta a legizgalmasabb kérdéseket Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda miniszterjelöltje. A politikus gyakorlatilag kijelentette, egyáltalán nem tart attól, hogy az Európai Néppárt kizárná soraiból a Fideszt, az EPP-nek ugyanis nagy szüksége van a pártra és Orbán Viktorra. Feltehetően lesz nemzeti konzultáció az Orbán Viktor szívügyének számító demográfiai témában. Sajtókamara viszont nem lesz. Na jó, ha jön ilyen javaslat, megfontolja a kormány. ","shortLead":"Bizottsági meghallgatása helyett az utána rögtönzött sajtótájékoztatóján kapta a legizgalmasabb kérdéseket Rogán Antal...","id":"20180514_rogan_antal_meghallgatas","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6f77e65-c89c-40cc-b800-ed2624a6b6c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bab23cca-17f8-45a5-b13a-d4616da56b75","keywords":null,"link":"/itthon/20180514_rogan_antal_meghallgatas","timestamp":"2018. május. 14. 15:48","title":"Rogán nem tart a Fidesz kizárásától, szerinte ugyanis a Néppártnak nagyon kell a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649","c_author":"Axiál","category":"brandcontent","description":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs nagymamájához köthető. A lényeg az, hogy nagyon igaz. Összegyűjtöttük, melyek azok a termékek, amelyeknél a spórolás tulajdonképpen pénzkidobás.","shortLead":"A címben szereplő mondat eredete ugyan bizonytalan, de szinte mindegy is, hogy egy angol milliomoshoz vagy valaki bölcs...","id":"20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed1eb0cf-ad6b-46a8-8d22-5162776cd649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9c5765-c40d-4b6d-884e-389d70be1e71","keywords":null,"link":"/brandcontent/20180507_Nem_vagyok_eleg_gazdag_hogy_olcson_vasaroljak","timestamp":"2018. május. 14. 12:30","title":"„Nem vagyok elég gazdag, hogy olcsón vásároljak!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész civil társadalmat megbélyegző folyamat indul el.\r

\r

","shortLead":"A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész civil társadalmat...","id":"20180515_A_pedagogusszakszervezet_eliteli_a_Stop_Sorost","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3271ef3d-14b4-4022-b05b-3ec45332110e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79681c57-65de-4460-8928-6c40dfd910c8","keywords":null,"link":"/itthon/20180515_A_pedagogusszakszervezet_eliteli_a_Stop_Sorost","timestamp":"2018. május. 15. 15:51","title":"A pedagógus-szakszervezet elítéli a Stop Sorost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7f2727-0249-4a78-90a2-e36bc9ea7c28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Túl gyorsan hajtott a sofőr a vizes aszfalton, és amikor a kocsi megcsúszott, már nem tudott korrigálni.","shortLead":"Túl gyorsan hajtott a sofőr a vizes aszfalton, és amikor a kocsi megcsúszott, már nem tudott korrigálni.","id":"20180515_thaifold_baleset_suv_vizes_aszfalt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7f2727-0249-4a78-90a2-e36bc9ea7c28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc9bd07-3d0c-48d1-b86a-2d49c2355dcc","keywords":null,"link":"/cegauto/20180515_thaifold_baleset_suv_vizes_aszfalt","timestamp":"2018. május. 15. 08:21","title":"Egy sima esős napnak ígérkezett a szerdai, aztán jött az SUV – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]