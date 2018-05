A Soulseek 1999-ben indult, és még a vészterhes időkben – amikor bezárták a Napstert és a társait – is talpon tudott maradni. És még most is működik.

Aki emlékszik még arra, hogy milyen is volt a 2000-es években internetezni, és mik is voltak az akkori trendek, annak egész biztosan ismrősen csengenek az olyan nevek, mint a Napster, a Kazaa vagy a Limewire. Ezek voltak ugyanis az első fájlcserélő szoftverek, amelyeken keresztül zenéket, filmeket oszthattak meg egymással a felhasználók. Ezek mára eltűntek, a helyüket pedig az uTorrent vette át, van azonban egy kliens, ami a mai napig is tartja magát.

A Gizmodo beszámolója szerint a Soulseek a mai napig is köszöni, él és virul. A programot 1999-ben készítette Nir Arbel, aki nem mellesleg dolgozott a Napster eredeti változatán is. Ennek köszönhetően a működési elve is hasonló. A Soulseeken kezdetben techno és dance zenékkel lehetett "kereskedni", később azonban ritka és különleges zenék is megjelentek, így a zenerajongók nagy kedvencévé vált a platform, ahol a legritkább zenéket is meg lehet találni.

Van, aki már több mint 10 éve használja és eddig mintegy 32 ezer fájlt osztott meg. De van olyan felhasználó is, akinek mintegy 600 GB letölthető adata áll a többiek rendelkezésére. A klienst azonban nemcsak ez tartja össze, hanem maga az egyszerűség, amiért a felhasználók kifejezetten hálásak.

A kliensben különböző szobákat hoztak létre a csevegéseknek, ahol azonban meglehetősen nagy a "zaj", a spam linkekig bármi előfodulhat. Ezzel szemben a privát szobákba csak meghívás alapján lehet bekerülni, cserébe viszont "csendes". Van, aki mély barátságot kötött a többi felhasználóval, és évente egyszer összejár más Soulseek-felhasználókkal. Sőt, van, aki a platformon találta meg élete párját.

Amiért a Soulseek ilyen sokáig életben maradhatott, az az alacsony felhasználói szám. 2003-ban például nagyjából 100 ezren használták, míg a Kazaa körülbelül 60 millió felhasználóval rendelkezett. Az amerikai zeneipar érthető módon utóbbi típusú fájlmegosztókat igyekezett levadászni.

