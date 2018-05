Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész civil társadalmat megbélyegző folyamat indul el.

\r

A PDSZ szolidáris az érintett civilekkel, és elítéli a Stop Sorost, mert ezzel egy, az egész civil társadalmat megbélyegző folyamat indul el. 2018. május. 15. 15:51 A pedagógus-szakszervezet elítéli a Stop Sorost A város az infrastruktúra fejlesztésére írt ki jelentős összegű közbeszerzést, ismert nevek viszik az üzletet. 2018. május. 15. 12:15 Hatmilliárdot költ Sopron faceliftre, ezek a cégek nyertek 2018. május. 16. 09:15 Majka-dalt vágtak az utóbbi idők legfelkavaróbb klipje alá – és működik 600 forintos lángos, 900 forintos literes üdítő, fizetős strand és parkoló – erre számítson, ha a Balatonnál nyaral. 2018. május. 16. 17:03 Idén még csak panasz érkezett a Balatonról, és ez már csak így lesz egész nyáron Azt már lehetett tudni, hogy nagykövet lesz, most az is kiderült, hol. 2018. május. 16. 11:11 Elég menő helyen folytatja pályafutását Mikola István Észak-Korea a jelek szerint nem akar minden atomfegyverétől megszabadulni. 2018. május. 16. 07:42 Észak-Korea megint a szingapúri csúcs lemondásával fenyegetőzött megszabadulni.","id":"20180516_eszak_korea_megint_a_szingapuri_csucs_lemondasaval_fenyegetozott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8439a79a-5c25-48d6-b781-7009623e909c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ddb5f03-b5c3-4c58-8176-afa1ebbafecf","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_eszak_korea_megint_a_szingapuri_csucs_lemondasaval_fenyegetozott","timestamp":"2018. május. 16. 07:42","title":"Észak-Korea megint a szingapúri csúcs lemondásával fenyegetőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67709a7-ab6a-4de1-81fb-51d68442698e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében.","shortLead":"Ilyen kevés hengerrel eddig Ilyen kevés hengerrel eddig még nem gyártottak motort a négykarikás gyártó hazai üzemében. 2018. május. 16. 10:21 Győri Audi-újdonságok: már készülnek a 3 hengeres motorok, és jönnek a villanymotorok egyáltalán élve lejutottak a hegyről, annyira rossz idő van. A Sisapangma csúcsára indult hegymászó örül, hogy egyáltalán élve lejutottak a hegyről, annyira rossz idő van. Varga Csaba még próbálkozik, elérte a Kancsendzönga négyes táborát. 2018. május. 15. 19:09 Nem sikerült a csúcstámadás Klein Dávidnak