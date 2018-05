Sokkal realisztikusabb módon, testközelből lesznek megtapasztalhatók akár a szélsőséges időjárási körülmények is a The Weather Channel műsoraiban, hála egy nemrég köttetett együttműködésnek, és a videojátékiparban már bevált Unreal Engine grafikus motornak.

A tévés időjárás bizony évtizedek óta ugyanarra a sémára épül: adott egy meteorológus és a kor előrehaladtával változó grafikai háttér, amely a különféle időjárási adatok megjelenítéséért felel. Csakhogy utóbbi a fontosabb paraméterek közlésénél többre nem igazán alkalmas, így például nem tudni, hogy egy érkező, például erőteljesebb havazás miket eredményez majd az utakon. Épp ezt a problémát hivatott áthidalni a The Weather Channel legújabb fejlesztése.

Az időjárás-előrejelzésekkel is foglalkozó csatorna mögötti cég nemrég partnerségre lépett a virtuális felvételek gyártásával foglalkozó The Future Grouppal, hogy sokkal realisztikusabb módon prezentálják a várható időjárási körülményeket. A videojátékokból is ismert motorral, az Unreal Engine-nel működő technológia 360 fokos videót használ és valós idejű adatok alapján kevert, úgynevezett vegyes valóságot állít össze a virtuális és a kiterjesztett valóságra támaszkodó felvételekből. Olyan látszatot keltve ezzel, mintha a stúdiót is elárasztotta volna a hirtelen lezúdult esőmennyiség.

© The Weather Channel

Michael Potts, a csatornát tulajdonló The Weather Group alelnöke szerint az új technológia révén soha nem látott módon tudnak bemutatni a várható időjárással kapcsolatos prognózisokat, ezzel csaknem teljesen elmosva a számítógép által generált világ és a valóság közti, eddig nagyon is érzékelhető határokat.

