Fizetős és ingyenes verziót is kínál majd vadonatúj, YouTube Music néven induló szolgáltatásában a népszerű videómegosztó, melyhez különálló app és számítógépre letölthető alkalmazás is készül. A lépéssel egyidőben két szolgáltatás is megszűnik létezni.

A YouTube-on való fizetős zenehallgatás lehetősége nem új, hiszen ilyet kínált a 2014-ben bemutatott YouTube Music Key is. A szolgáltatás azonban nem volt túl sikeres, így később beolvasztották a YouTube Red nevű alternatívájába, amely reklámmentes és háttérben futó videónézést is biztosított előfizetőinek.

Csakhogy zenék szempontjából ez sem bizonyult annyira jó lépésnek, hiszen a konkurens szolgáltatások, az Apple Music és a Spotify is folyamatosan bővíteni tudták fizetős bázisukat. Utóbbi mostanra 70 millió embert számlál, ami kétség kívül hatalmas üzlet. Éppen az Apple sem szégyenkezhet, a vállalat hasonló szolgáltatásért az utolsó adatok szerint 30 millióan fizetnek. Érthető tehát, hogy miért is akar felkapaszkodni a Google a YouTube-bal oda, ahol a két cég játszik, és már azt is tudni, mivel szándékoznak ezt meglépni.

© Google

A cég közlése szerint május 22-én debütál YouTube Music nevű, fizetős és ingyenes zenehallgatást is biztosító újdonságuk, amely a videómegosztó hatalmas adatbázisát használja majd. A szolgáltatás alapból díjmentes lesz, de ebben az esetben reklámok lesznek benne. A prémium változatot havi 9,99 dollárért lehet igényelni, cserébe reklámok nélküli, háttérben való zenehallgatás jár, de aki előfizet, az le is tudja tölteni a számokat. Ezzel együtt megszűnik a régebb óta működő Google Play Music, melynek aktív előfizetőit átköltöztetik a YouTube Musicra.

Szintén eltűnik a YouTube Red, a helyére pedig a YouTube Premium nevű opció érkezik, amely a Redhez hasonlóan a háttérben is működik majd, ugyanúgy reklámmentes lesz, a felvételeket pedig le is lehet tölteni. Mivel az újdonság alapból tartalmazza majd a YouTube Musicot és a YouTube Originals videóit, ezért kicsivel drágább is lesz, havi 11,99 dollárba fog kerülni. A Redet használók a Musichoz hasonlóan pluszköltségek nélkül, ingyen válthatnak az új szolgáltatásra. Aki ráadásul most is Red-előfizető alapból olcsóbban, a Music 9,99 dolláros áráért kapja meg.

© YouTube

A Google közlése szerint a YouTube Music a Spotifyhoz hasonló böngészési lehetőséget és a hangulatnak megfelelő válogatásokat is kínál majd. Példa gyanánt a konditermes edzést hozták fel, hogy ha valaki adrenalinfokozó ütemre vágyik, a szolgáltatásban elérhető témák közül válogatva könnyen megtalálja majd a hozzáillő zenelistát. A kezelhetőséget egy teljesen új alkalmazás, illetve számítógépre letölthető felület segíti majd.

© YouTube

A május 22-én debütáló YouTube Music első körben csak néhány országban lesz elérhető, ezután fokozatosan terjesztik majd ki egész Európára, így Magyarországra is. A YouTube Premium eleinte szintén csak pár államban fog működni, ezután következnek majd az európai országok.

