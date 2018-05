Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem döntött, tagja marad-e a pártnak, majd kedden közli, hogyan tovább.","shortLead":"Ha azon az úton halad tovább, amelyiken most van – legalábbis az alulmaradó elnökjelölt így látja. Arról még nem...","id":"20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5f95c-1750-4474-88c5-d4a0cc4f5008","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Toroczkai_A_parlamenti_bejutasert_fog_kuzdeni_a_Jobbik","timestamp":"2018. május. 18. 08:03","title":"Toroczkai: A parlamenti bejutásért fog küzdeni a Jobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a664d064-9e77-4370-b4d7-50f5db52cd89","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bionikus \"fület\" kapott Ausztrália legnagyobb teleszkópja, ennek segítségével a kozmoszból érkező rádióhullámok szélesebb tartományban észlelhetők, a csillagászok így tisztább képet kaphatnak az univerzumról.","shortLead":"Bionikus \"fület\" kapott Ausztrália legnagyobb teleszkópja, ennek segítségével a kozmoszból érkező rádióhullámok...","id":"20180518_ausztralia_parkes_radioteleszkop_bionikus_ful","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a664d064-9e77-4370-b4d7-50f5db52cd89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91e318-5e87-44e8-bb32-2fb0cdd1ce11","keywords":null,"link":"/tudomany/20180518_ausztralia_parkes_radioteleszkop_bionikus_ful","timestamp":"2018. május. 18. 19:03","title":"Hallani fogjuk a világűrt: igen érzékeny \"fület\" szereltek fel a hatalmas rádióteleszkópra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","shortLead":"A balesetet csak sofőr élte túl, de ő is csak épphogy. Az áldozatok 21, illetve 22 évesek.","id":"20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e77d19bf-24ab-4e6c-85d8-cba85b57dd93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d42d9bc-0b28-46c5-840f-7c38038e6225","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180518_Meghalt_negy_egyetemista_lany_egy_Szlovakiaban_tortent_autobalesetben__video","timestamp":"2018. május. 18. 09:41","title":"Meghalt négy máramarosi lány egy egyetemi buli után történt autóbalesetben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8","c_author":"Szabó Yvette","category":"gazdasag","description":"Az Eximbanknak ki kell adnia azokat az iratokat, amelyekből kiderülhet, milyen elvek alapján hozta meg befektetési döntéseit a Rogán Antal köreihez tartozó, állami forrásokat felhasználó alapkezelő.","shortLead":"Az Eximbanknak ki kell adnia azokat az iratokat, amelyekből kiderülhet, milyen elvek alapján hozta meg befektetési...","id":"20180517_Rogan_koreihez_kotheto_milliardos_allami_titkolozasnak_vethet_veget_a_birosag","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c051f97-6cf0-4f5e-b55d-fd5a38577eb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e0000d-bbef-4efe-a9f5-93d91c49669a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_Rogan_koreihez_kotheto_milliardos_allami_titkolozasnak_vethet_veget_a_birosag","timestamp":"2018. május. 17. 09:36","title":"Rogán köreihez köthető, milliárdos állami titkolózásnak vethet véget a bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da","c_author":"","category":"kultura","description":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve a Killersen és az Editorson át, rengeteg kortárs előadóra hatott. Csütörtök este a Dürer Kertben élőben is meghallgathatjuk.","shortLead":"A The Chameleons idén ünnepli Script of the Bridge című albuma 35. évfordulóját, amely az Interpoltól kezdve...","id":"20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=466f88df-7032-4219-b16c-19b561a5d9da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed4f82db-107d-4384-bd6b-bfcff6010ff5","keywords":null,"link":"/kultura/20180517_Posztpunk_legendak_erkeznek_a_Durer_Kertbe","timestamp":"2018. május. 17. 09:37","title":"Posztpunk legenda érkezik a Dürer Kertbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket, kötelezően előírt tartozékként. ","shortLead":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket...","id":"20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f38cc1e-1b0f-4231-be7c-761b9fed466e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","timestamp":"2018. május. 17. 17:38","title":"11 újabb biztonsági rendszer lehet kötelező hamarosan az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5baa6f-4f87-474f-84dd-dfca79b897d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tiffán Zsolt új ember a diplomáciában, de barátinak mondott a viszonya a kormányfő kedvenc arab üzletemberével.","shortLead":"Tiffán Zsolt új ember a diplomáciában, de barátinak mondott a viszonya a kormányfő kedvenc arab üzletemberével.","id":"20180518_A_fideszes_borasz_lehet_Jordania_uj_nagykovete","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5baa6f-4f87-474f-84dd-dfca79b897d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8258713-81fc-42a1-9bbc-ec7155f55324","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_A_fideszes_borasz_lehet_Jordania_uj_nagykovete","timestamp":"2018. május. 18. 19:10","title":"A fideszes borász lehet Jordánia új nagykövete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera miatt azonban sokan lemondanának róla, és a ház értékét sem minden esetben növeli. ","shortLead":"A növekvő ingatlanpiaci igényeknek megfelelően egyre többen keresnek családi házat úszómedencével. A vele járó macera...","id":"20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=df95c10c-0208-4dd3-b587-9f17e677b9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9e08f45-283e-4d11-9bf3-c763b93aba6d","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Mindenki_alomhazaban_ott_van_de_akinek_mar_volt_nem_akar_tobbet","timestamp":"2018. május. 17. 13:18","title":"Mindenki álomházában ott lenne, de akinek már volt, nem akar többet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]