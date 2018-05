Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MÁV esete a XXI. századdal. Rövid tanmese a mai Magyarországról.","shortLead":"A MÁV esete a XXI. századdal. Rövid tanmese a mai Magyarországról.","id":"20180518_Nincs_alkatresz_ezert_nem_lehet_kartyaval_vonatjegyet_venni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ed50781-c6be-4396-b282-5d5d150aa1c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc92e08b-66fd-4df7-a179-31a546aabb42","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Nincs_alkatresz_ezert_nem_lehet_kartyaval_vonatjegyet_venni","timestamp":"2018. május. 18. 09:35","title":"Nincs alkatrész, ezért nem lehet kártyával vonatjegyet venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt a Magyar Időknek adott pénteki interjújában Tarlós István. Szerinte az újabb Orbán-kormány csak Budapest javát szolgálja.","shortLead":"Ellenzéki szereplőkről, a mögöttünk hagyott választásról, valamint a fővárost érintő fejlesztésekről is beszélt...","id":"20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1882fb9-f9d6-4832-86a8-4c0bc4b9dd5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a519099d-9d5e-46de-bb02-97d919cc73f3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Tarlos_Orban_korrektsegehez_nem_fer_ketseg","timestamp":"2018. május. 18. 07:31","title":"Tarlós: Orbán korrektségéhez nem fér kétség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hét múlva élesedik a GDPR, de van, akinek még fogalma sincs arról, mi ez. Mások munkaidejük felét a felkészüléssel töltik. A szakértő szerint nem kell frászban lenni, de csinálni kell, különben akár nagyobb bírságok is jöhetnek. ","shortLead":"Egy hét múlva élesedik a GDPR, de van, akinek még fogalma sincs arról, mi ez. Mások munkaidejük felét a felkészüléssel...","id":"20180518_GDPR_Van_aki_vert_izzad_van_aki_legyint","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5360f5e6-53cb-45c2-91ca-9ffe92a5ba52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02484fde-0244-4a2e-b862-e76edb303dd3","keywords":null,"link":"/kkv/20180518_GDPR_Van_aki_vert_izzad_van_aki_legyint","timestamp":"2018. május. 18. 06:45","title":"GDPR: Van, aki vért izzad, van, aki legyint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55244719-18b2-4710-b80e-47cc97ad1a01","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Timothée Chalamet rászokik a metamfetaminra a Beautiful Boy című filmben. Az apját, akinek szembesülnie kell fia függőségével, Steve Carell alakítja. ","shortLead":"Timothée Chalamet rászokik a metamfetaminra a Beautiful Boy című filmben. Az apját, akinek szembesülnie kell fia...","id":"20180518_Szolits_a_neveden_foszereploje_timothee_chalamet_kamasz_drog","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55244719-18b2-4710-b80e-47cc97ad1a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e8b1979-cf82-44eb-9817-69e21e3d6d0d","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Szolits_a_neveden_foszereploje_timothee_chalamet_kamasz_drog","timestamp":"2018. május. 18. 10:29","title":"Meleg tini után drogos kamaszt játszik a Szólíts a neveden főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee72ca61-a925-4ab8-a5aa-a4f357cc324e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180517_Csaknem_200_ezer_forintos_felsoben_feszitett_Rogan_Cecilia_a_TV2n","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee72ca61-a925-4ab8-a5aa-a4f357cc324e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565f8b4e-94ed-4d55-85eb-a37760044b28","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Csaknem_200_ezer_forintos_felsoben_feszitett_Rogan_Cecilia_a_TV2n","timestamp":"2018. május. 17. 14:45","title":"Csaknem 200 ezer forintos felsőben feszített Rogán Cecília a TV2-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tatabányai rendőrök három órán belül elfogták a lopás gyanúsítottját.","shortLead":"A tatabányai rendőrök három órán belül elfogták a lopás gyanúsítottját.","id":"20180517_autolopas_autotolvaj_pizzafutar_budapest","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aaa939e1-87c7-4a0a-bd5a-dc953d7ba602&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51013b3-9443-4179-94c9-07a82c98439b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_autolopas_autotolvaj_pizzafutar_budapest","timestamp":"2018. május. 17. 21:26","title":"S. János nem akart lopni, aztán mégis magához vette a pizzás autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696cbbb8-0c22-456c-988e-180d72f658d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy héten belül eldől, hogyan tovább.","shortLead":"Egy héten belül eldől, hogyan tovább.","id":"20180516_Belengette_a_Jobbik_szakadasat_Toroczkai_Laszlo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696cbbb8-0c22-456c-988e-180d72f658d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeebc175-759f-450b-8344-cef1579d575f","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Belengette_a_Jobbik_szakadasat_Toroczkai_Laszlo","timestamp":"2018. május. 16. 12:39","title":"Belengette a Jobbik szakadását Toroczkai László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7789bf20-06f2-4674-93b5-9ebf7d66a20d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy színésznő kimaxolta a lehetőséget, 63 évig fizetett ennyit az ingatlan tulajdonosának. \r

","shortLead":"Egy színésznő kimaxolta a lehetőséget, 63 évig fizetett ennyit az ingatlan tulajdonosának. \r

","id":"20180516_Igy_berelhet_lakast_28_dollarert_New_Yorkban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7789bf20-06f2-4674-93b5-9ebf7d66a20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34740370-f140-4351-8258-ec582726e07e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180516_Igy_berelhet_lakast_28_dollarert_New_Yorkban","timestamp":"2018. május. 16. 11:11","title":"New York-i lakás havi 28 dollárért? Van rá precedens","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]