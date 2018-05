Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","shortLead":"Kevés lesz az óvodai férőhely a környéken.","id":"20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4e1266-89c9-418f-88be-4af3d740f0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb982fe5-a67f-4441-ba77-2a5d26a0906c","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180517_Ezerlakasos_lakopark_miatt_kerulhetnek_gondba_a_csaladok_Gazdagreten","timestamp":"2018. május. 17. 09:59","title":"Ezerlakásos lakópark miatt kerülhetnek gondba a családok Gazdagréten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Menekülés közben a pénzt végül szétdobálta, de a rendőrök elfogták. ","shortLead":"Menekülés közben a pénzt végül szétdobálta, de a rendőrök elfogták. ","id":"20180516_Postasautot_akart_kirabolni_egy_ferfi_Keszthelyen_de_rajtakaptak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ae2fe0e-7f35-4a90-8ecd-7b7f81632878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afc3c05e-f66e-421a-a616-ac46b006b3f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Postasautot_akart_kirabolni_egy_ferfi_Keszthelyen_de_rajtakaptak","timestamp":"2018. május. 16. 11:06","title":"Postásautót akart kirabolni egy férfi Keszthelyen, de rajtakapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","shortLead":"A párt anyagi helyzetével indokolja, hogy nem indít jelöltet a budapesti időközi önkormányzati választásokon.","id":"20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0ea2222-2098-42d5-b290-d9814eba9b9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80776d6-bb2e-45dd-94bc-794e51531458","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_A_Jobbiknak_nincs_ra_penze_hogy_jeloltet_inditson_a_budapesti_idokozi_valasztason","timestamp":"2018. május. 16. 17:20","title":"A Jobbiknak nincs rá pénze, hogy jelöltet indítson a budapesti időközi választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan jókedéllyel és hosszan nyilatkozott őt kérdező ellenzéki médiumnak. Azt is elmondta, miért nincs rajta a fideszes csoportképen, ahogy azt is, hogy ez az utolsó nyilatkozata a kormány ügyeiről.","shortLead":"Mártélyon kapta el a 444.hu videós stábja Lázár János leköszönő kancelláriaminisztert, aki a Fidesztől szokatlan...","id":"20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1112af1b-09fd-44c6-9c3c-51b854752299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2dfeb3-1e87-4cfe-b64f-65e5d8c710d8","keywords":null,"link":"/itthon/20180516_Ilyen_felszabadultan_nyilatkozik_Lazar_Janos_amiota_nem_tagja_a_kormanynak","timestamp":"2018. május. 16. 22:13","title":"Ilyen felszabadultan nyilatkozik Lázár János, amióta nem tagja a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8a663d-30f7-4fa4-8fdc-8a4abd595204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban jó eséllyel veri az idei androidos mezőnyt, legalábbis annak jelentős részét mindenképpen.","shortLead":"Londonban mutatta be a OnePlus legújabb csúcsmobilját, a OnePlus 6-ot, ami a specifikációkat elnézve ár-érték arányban...","id":"20180517_oneplus_6_specifikacio_arak_androidos_mobil_4k_kamera","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=de8a663d-30f7-4fa4-8fdc-8a4abd595204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2c77fa-086d-4474-aa79-4045cc8c6650","keywords":null,"link":"/tudomany/20180517_oneplus_6_specifikacio_arak_androidos_mobil_4k_kamera","timestamp":"2018. május. 17. 11:03","title":"Bivalyerős lett a OnePlus új csúcsmobilja, megérkezett a OnePlus 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek igényeinek a 80 százalékát teljesíteni tudják.","shortLead":"Néhány éve még sok diáknak nem tudtak munkát adni az iskolaszövetkezetek, ma már jó eredmény, ha a vállalati partnerek...","id":"20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03276852-4dbb-40c4-84a2-52ed7146ad49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5623a29d-45f4-4bb4-8c04-45ec1ae578b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180517_mar_diakmunkasbol_sincs_eleg","timestamp":"2018. május. 17. 06:56","title":"Már diákmunkásból sincs elég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","shortLead":"Emiatt az amerikai szenátus hírszerzési bizottsága folytatja az ügyben megkezdett vizsgálatot.","id":"20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1dcce4c8-d378-4a15-95ad-cac9cc3b7497&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9191e96-0bd6-47cf-aa25-843005a27d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20180516_ketsegtelen_az_oroszok_mindent_megtettek_hogy_belepiszkaljanak_az_amerikai_valasztasba","timestamp":"2018. május. 16. 19:11","title":"Kétségtelen: az oroszok mindent megtettek, hogy belepiszkáljanak az amerikai választásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd európai parlamenti képviselője nem fogta vissza magát, ahogy kiderült az Európai Bizottság beperelte a tartósan rossz levegő miatt Magyarországot.\r

\r

","shortLead":"A Párbeszéd európai parlamenti képviselője nem fogta vissza magát, ahogy kiderült az Európai Bizottság beperelte...","id":"20180517_Javor_a_kormany_a_birsagon_kell_elmagyarazza_miert_a_lancfuresz_jut_mindig_az_eszebe","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f01bebaa-dcdb-41ba-b715-8a0936cd1ec0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe19a899-8b29-4d47-a728-37ab1a069b2a","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Javor_a_kormany_a_birsagon_kell_elmagyarazza_miert_a_lancfuresz_jut_mindig_az_eszebe","timestamp":"2018. május. 17. 14:39","title":"Jávor: A kormány a bíróságon kell elmagyarázza, miért a láncfűrész jut mindig az eszébe, ha fát lát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]