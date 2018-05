Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","shortLead":"Akár összkerék-hajtással is adják, aminek nem nagyon lenne párja.","id":"20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35cdae5f-b5df-4bff-9938-1e506ae841cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cea1168-9adb-4c2a-ba61-896fbb5a1a2e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180518_dacia_duster_dobozos_fiskal","timestamp":"2018. május. 18. 17:40","title":"Itt egy új Dacia Duster, ami csak a sógoroknak van, pedig nálunk is elkapkodnák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","shortLead":"Kora délutáni síntörés miatt 30-60 perces késésekkel közlekednek a vonatok a Budapest-Göd-Vác vonalon.","id":"20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=87fbdd66-8c6e-4c03-a8ed-be5f89f11a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e81e389-f261-474e-8530-474dae77181b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180518_Jelentos_kesesek_a_vaci_vonalon","timestamp":"2018. május. 18. 19:56","title":"Jelentős késések a váci vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","shortLead":"Vélhetően a pénteki kormányülésen derül ki, hogy mi lesz a pontos hatáskör.","id":"20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7034ad5d-e7db-4dd2-ae44-8419e66e692e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3ec11a-8e6b-40b5-9df8-3a605ffe12e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Lett_egy_Fovarosi_Allamtitkarsag_csak_meg_nem_tudni_minek","timestamp":"2018. május. 18. 09:42","title":"Lett egy Fővárosi Államtitkárság, csak még nem tudni, minek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","shortLead":"Németh Alexandra a második magyar nő, aki megmászta a világ legmagasabb hegycsúcsát.","id":"20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f731c9c4-5af7-44d0-90dc-8b8bc3768ead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac421b8-5c81-4a16-b1ba-01c46945a058","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Ujabb_magyar_siker_a_Mount_Everesten","timestamp":"2018. május. 18. 16:30","title":"Újabb magyar siker a Mount Everesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak belenyugodni elnökválasztási vereségébe – értesült a Magyar Idők. A lap szerint a résztvevők arról tárgyaltak, hogy kiszakadnak-e a Jobbikból, aminek lehetőségéről maga Toroczkai László is többször beszélt az elmúlt napokban.","shortLead":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak...","id":"20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90813ad-2cee-4fba-8ab8-fd412953d104","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","timestamp":"2018. május. 19. 08:58","title":"Toroczkai a paktumerdőbe hívta azokat, akik nem nyugszanak bele a vereségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808","c_author":"Balla István","category":"gazdasag","description":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","shortLead":"Évek óta népszerű a vezetőképzésben is a coaching, az viszont nincs szabályozva, ki is nevezheti magát coachnak.","id":"201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fddbbdd-7695-4793-81b8-8948a820a808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"459addef-38b0-4e48-b758-e480fc261b11","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__tanacsadas__coaching__onsegites__uzleti_edzok","timestamp":"2018. május. 19. 16:00","title":"Nehéz megmondani, mi az a coaching, de egyre nagyobb igény van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepő választás. ","shortLead":"Meglepő választás. ","id":"20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50fed9d9-76b0-496c-bb4f-ee3e0c16b733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0176930c-4e80-4b98-a34a-63c7d7ebb1eb","keywords":null,"link":"/elet/20180518_Eldolt_ki_vezeti_majd_az_oltarhoz_Meghan_Marklet","timestamp":"2018. május. 18. 11:29","title":"Eldőlt, ki vezeti majd az oltárhoz Meghan Markle-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09cfbd5a-738a-43b5-98de-4dc13e6eb5d0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy kínai iskolában a diákok kétszer is meggondolják, hogy elbambuljanak a tanórán. Őket ugyanis mesterséges intelligenciával, arcfelismerő eszközökkel rendelkező kamerák figyelik és pontozzák.","shortLead":"Egy kínai iskolában a diákok kétszer is meggondolják, hogy elbambuljanak a tanórán. Őket ugyanis mesterséges...","id":"20180518_Fellelegezhetnek_a_tanarok_itt_az_intelligens_diakfegyelmezo_rendszer","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09cfbd5a-738a-43b5-98de-4dc13e6eb5d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ede91a89-a7fd-401e-933c-0d657d99b70e","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Fellelegezhetnek_a_tanarok_itt_az_intelligens_diakfegyelmezo_rendszer","timestamp":"2018. május. 18. 16:03","title":"Fellélegezhetnek a tanárok? Itt az intelligens diákfegyelmező rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]