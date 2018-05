Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f374ccf8-f8a2-4459-af09-7c423662ff65","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A pünkösdszombati csíksomlyói búcsúra érkezett magyarországi zarándokot támadott meg egy medve a Hargita megyei Szent Anna-tónál – jelentette be pénteken Borboly Csaba, a Hargita megyei tanács elnöke.","shortLead":"A pünkösdszombati csíksomlyói búcsúra érkezett magyarországi zarándokot támadott meg egy medve a Hargita megyei Szent...","id":"20180518_medve_tamadott_egy_magyar_zarandokra_erdelyben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f374ccf8-f8a2-4459-af09-7c423662ff65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b339029-ba53-4aa2-8176-93872183897a","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_medve_tamadott_egy_magyar_zarandokra_erdelyben","timestamp":"2018. május. 18. 17:03","title":"Medve támadt egy magyar zarándokra Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már este keresni kezdték a szülei a gyereket.","shortLead":"Már este keresni kezdték a szülei a gyereket.","id":"20180519_gyilkossag_soly_kislany_8_eves","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c442d-c2ce-4399-99ab-4d2a756df3f4","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_gyilkossag_soly_kislany_8_eves","timestamp":"2018. május. 19. 12:46","title":"Veol: ruhátlanul találták meg a meggyilkolt sólyi kislányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket, kötelezően előírt tartozékként. ","shortLead":"Fáradtságérzékelő, alkoholszonda és sávtartóasszisztens. Többek közt ezek a rendszerek is óvnák az életünket...","id":"20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=00a243dd-345b-4135-8e2f-c211875393da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f38cc1e-1b0f-4231-be7c-761b9fed466e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180517_auto_biztonsagi_rendszerek_unio","timestamp":"2018. május. 17. 17:38","title":"11 újabb biztonsági rendszer lehet kötelező hamarosan az autókban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és most sem kell “kétségbe esni, a folyamat most áll meg\". ","shortLead":"Az újdonsült emberminiszter szerint az Orbán-kormány eddig is kellő súlyt helyezett az egészségügy fejlesztésére, és...","id":"20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=440f895c-4811-4d5f-8432-bdd04876b90f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ff898c-e199-4710-ab75-448eb0580caf","keywords":null,"link":"/itthon/20180518_Kasler_Nyolc_ev_es_nyugati_szintu_egeszsegugy_lesz_Budapesten","timestamp":"2018. május. 18. 05:57","title":"Kásler: Nyolc év és nyugati szintű egészségügy lesz Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","shortLead":"Ma van az Európai Elhízás elleni nap. Íme 10 pont a gyermekkori elhízás megelőzése szempontjából fontos teendőkről.","id":"20180519_elhizas_elleni_nap","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bc87584-ea88-46ed-b889-82f4a89bac49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de04aeda-5e21-4b39-8279-1e3fa13f73c0","keywords":null,"link":"/elet/20180519_elhizas_elleni_nap","timestamp":"2018. május. 19. 12:09","title":"A náthától jobban féltjük gyerekünket, mint az elhízástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","shortLead":"Egy paradicsomi nemzeti parkban kellene tanyát verni, kisgyermekes családokat várnak.","id":"20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc56fc5e-5dd2-4eab-a457-9974c44a81bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4021c540-cbcc-421e-a75f-5382070868ed","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180518_Ujabb_olasz_probalkozas_most_nem_ingyen_hazat_hanem_penzt_adnanak_annak_aki_az_elneptelenedo_kisvarosba_koltozik","timestamp":"2018. május. 18. 14:10","title":"Újabb olasz próbálkozás: most nem ingyenházat, hanem pénzt adnának annak, aki az elnéptelenedő kisvárosba költözik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c194f9-74cb-4012-9b45-46bad2676dd5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A GQ legfrissebb címlapjával jó nagyot rúg a photoshopos túlzásokba eső Vanity Fairbe.","shortLead":"A GQ legfrissebb címlapjával jó nagyot rúg a photoshopos túlzásokba eső Vanity Fairbe.","id":"20180518_Photoshop_bakin_reg_nevettunk_ilyen_jot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0c194f9-74cb-4012-9b45-46bad2676dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83dc9d53-7c3c-4a81-9617-f605c9cb2afe","keywords":null,"link":"/kultura/20180518_Photoshop_bakin_reg_nevettunk_ilyen_jot","timestamp":"2018. május. 18. 08:57","title":"Photoshop-bakin rég nevettünk ilyen jót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől bevételeket várnak, egyszerre akarnak szórakoztató helyeket és a kikapcsolódás szigeteit, de végül a fák járhatnak rosszul, a kormánypárthoz köthető személyek pedig jól. ","shortLead":"Régi adóssága Budapestnek a Népliget rendezése, ám a régóta várt tervek igazán fideszesre sikeredtek. A zöldterülettől...","id":"20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e33184a-d50e-42eb-8872-fc364c1e5e10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f05ce29-edf1-4154-8cb5-d3b122b9f895","keywords":null,"link":"/itthon/20180517_Nepliget_KESZ_szabalyzat_kobanya_park","timestamp":"2018. május. 17. 16:30","title":"Fideszes összefonódások a Népligetben: nem látják a pénztől az erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]