A Kanári-szigeteki Asztrofizikai Intézet (IAC) és a kínai Állami Csillagvizsgáló Intézetek (NAOC) kutatói által bemutatott tanulmány szerint ha képesek lennénk a fény sebességével utazni, 200 ezer évbe telne átszelni a galaxis korongját. A tudósok az APOGEE és LAMOST tudományos projektekből származó adatok statisztikai elemzése révén jutottak erre az eredményre.

A spirális galaxisoknak, mint amilyen a Tejútrendszer is, van egy olyan vékony korongja, amelyben a csillagok fő hányada található. Ezek a korongok méretükben korlátozottak, így bizonyos sugáron túl már csak nagyon kevés csillag van. A kutatóknak eddig nem voltak információi arról, hogy lehetnek-e csillagok a galaxis központja és a Nap közötti távolság kétszeresén túl. Most azonban kiderült, hogy vannak csillagok távolabb, ennek a távolságnak a négyszeresénél is.

© Instituto de Astrofisica de Canarias (IAC)

"Galaxisunk korongja óriási, mintegy 200 ezer fényévnyi átmérőjű" – mondta Martín López-Corredoira, az IAC kutatója, az Astronomy & Astrophysics című tudományos lapban megjelent kutatási eredmény főszerzője.

A Tejútrendszerről nemrég egy igen részletes térképet is közzétettek: az eddigi legnagyobb 3D-térképen több mint 1,5 milliárd csillag látható.

