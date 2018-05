Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok politikusa robbantotta a Párbeszéd frakcióját, amikor bejelentette, otthagyja őket.","shortLead":"A Liberálisok politikusa robbantotta a Párbeszéd frakcióját, amikor bejelentette, otthagyja őket.","id":"20180519_Bosz_Anett_Nem_a_penz_miatt_leptem_ki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b01278f-e30a-4b05-9873-e07632697a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"668acabd-a782-46c8-8bfb-105f1e3a80f1","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Bosz_Anett_Nem_a_penz_miatt_leptem_ki","timestamp":"2018. május. 19. 20:00","title":"Bősz Anett: Nem a pénz miatt léptem ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1e52d06-f5e0-40f1-924f-0ddacc99217e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És a volánnál egy magyar versenyző ült. ","shortLead":"A látássérült fiatalembert nem várt meglepetés érte: valódi F1-es autóval vitték körbe a spanyol versenypályán. És...","id":"20180520_nap_videoja_magyar_f1pilota_vak_utas_formula1_baumgartner_zsolt_barcelona","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a1e52d06-f5e0-40f1-924f-0ddacc99217e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38186a1f-35c7-4768-8226-61d034350a59","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_nap_videoja_magyar_f1pilota_vak_utas_formula1_baumgartner_zsolt_barcelona","timestamp":"2018. május. 20. 09:26","title":"A nap videója: a magyar F1-pilóta hatalmas örömöt okozott vak utasának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó.","shortLead":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem tudja kiállítani a számlát. Pereskedés következhet. ","shortLead":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem...","id":"20180520_MEg_mindig_nem_fizet_jogdijat_Andy_Vajna_teveje","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5459fca3-0635-4059-b60d-86aceb74cf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_MEg_mindig_nem_fizet_jogdijat_Andy_Vajna_teveje","timestamp":"2018. május. 20. 08:42","title":"Még mindig nem fizet jogdíjat Andy Vajna tévéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5","c_author":"-t-","category":"kultura","description":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő alattvalók. De bármely mezítlábas polgár is belekóstolhatott az ünnepi tortába és a desszertekbe. Legalább is virtuálisan. \r

\r

","shortLead":"A Harry herceg és Meghan Markle windsori menyegzőjét követő fogadáson és vacsorán ugyancsak torkoskodhattak az előkelő...","id":"20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73ff015c-9ebf-4c5f-8510-44319e5966d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e61b3-0e27-4a06-85f6-5a8f915bc3ca","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Eskuvoi_edessegek_a_kiralyi_konyhabol","timestamp":"2018. május. 20. 09:03","title":"Esküvői édességek a királyi konyhából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most valamiben egyetértett vele. De azért kritizálta is az illiberális demokráciát.","shortLead":"A világ legismertebb és legelismertebb élő filozófusa eddig szinte csak kritizálta Orbán Viktort és kormányát, de most...","id":"20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25639166-e659-444c-a8d7-84d84d842075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1ced485-7d33-4aa8-9ed7-788b4188033c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Fukuyama_vegre_egyetertett_Orbannal","timestamp":"2018. május. 19. 18:43","title":"Fukuyama végre egyetértett Orbánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban sem történt vele soha. ","shortLead":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban...","id":"20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e33e37-39a3-437f-b26d-2efcc134ccf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","timestamp":"2018. május. 21. 09:10","title":"A Guardian újságírója nem vehet részt Steve Bannon budapesti előadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f","c_author":"Illényi Balázs","category":"tudomany","description":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de a bőrredők tanulmányozása hamarosan az egészségügyben is kulcsszerephez juthat.","shortLead":"Új módszerekkel az eddiginél sokkal részletesebb bűnözői profil felrajzolása is lehetséges az ujjlenyomatokból, de...","id":"201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3cf07b60-2780-4c4a-8a0e-61a04f0a655f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3975fc35-dcad-4ff6-bde5-2a9f15c46b79","keywords":null,"link":"/tudomany/201820__ujjlenyomat_uj_szerepben__molekularis_alairas__vitatott_minuciak__redovizit","timestamp":"2018. május. 20. 20:00","title":"Tudja, hogy mit árul el önről az ujjlenyomata? Jóval többet, mint hinné","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]