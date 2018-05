Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mit tud kínálni Magyarország, ami miatt megéri egy fiatalnak itt maradni? Erről kérdeztük azokat, akik úgy döntöttek, nem a kivándorlást választják.","shortLead":"Mit tud kínálni Magyarország, ami miatt megéri egy fiatalnak itt maradni? Erről kérdeztük azokat, akik úgy döntöttek...","id":"20180520_Miert_marad_barki_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d11e392-3b18-485b-bd8c-af6f5466db57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d40d6d-d24d-4cea-b2db-271857af4b7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Miert_marad_barki_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 10:00","title":"Az egyetemre készülők harmada külföldre menne, de mi tartja itthon a többieket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec biztonságpolitikai intézet friss Globsec Trends 2018 című tanulmányából.","shortLead":"Vlagyimir Putyin a legnépszerűbb politikus a nagyhatalmak vezetői közül Magyarországon – derül ki a Globsec...","id":"20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c98f12a-f5f7-4933-99f8-87a70b2fdf71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1110769e-ac2d-47a2-aa7d-8cf765853e04","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Kitalalja_hogy_melyik_nagyhatalom_vezetoje_a_legnepszerubb_Magyarorszagon","timestamp":"2018. május. 20. 17:37","title":"Kitalálja, hogy melyik nagyhatalom vezetője a legnépszerűbb Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","shortLead":"Leginkább csak autót akartak vezetni, ami hamarosan szabad lesz.","id":"20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aa4290c-75bc-4076-aa7c-1439f87c2395&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ccd0a-fd50-4a8a-81a0-f1bf7540d86f","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Nojogi_aktivistakat_tartoztattak_le_SzaudArabiaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:34","title":"Nőjogi aktivistákat tartóztattak le Szaúd-Arábiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aaaab13-19d1-45df-ab28-69c4a24471c4","c_author":"","category":"kultura","description":"Először az Ördögkatlan Fesztiválon lépnek fel a fiatalok, aztán vidéki színpadokra is elviszik a Faulkner- művet.","shortLead":"Először az Ördögkatlan Fesztiválon lépnek fel a fiatalok, aztán vidéki színpadokra is elviszik a Faulkner- művet.","id":"20180520_Elso_eloadasara_keszul_az_ifj_Vidnyanszky_es_Vecsei_Hasi_nevevel_femjelzett_csoportosulas","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aaaab13-19d1-45df-ab28-69c4a24471c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4e19479-706b-455d-9c55-9fc985be367b","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Elso_eloadasara_keszul_az_ifj_Vidnyanszky_es_Vecsei_Hasi_nevevel_femjelzett_csoportosulas","timestamp":"2018. május. 20. 09:41","title":"Első előadására készül az ifj. Vidnyánszky és Vecsei \"Hasi\" nevével fémjelzett csoportosulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eefb09f-04db-45b5-9000-7a7f3392c3ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Spike Lee amerikai rendező BlacKKKlansman című filmje nyerte el a zsűri Nagydíját szombat este a 71. cannes-i filmfesztiválon.","shortLead":"Spike Lee amerikai rendező BlacKKKlansman című filmje nyerte el a zsűri Nagydíját szombat este a 71. cannes-i...","id":"20180519_Rasszizmusellenes_film_nyert_Cannesban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4eefb09f-04db-45b5-9000-7a7f3392c3ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2635d01-3ee0-4276-9f09-5f480098e789","keywords":null,"link":"/kultura/20180519_Rasszizmusellenes_film_nyert_Cannesban","timestamp":"2018. május. 19. 20:43","title":"Rasszizmusellenes film nyert Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65ad9288-ea11-4782-8f62-c31476564dcd","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A bitcoin utódának, a gépek közti világméretű elszámolás eszközének szerepére készül az új digitális valuta, az iota.","shortLead":"A bitcoin utódának, a gépek közti világméretű elszámolás eszközének szerepére készül az új digitális valuta, az iota.","id":"201816__uj_mupenz_aziota__onvezeto_es_onfizeto_auto__gubanc_lesz__filleres_nagy_uzlet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65ad9288-ea11-4782-8f62-c31476564dcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae438fb5-1ec4-4d78-a95f-a6ef4e430156","keywords":null,"link":"/tudomany/201816__uj_mupenz_aziota__onvezeto_es_onfizeto_auto__gubanc_lesz__filleres_nagy_uzlet","timestamp":"2018. május. 19. 20:00","title":"Még meg sem tanultuk rendesen, mi az a bitcoin, máris itt van egy talán jobb kriptopénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","shortLead":"A Chelsea tulajdonosa elhagyta Nagy-Britanniát.","id":"20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a32f4dea-6d33-488d-a038-6ba04d3a8f55","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Brit_vizum_nelkul_maradt_Abramovics","timestamp":"2018. május. 20. 21:19","title":"Brit vízum nélkül maradt Abramovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]