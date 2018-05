Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig profi módon reagálták le, hogy az autósok jelezték egymásnak az ócsai traffipaxot. Mutatjkuk a hét híreit.","shortLead":"2012 előtti autót vezetni veszélyes lehet, a legveszélysebb autós fejlesztés eddig 28 embert ölt meg, a rendőrök pedig...","id":"20180520_top_autos_hirek","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7d5c527-53e3-465a-a1b7-bbae4d91467d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637892a-4d63-424d-8d4e-3a6a692e0b9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180520_top_autos_hirek","timestamp":"2018. május. 20. 13:16","title":"Tolatóradar: vasárnaptól ezt nézik a rendőrök, ha megállítják a közúti ellenőrzésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","shortLead":"Ennél sárgább térkép nem is létezik.","id":"20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cd3357ed-7724-4132-827d-8b0a85c13784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3903630b-86ab-484e-beda-d31702bac63e","keywords":null,"link":"/idojaras/20180521_Remes_keddunk_lehet_riasztas_adtak_ki_az_egesz_orszagra","timestamp":"2018. május. 21. 10:45","title":"Rémes keddünk lehet: riasztást adtak ki az egész országra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","shortLead":"A brit sajtó természetesen óriási terjedelemben foglalkozott Harry herceg és Meghan Markle esküvőjével.","id":"20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7f0d40f-2600-42f0-9d07-ea24c7c25e1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62309cc6-6e41-4653-b55c-a7127c1ec3c2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Brit_sajto_a_kiralyi_mennyegzo_a_protokoll_lazulasat_mutatta","timestamp":"2018. május. 20. 10:55","title":"Brit sajtó: a királyi mennyegző a protokoll lazulását mutatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A brit parlament jelentése szerint orosz korrupciós ügyletekből származó pénzeket mosnak tisztára a londoni ingatlanpiacon a Kremlhez közelállók. ","shortLead":"A brit parlament jelentése szerint orosz korrupciós ügyletekből származó pénzeket mosnak tisztára a londoni...","id":"20180521_Brit_parlament_Putyin_Londonban_mossa_tisztara_a_piszkos_penzet","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c361a126-38cd-41a9-96e1-a5922eadf8a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8010725e-61bb-4fee-b8f4-ee0c2a769325","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Brit_parlament_Putyin_Londonban_mossa_tisztara_a_piszkos_penzet","timestamp":"2018. május. 21. 16:57","title":"Brit parlament: Putyin Londonban mossa tisztára a piszkos pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek függnek leginkább az államtól a legfejlettebb ipari országokat tömörítő szervezet, az OECD tagjai között.","shortLead":"Magyarországon a 65 évnél idősebbek összjövedelmének 89 százaléka állami juttatásokból származik, ezzel a magyar idősek...","id":"20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92185407-dc9c-43b6-85dd-eb9544971a70","keywords":null,"link":"/kkv/20180520_Rosszul_jottek_ki_a_magyar_nyugdijasok_ebbol_a_nemzetkozi_osszehasonlitasbol","timestamp":"2018. május. 20. 11:47","title":"Rosszul jöttek ki a magyar nyugdíjasok ebből a nemzetközi összehasonlításból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9966a4b-cae4-4755-bad3-b229be5116e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Beck Zoli bandájának Nagyváradon törték fel a kisbuszát.","shortLead":"Beck Zoli bandájának Nagyváradon törték fel a kisbuszát.","id":"20180520_Elloptak_a_30y_zenekar_hangszereit","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9966a4b-cae4-4755-bad3-b229be5116e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"433f63a1-98fa-44fc-85c9-b9e91e3e0353","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Elloptak_a_30y_zenekar_hangszereit","timestamp":"2018. május. 20. 14:27","title":"Ellopták a 30Y zenekar hangszereit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Föld 8 milliárdot jócskán meghaladó népességén belül 1,7 milliárd felnőttnek nincs bankszámlája, de kétharmaduknak van okostelefonja – ez az egyik legfontosabb adat a Világbank Global Findex címen közzétett tanulmányának.","shortLead":"A Föld 8 milliárdot jócskán meghaladó népességén belül 1,7 milliárd felnőttnek nincs bankszámlája, de kétharmaduknak...","id":"20180520_Tudta_Az_okostelefonok_elterjedese_segit_kitorni_a_melyszegenysegbol_es_a_migraciot_is_fekezheti","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a525712-cce1-46e7-8c15-8e6f601ece6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca6ce5d8-32f5-4e6a-b54a-1e596541648a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Tudta_Az_okostelefonok_elterjedese_segit_kitorni_a_melyszegenysegbol_es_a_migraciot_is_fekezheti","timestamp":"2018. május. 20. 10:05","title":"Tudta? Az okostelefonok elterjedése segít kitörni a mélyszegénységből és a migrációt is fékezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]