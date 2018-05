Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","shortLead":"Pedig olyan szépen indult ez a hétvége.","id":"20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ddf3ebe2-25e0-402e-a1fc-39e245f7ce9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bd69bf6-6951-4c52-b2ce-fd77daaecc44","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Lecsapott_a_vihar_az_orszagra__video","timestamp":"2018. május. 19. 16:25","title":"Lecsapott a vihar az országra – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"371c3d63-e06f-47b1-94e5-8c14ee20d345","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Debrecen melletti Bocskaikert egyik utcájában áll egy három éve épült családi ház, az üzemeltető, egy alapítvány, az uniós Darányi Ignác Tervből közel 35 millió forint támogatást kapott vendégház kialakítására.","shortLead":"A Debrecen melletti Bocskaikert egyik utcájában áll egy három éve épült családi ház, az üzemeltető, egy alapítvány...","id":"20180519_Unios_penzbol_epult_a_vendeghaz_de_a_polgarmester_sogornoje_lakik_benne","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=371c3d63-e06f-47b1-94e5-8c14ee20d345&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1892796-2bf1-461e-9233-f40f6b43f8fc","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Unios_penzbol_epult_a_vendeghaz_de_a_polgarmester_sogornoje_lakik_benne","timestamp":"2018. május. 19. 14:10","title":"Uniós pénzből épült a vendégház, de a polgármester sógornője lakik benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a2f77f-6353-4a87-9a84-b8f4d06eca7a","c_author":"nyüzsi","category":"gazdasag","description":"Megható képet posztolt a Fidesz régi-új minisztere. Valamennyien a demokrácia aláásásával vádolják Madurót. ","shortLead":"Az ellenzéken kívül az Egyesült Államok, az Európai Unió és a limai csoport - 14 amerikai és karibi ország - elutasítja...","id":"20180521_Maduro_marad_Venezula_elnoke_az_Egyesult_Allamok_sem_fogadja_el_az_eredmenyt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=20aa1cc6-3164-41e3-8ad9-c0a0b777413e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0f36b0-93cc-49c2-bf07-df07170f9752","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Maduro_marad_Venezula_elnoke_az_Egyesult_Allamok_sem_fogadja_el_az_eredmenyt","timestamp":"2018. május. 21. 09:51","title":"Maduro marad Venezula elnöke, az Egyesült Államok sem fogadja el az eredményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet ismerik el Izrael fővárosának és oda helyezik át izraeli nagykövetségüket - közölték az Iszlám Együttműködés Szervezetének (OIC) tagországai Isztambulban, rendkívüli ülésük zárónyilatkozatában.","shortLead":"Gazdasági korlátozásokat kell bevezetni azon országok ellen, amelyek az Egyesült Államokhoz hasonlóan Jeruzsálemet...","id":"20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa4f4e25-828f-4cc1-aa36-36b551039d88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac49555b-cdad-49c2-836d-c57d2944743f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180519_Orban_torok_baratja_is_meguzente_buntetni_kell_a_Jeruzsalemet_Izrael_fovarosakent_elismero_orszagokat","timestamp":"2018. május. 19. 16:57","title":"Orbán török barátja is megüzente, büntetni kell a Jeruzsálemet Izrael fővárosaként elismerő országokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda1e59a-dc14-4dc8-a092-6274b2632211","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A TV2 nem szolgáltatott adatot a tavalyi nézettségről és a bevételekről az Artisjusnak, ezért a jogkezelő szervezet nem tudja kiállítani a számlát. Pereskedés következhet.