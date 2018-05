Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök által pénteken kifogásolt nyilatkozatot soha nem tett, sőt, a neki tévesen tulajdonított állásfoglalás tartalma ellentétes a meggyőződésével.","shortLead":"Válaszlevelet küldött Orbán Viktornak a Zsidó Világkongresszus elnöke, amelyben leszögezi, hogy a magyar miniszterelnök...","id":"20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25d9c862-e02e-49b9-9b77-cdbf5f6819b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33b4b621-9a3f-4dbf-af36-d130cdee3ff6","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Valaszolt_a_Zsido_Vilagkongresszus_elnoke_tovabbra_is_tiszteli_Orbant","timestamp":"2018. május. 19. 15:33","title":"Válaszolt a Zsidó Világkongresszus elnöke, továbbra is tiszteli Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint az elvárható viselkedési formák világos megfogalmazása és betartatása.","shortLead":"A kritikus médiahasználat oktatása legalább olyan fontos a közösségi média celebjeinek előretörése idején, mint...","id":"20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e5fadecc-2794-4e61-a0ee-a172c1bd9efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e30702d8-832e-4616-9432-47adbd490d25","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180520_Kontroll_nelkul_a_napi_kotelezo_szoritasaban","timestamp":"2018. május. 20. 19:15","title":"Kontroll nélkül, a napi kötelező szorításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kína és az Egyesült Államok megállapodott, hogy lemond a kereskedelmi háborúról, és nem emel további vámokat - jelentette be vasárnap Pekingben Liu Ho kínai miniszterelnök-helyettes.","shortLead":"Kína és az Egyesült Államok megállapodott, hogy lemond a kereskedelmi háborúról, és nem emel további vámokat...","id":"20180520_Liu_Ho_kinai_miniszterelnokhelyettes_Washington_egyezseg_kereskedelem","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=036071b2-c23b-4c9a-818e-1a2a3ec5379b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0990cf8-433c-451e-bdd6-bc1d996f5763","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180520_Liu_Ho_kinai_miniszterelnokhelyettes_Washington_egyezseg_kereskedelem","timestamp":"2018. május. 20. 08:16","title":"Áttörés: elmarad a kereskedelmi háború, megegyezett az Egyesült Államok és Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077adb40-e9b5-4bb9-bde2-e2ab72a2a16c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 70 éves színész köztévés kitiltásáról is beszélt.","shortLead":"A 70 éves színész köztévés kitiltásáról is beszélt.","id":"20180519_Galvolgyi_Bodocs_zsenialis_de_az_Orbanparodia_nem_tetszett","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=077adb40-e9b5-4bb9-bde2-e2ab72a2a16c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a48b333-1aef-4bbc-8e9a-e1e5d6091222","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Galvolgyi_Bodocs_zsenialis_de_az_Orbanparodia_nem_tetszett","timestamp":"2018. május. 19. 21:10","title":"Gálvölgyi: Bödőcs zseniális, de az Orbán-paródia nem tetszett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","shortLead":"A rendőrök őrizetbe vettek egy személyt, aki megalapozottan gyanúsítható a 8 éves sólyi kislány megölésével.","id":"20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"263ae226-a159-4098-9d32-ecea1db9768c","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Orizetben_a_nyolceves_kislany_feltetelezett_gyilkosa","timestamp":"2018. május. 19. 17:49","title":"Őrizetben a nyolcéves kislány feltételezett gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","shortLead":"Lisszabon, Athén, Drezda, Bécs és Cividale del Friuli lesznek az évad végi állomások.



","id":"20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56ac7ff9-eb70-4db5-8cbb-3ec98340519b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df11a9d8-cced-4fcd-be65-eda0285ff9b2","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Ismet_beveszi_Europat_Mundruczo_csapata","timestamp":"2018. május. 20. 10:18","title":"Ismét beveszi Európát Mundruczó csapata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f9e11f-ed48-435c-8398-7d409b3f88d2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Májustól egyszerűbb a locsolási vízóra felszerelése a Fővárosi Vízművek ügyfeleinek.","shortLead":"Májustól egyszerűbb a locsolási vízóra felszerelése a Fővárosi Vízművek ügyfeleinek.","id":"20180519_Van_egy_jo_hirunk_azoknak_a_budapestieknek_akik_locsolnak_a_kertjuket_a_kanikulaban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6f9e11f-ed48-435c-8398-7d409b3f88d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a660f0c8-ceb1-4b9b-9629-b649c6aeec92","keywords":null,"link":"/kkv/20180519_Van_egy_jo_hirunk_azoknak_a_budapestieknek_akik_locsolnak_a_kertjuket_a_kanikulaban","timestamp":"2018. május. 19. 13:36","title":"Van egy jó hírünk azoknak a budapestieknek, akik locsolnák a kertjüket a kánikulában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak belenyugodni elnökválasztási vereségébe – értesült a Magyar Idők. A lap szerint a résztvevők arról tárgyaltak, hogy kiszakadnak-e a Jobbikból, aminek lehetőségéről maga Toroczkai László is többször beszélt az elmúlt napokban.","shortLead":"Titkos egyeztetésre hívta péntek késő délután Toroczkai László a Jobbikból azokat, akik vele együtt nem akarnak...","id":"20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73890c8b-b095-40e0-873e-c3fdf901fba5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90813ad-2cee-4fba-8ab8-fd412953d104","keywords":null,"link":"/itthon/20180519_Toroczkai_a_paktumerdobe_hivta_azokat_akik_nem_nyugszanak_bele_veresegebe","timestamp":"2018. május. 19. 08:58","title":"Toroczkai a paktumerdőbe hívta azokat, akik nem nyugszanak bele a vereségébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]