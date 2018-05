Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe az elmúlt napok legérdekesebb, legolvasottabb tech témáit – nézzük, mi történt a héten.","id":"20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=08ee05da-cbe3-42ef-827b-e76067565bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d74e6ad-7026-4410-99cb-302eb10e9bef","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_gmail_figyelmeztetes_google_street_view_friss_kepek_national_geographic_cimlap_jo_laptopok_olcso_iphone","timestamp":"2018. május. 20. 12:00","title":"Ez történt: elárulta a Google, melyik magyar városokban frissítik a Street View képeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték eddig. Az M5S a Liga pártszövetség részvételével formálódó populista kabinet várhatóan több szempontból is szembemegy az EU politikájával.","shortLead":"Giuseppe Conte a legjobb egyetemeken tanult, és ő maga is több helyen tanított. Politikusként egyáltalán nem jegyezték...","id":"20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=407db63b-cd54-4bd8-bada-ac45ad52f70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dde1c4b3-4408-4c02-a4ae-51c93b6328d1","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Szinte_ismeretlen_jogaszprofesszor_lehet_a_populista_olasz_kormany_feje","timestamp":"2018. május. 21. 18:52","title":"Szinte ismeretlen jogászprofesszor lehet a populista olasz kormány feje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Ő élve került elő a 15 éves gyanúsítottól.","shortLead":" Ő élve került elő a 15 éves gyanúsítottól.","id":"20180520_Egy_masik_kislanyt_is_talaltak_a_feltetelezett_solyi_gyilkosnal","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abad557a-2a49-4901-bbd3-e674d92002c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff1daf-01ef-44f9-9451-8b07ea203af7","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Egy_masik_kislanyt_is_talaltak_a_feltetelezett_solyi_gyilkosnal","timestamp":"2018. május. 20. 15:00","title":"Egy másik kislányt is találtak a feltételezett sólyi gyilkosnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott a címvédő Telekom Veszprém otthonában, de összesítésben egyetlen góllal, 58-57-re jobbnak bizonyult riválisánál.","shortLead":"A MOL-Pick Szeged nyerte a férfi kézilabda NB I-t azt követően, hogy vasárnap a döntő visszavágóján 29-26-ra kikapott...","id":"20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=165d90d0-fae6-41b9-8e2b-5c0f59b8be94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b995b5e4-2804-4b0c-a285-544d7d027478","keywords":null,"link":"/sport/20180520_Tronfosztas_a_Szeged_a_bajnok_ferfi_kezilabdaban","timestamp":"2018. május. 20. 17:12","title":"Trónfosztás egyetlen góllal, a Szeged a bajnok férfi kézilabdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","shortLead":"Kiszivárgott néhány részlet a szombat esti zárt körű esküvői partiról.","id":"20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8255ce8d-8144-4cc1-9644-990be64afc9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251c5210-9f92-4eca-b999-dab8633d16ac","keywords":null,"link":"/kultura/20180520_Tokeletes_dalt_valasztott_az_elso_tanchoz_a_hercegi_par","timestamp":"2018. május. 20. 18:00","title":"Tökéletes dalt választott az első tánchoz a hercegi pár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","shortLead":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","id":"20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ba6ac-b8ee-444c-89ad-465fa75320db","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","timestamp":"2018. május. 21. 20:52","title":"\"Páratlan katasztrófa\" volt a Lidl amerikai nyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"itthon","description":"Semmi sem igazolja, hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk.","shortLead":"Semmi sem igazolja, hogy baj lenne, ha kevesebben leszünk.","id":"201820_ne_szulj_robotot_te_szuz","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9df853fd-fe4f-4cb8-83aa-700a0ed795e8","keywords":null,"link":"/itthon/201820_ne_szulj_robotot_te_szuz","timestamp":"2018. május. 21. 13:45","title":"Tóta W.: Ne szülj robotot, te szűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos, hogy új okostelefon(ok) bemutatásáról lesz szó.","shortLead":"Rejtélyes meghívót küldött ki a HMD Global egy moszkvai eseményre. Ott lesznek a cég vezetői, így szinte biztos...","id":"20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd2f5d03-2cfd-4798-8c2d-1ee7ad14ba99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ffe20a6-51d8-4407-bccb-78eaf17c8954","keywords":null,"link":"/tudomany/20180520_hmd_global_meghivo_moszkvai_esemeny","timestamp":"2018. május. 20. 08:03","title":"Izgalmas kérdés: mit fog bemutatni Moszkvában a Nokia telefonok gyártója?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]