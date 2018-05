Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b849ac5c-cda3-408c-81fd-0b7663a0c4ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mahmúd Abbász 82 éves, és nincs jól.","shortLead":"Mahmúd Abbász 82 éves, és nincs jól.","id":"20180520_Haromszor_vittek_korhazba_a_palesztin_elnokot_egy_het_alatt","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b849ac5c-cda3-408c-81fd-0b7663a0c4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c3c02e-70e3-4809-8cb4-529899ae884c","keywords":null,"link":"/vilag/20180520_Haromszor_vittek_korhazba_a_palesztin_elnokot_egy_het_alatt","timestamp":"2018. május. 20. 21:50","title":"Háromszor vitték kórházba a palesztin elnököt egy hét alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban sem történt vele soha. ","shortLead":"A szervezők a regisztrációval kapcsolatos túljelentkezésre hivatkoznak. Shaun Walker szerint ilyen még Oroszországban...","id":"20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7920b35a-f123-47c7-b913-f0b12e9b06d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e33e37-39a3-437f-b26d-2efcc134ccf3","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_A_Guardian_ujsagiroja_nem_vehet_reszt_Steve_Bannon_budapesti_eloadasan","timestamp":"2018. május. 21. 09:10","title":"A Guardian újságírója nem vehet részt Steve Bannon budapesti előadásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3","c_author":"Adózóna","category":"brandchannel","description":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos tevékenységet teljes mértékben soha nem válthatnak ki a mesterséges intelligencia teremtményei. Ilyen a vállalati belső ellenőrzés, amelynél mindig is szükség lesz emberekre. Például azért, hogy megalkossák azokat a szabályokat, amelyek alapján a robotok ellenőrzik a munkafolyamatokat, és észrevesznek minden kihágást, szabálysértést, anomáliát.","shortLead":"Bár a gazdasági élet egyre több területén alkalmaznak már robotokat, hogy megkönnyítsék a munkafolyamatokat, számos...","id":"adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ea496fd-70c6-4d4b-8078-557d86f4f1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1202240c-63c5-4e06-bb0e-8a5a5ca89107","keywords":null,"link":"/brandchannel/adozona_20180516_Nem_kell_felniuk_a_vallalatoknak_a_robotoktol","timestamp":"2018. május. 22. 07:00","title":"Nem kell félniük a vállalatoknak a robotoktól!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Adozona.hu szakportál","c_partnerlogo":"37d42805-e2c3-4e9b-b804-97dc43987bf7","c_partnertag":"adozona"},{"available":true,"c_guid":"4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","shortLead":"A Lidl-vezér beszámolója szerint szinte mindent elrontottak, amit csak lehetett. ","id":"20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e076e3f-0acd-4a62-a06f-86317222dcac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c08ba6ac-b8ee-444c-89ad-465fa75320db","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Paratlan_katasztrofa_volt_a_Lidl_amerikai_nyitasa","timestamp":"2018. május. 21. 20:52","title":"\"Páratlan katasztrófa\" volt a Lidl amerikai nyitása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b05cfc82-b7cc-48d7-b1d0-f4aefcdd1c33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy Új-Guineán honos gyíkcsoport különleges tulajdonsággal rendelkezik: zöld színű a vére. A kutatók DNS-vizsgálatokkal próbálják kideríteni, milyen előnyökkel járhat ez a tulajdonság és milyen úton fejlődött ki az evolúció során. ","shortLead":"Egy Új-Guineán honos gyíkcsoport különleges tulajdonsággal rendelkezik: zöld színű a vére. A kutatók DNS-vizsgálatokkal...","id":"20180521_zoldveru_gyikok_titka_miert_zold_a_veruk","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b05cfc82-b7cc-48d7-b1d0-f4aefcdd1c33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c05ca568-688a-4aad-82e9-33f01bbbb43f","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_zoldveru_gyikok_titka_miert_zold_a_veruk","timestamp":"2018. május. 21. 10:13","title":"Megfejthették a zöldvérű gyíkok titkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő adatgyűjtési botrányra. Az eseményt élőben sugározzák majd.","shortLead":"Hamarosan az Európai Parlament vezetői elé járul Mark Zuckerberg, hogy ott is választ adjon a Facebookot érintő...","id":"20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eb89cf8-ee18-492a-8b2d-427ecc8520a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aa58a27-aa6a-46ee-878d-0fb4c38945cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_mark_zuckerberg_europai_parlament_meghallgatas_cambridge_analytica_facebook_adatgyujtes_elo_kozvetites","timestamp":"2018. május. 21. 15:06","title":"Élőben adják, ahogy megszorongatják Mark Zuckerberget az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c70deefa-649a-43da-995a-50060e7e8d7c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Asztro-trilógia címmel felfrissítve, új elemekkel gazdagítva nyílik meg újra a Bélyegmúzeum világegyetemről szóló időszaki kiállítása május 22-én Budapesten.","shortLead":"Asztro-trilógia címmel felfrissítve, új elemekkel gazdagítva nyílik meg újra a Bélyegmúzeum világegyetemről szóló...","id":"20180522_belyegmuzeum_asztro_trilogia_kiallitas_univerzum_belyegek_urhajok_urszonda","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c70deefa-649a-43da-995a-50060e7e8d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2155ba-d468-4c73-a789-a5c614f3a875","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_belyegmuzeum_asztro_trilogia_kiallitas_univerzum_belyegek_urhajok_urszonda","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Csodás kiállítás nyílik ma Budapesten, ott a helye a megbélyegzett űrtárlaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden harmadik hitelfelvevőnek van már adóssága.","shortLead":"Kamatversenybe kezdtek a bankok a személyi kölcsönök piacán, de a lazítás csak a magasabb jövedelműeknek szól. Minden...","id":"201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7835253a-7475-49ac-bb31-b4b3423832b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06cd9421-81d0-4d85-81da-b1f8056bb788","keywords":null,"link":"/gazdasag/201820__szemelyi_kolcson__eladosodas__hibridek__penzhalmazat","timestamp":"2018. május. 21. 10:00","title":"Pénz a pénzhez húz: ki kap ma könnyen hitelt Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]