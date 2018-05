Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy újonnan felbukkant hiba miatt teljes hozzáférést kért az androidos telefonoktól a közösségi oldalhoz tartozó mobilapp, amely így a használója minden lépését követni tudta. Már kijavították, de hogy pontosan hány embert érintett, azt egyelőre nem közölték.","shortLead":"Egy újonnan felbukkant hiba miatt teljes hozzáférést kért az androidos telefonoktól a közösségi oldalhoz tartozó...","id":"20180521_facebook_android_alkalmazas_superuser_teljes_hozzaferes_a_telefonhoz_kodolasi_hiba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cb72a40-80c0-4a9d-b662-5bfb1d2767b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edfc3b87-a85f-4395-a09b-c0c0ce3c3458","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_android_alkalmazas_superuser_teljes_hozzaferes_a_telefonhoz_kodolasi_hiba","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Komoly gond volt az androidos Facebookkal, lehet, hogy az ön telefonja is veszélybe került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan megérkezett az autó.","shortLead":"Május 16-a óta járják az ország útjait a Google autói, hogy frissítsék a cég térképét. Pécsre már egész biztosan...","id":"20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54d9c529-240d-41f0-bad0-60c1d19fd208&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9961010e-6437-400e-8207-e073478c5901","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_google_street_view_magyarorszagon_google_auto_pecs","timestamp":"2018. május. 21. 16:11","title":"Mutatjuk: Így néz ki a Google autója, ami Magyarországot fotózza – Pécsen kaptuk le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","shortLead":"Kevés ekkora gyűszűgyűjtemény van Európában!","id":"20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f6a1409a-bdc1-4dee-bf65-0dd3f65c1ae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac360b4b-ac19-4f92-b709-41c06a839b22","keywords":null,"link":"/elet/20180520_Gyuszukiallitas_nyilik_Vacratoton","timestamp":"2018. május. 20. 17:11","title":"Gyűszűkiállítás nyílik Vácrátóton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c","c_author":"-W-","category":"velemeny.nyuzsog","description":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","shortLead":"Mindenki komcsi, szegény Trumpot bántják, a hollandok meg drogosok. ","id":"20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2691c98-111b-4f3a-9537-3dd593644a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d1c5962-cf4d-4d92-93db-96abc3e771cc","keywords":null,"link":"/velemeny.nyuzsog/20180522_Schmidt_Maria_benevezett_a_trollbajnoksagba","timestamp":"2018. május. 22. 13:03","title":"Schmidt Mária benevezett a trollbajnokságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","shortLead":"37-en utaztak a buszon, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett. ","id":"20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b38b4de0-4a22-4d17-933a-01f5cfe6a6be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46642639-3be2-49b0-8233-b672446058e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_Menetrend_szerinti_busz_borult_az_arokba_Fehervarnal_tobben_megserultek","timestamp":"2018. május. 22. 12:15","title":"Menetrend szerinti busz borult az árokba Fehérvárnál, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is bekapcsolják a reklámokat, hogy újabb eszközt fordítsanak bevételgyarapításra. ","shortLead":"Annyira népszerű a felhasználók körében a Facebook Stories nevű funkciója, hogy Zuckerbergék úgy döntöttek, ott is...","id":"20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1286e3f3-ce38-45d4-8bb2-c67f45f9533f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa875227-2dae-4c50-935c-f276ff3dde48","keywords":null,"link":"/tudomany/20180521_facebook_stories_reklamok_facebook_tortenetek_hirdetes_instagram_sztorik_video","timestamp":"2018. május. 21. 12:03","title":"Változtat a Facebook: 5-15 mp-es reklámok jönnek az utolsó olyan felületre, ahol eddig nem voltak hirdetések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte a podgoricai közszolgálati televízió.","shortLead":"A megnövekedett migrációs nyomás miatt kerítés felállítását fontolgatja Albániával közös határán Montenegró - közölte...","id":"20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2e9f575-fb9b-485d-95ff-04dc4caa21ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a89c1956-53e3-452c-a5bc-49458b715a0e","keywords":null,"link":"/itthon/20180520_Ha_ez_az_orszag_hatarkeritest_emel_a_migransok_ellen_25_kilometerre_valo_drotot_ajandekba_kap_Orbanektol","timestamp":"2018. május. 20. 14:05","title":"Ha ez az ország határkerítést emel a migránsok ellen, 25 kilométerre való drótot ajándékba kap Orbánéktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","shortLead":"Tavaly karácsonykor zavarták meg a metróközlekedést azzal, hogy besétáltak az alagútba. ","id":"20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ed1ce75-8433-41ec-b6d9-698c733bdefd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ffe5ba5-8a84-47b9-9bcf-c54ed9950550","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Birosagra_mehetnek_a_fiatalok_akik_miatt_le_kellett_allitani_a_2es_metrot","timestamp":"2018. május. 21. 10:02","title":"Bíróságra mehetnek a fiatalok, akik miatt le kellett állítani a 2-es metrót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]