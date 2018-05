Az elmúlt időszakban több olyan fejlesztést is készített a Google a Chrome böngészőbe, amellyel a felhasználókat a biztonságos böngészés felé igyekeztek terelni. Először 2017 januárjában hozták be a böngészősávba a Not Secure, azaz a Nem biztonságos feliratot, hogy ezzel is jelezzék a felhasználók felé, nem érdemes az adott oldalon a felhasználónév-jelszó párost megadni. Nyártól pedig jön a Chrome 68-as verziója, amiben minden HTTP-n kiszolgált oldalt veszélyesnek jelez majd ki. Szeptembertől pedig egy újabb fejlesztés érkezik.

A fejlesztők tervei szerint az ősszel érkező, 69-es verziójú Chrome böngészőben már nem jelzik ki a HTTPS-en keresztül kiszolgált oldalaknál a Biztonságos szót. Ennek oka, hogy a Google szeretné, ha a biztonságos alapértelmezett lenne.

© Google

Ennek fényében még tovább mennek majd: októbertől a Nem biztonságos felirat automatikusan pirosra vált, ha valaki az oldalon elkezdi begépelni a felhasználónév-jelszó páros valamelyikét.

A HTTP és a HTTPS-en keresztül kiszolgált weboldalak között a legnagyobb különbség, hogy előbbinél sokkal könnyebben lophatják el illetéktelenek a személyes adatokat, belépési kódokat, jelszavakat.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.