Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Miért nem térhet vissza azonnal 125 millió fontos palotájába Roman Abramovics? És mi van a többiekkel?","shortLead":"Miért nem térhet vissza azonnal 125 millió fontos palotájába Roman Abramovics? És mi van a többiekkel?","id":"20180523_Megszorongatjak_Putyin_penzmosassal_hirbe_hozott_orligarchait_Londonban","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7cb625d-3765-4066-a71d-759d3a5eecc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fc84b4f-db95-4c7b-84a1-f57553d05a1e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Megszorongatjak_Putyin_penzmosassal_hirbe_hozott_orligarchait_Londonban","timestamp":"2018. május. 23. 12:13","title":"Megszorongatják Putyin pénzmosással hírbe hozott oligarcháit Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","shortLead":"24-28 fok lesz, de napközben délnyugat felől zivatarok érkeznek. ","id":"20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=186777d9-0dea-4b2e-baa4-2544125097df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47dd35d-e89d-431e-940a-eb0fb1571448","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Szinte_az_egesz_orszagban_lehetnek_ma_viharok","timestamp":"2018. május. 22. 05:23","title":"Szinte az egész országban lehetnek ma viharok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc948aa4-9ab7-4116-97f8-47566c08bbb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha megvalósultak volna az első tervek, már 12 éve működne az elektronikus jegyrendszer a fővárosban. Az Index most úgy becsüli, további egy évig még biztosan nem indul be. ","shortLead":"Ha megvalósultak volna az első tervek, már 12 éve működne az elektronikus jegyrendszer a fővárosban. Az Index most...","id":"20180523_tovabb_csuszik_a_budapesti_ejegy_rendszer_bevezetese","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc948aa4-9ab7-4116-97f8-47566c08bbb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1027ab29-fad7-420b-847c-01099a8cb28c","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_tovabb_csuszik_a_budapesti_ejegy_rendszer_bevezetese","timestamp":"2018. május. 23. 13:14","title":"Végtelen történet? Még tovább csúszik a budapesti e-jegyrendszer bevezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári Zsolt Istvánt indítja.","shortLead":"A baloldali ellenzék Győri Pétert ültetné Kocsis Máté helyére, a Jobbik nem indít jelöltet. A Munkáspárt Fehérvári...","id":"20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e148fdd1-303e-4120-b5cc-7058d8a1e3b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b0d5288-2036-4cfa-bbd6-9d48bb7f250f","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egy_vofelyt_indit_a_Munkaspart_a_VIII_keruleti_polgarmestervalasztason","timestamp":"2018. május. 23. 10:13","title":"Egy vőfélyt indít a Munkáspárt a VIII. kerületi polgármester-választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","shortLead":"Nonja, az orangután volt a bécsi állatkert első olyan állata, amelynek saját profilja volt a közösségi portálon. ","id":"20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d5f6f9f-c989-49be-848a-bec1ec3e925a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00056c1-b247-4304-9359-8ee124b6e0d8","keywords":null,"link":"/elet/20180522_elpusztult_a_vilag_elso_facebookozo_majma","timestamp":"2018. május. 22. 15:49","title":"Elpusztult a világ első \"facebookozó\" majma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","shortLead":"A gép hidraulikus rendszerével volt gond, nem működött az orrfutómű. ","id":"20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=041e3e55-f99b-4c19-a8b3-8fe798cc19c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fcf47b-cf1b-45d5-bafd-59d5f2310a36","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Orral_elorebukva_hajtott_vegre_kenyszerleszallast_egy_gep_SzaudArabiaban__video","timestamp":"2018. május. 22. 13:08","title":"Orral előrebukva hajtott végre kényszerleszállást egy gép Szaúd-Arábiában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk, milyen egy Ford T-Modellben utazni.","shortLead":"A hétévégén Makón rendezték meg a negyedik Maros Parti Ford T-Modell Veterántalálkozót, ahol azt is kipróbálhattuk...","id":"20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ddf38ba5-2482-43ca-9b44-b1daa2a290b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81460b5-8b2b-43f3-a810-ad3c85fa140e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_galamb_jozsef_mako_ford_t_model_veteranauto_talalkozo","timestamp":"2018. május. 22. 17:21","title":"Makónak köszönheti a Ford, hogy a világ egyik legnagyobb autógyártó cége lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","shortLead":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","id":"20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f2641a-5778-470b-af3f-5a60d3563d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","timestamp":"2018. május. 23. 18:46","title":"Szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztettek 14 chilei katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]