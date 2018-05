Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","shortLead":"Közel a 320 forintos euróárfolyam. ","id":"20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69ec1ac3-6eb5-4bd6-bde9-19bc48472545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc5fbab5-64a8-40ca-98ed-f3d1000a41ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180521_Ket_eve_nem_volt_ilyen_rossz_a_forint","timestamp":"2018. május. 21. 17:47","title":"Két éve nem volt ilyen rossz a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában a városvezető.","shortLead":"Lakatos Béla nemrég minősítethetlen hangnemben beszélt egy tanárral, erről is beszél a legfrissebb HVG portréjában...","id":"20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba73ee4d-d01e-43ad-a542-11a36cbc15f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68f14fb-bbd3-45ee-99bd-71bd54712ee1","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Pszichiatriai_kezelesre_megy_az_acsi_polgarmester","timestamp":"2018. május. 23. 06:58","title":"Pszichiátriai kezelésre megy az ácsi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","shortLead":"Budapest felé félpályán halad a forgalom.","id":"20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1d2ec18-77a7-4b94-a468-a58a361b1342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe41dffa-1f45-4502-a19e-cfaada63fe23","keywords":null,"link":"/cegauto/20180521_Autoszalito_treler_karambolozott_az_M3ason","timestamp":"2018. május. 21. 18:01","title":"Autószállító tréler karambolozott az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer a BKK-val, egyszer a Honvédelmi Minisztérium egy cégével, és egyszer a Magyar Orvosi Kamarával szemben nyert pert a TASZ.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer...","id":"20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5f49-bd76-4baa-aaee-1cfef0630255","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","timestamp":"2018. május. 23. 16:03","title":"Három pert is nyert a TASZ közérdekű adatok kiadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero jegyet vett az általa rendezett sikerdarabra.

","shortLead":"A Rómeó és Júlia utolsó előadásán piros szívek emelkedtek a magasba. A színházból zaklatás miatt elbocsátott Kero...","id":"20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=58f5fc9f-6a0f-4097-8523-31488bd655e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef241adc-b0d6-4424-8140-2d49975c56f1","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Szimpatiatuntetes_volt_Kero_mellett_az_Operettszinhazban","timestamp":"2018. május. 22. 10:37","title":"Szimpátiatüntetés volt Kero mellett az Operettszínházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","shortLead":"Benkő Tibor: Megvan a pénz a Zrínyi 2026 tervre.","id":"20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b25f720-18c7-4389-92db-69c14a97ff4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c656cbb-52f2-45d8-b3ea-24c2535d426f","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Haderofejlesztes_40_helikopter_kellene","timestamp":"2018. május. 22. 08:19","title":"Haderőfejlesztés: 40 helikopter kellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes családi felvétel az egykori magyar királyi családról. ","shortLead":"Érdekes családi felvétel az egykori magyar királyi családról. ","id":"20180521_Kiralyi_eskuvo_Ritka_videot_posztolt_Ferenc_Jozsef_leszarmazottja_IV_Karolyrol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a2b751d-deb9-4fea-86ad-560ac2a998bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bbae4d-44e8-4077-b864-34e2b71dae3e","keywords":null,"link":"/elet/20180521_Kiralyi_eskuvo_Ritka_videot_posztolt_Ferenc_Jozsef_leszarmazottja_IV_Karolyrol","timestamp":"2018. május. 21. 17:41","title":"Királyi esküvő? Ritka videót posztolt Ferenc József leszármazottja IV. Károlyról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","id":"20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07373af-2122-405c-9351-69177841cbba","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Népszava: Kiszáll a CBA-ból az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]