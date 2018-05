Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","shortLead":"Milliós béreket kapnak a magyar játékosok.","id":"20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c7c36fd-a0e3-4bf7-b3d6-8f8723fb5317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4ec637-9a7d-41d4-9e42-9b96d5b43388","keywords":null,"link":"/sport/20180522_Leisztinger_10_ezer_eurobol_8at_csorgat_vissza_egy_focista","timestamp":"2018. május. 22. 07:26","title":"Leisztinger: 10 ezer euróból 8-at csorgat vissza egy focista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges, hogy a gyerekek tudják, mi történik bennük, kérdezhessenek, és rájuk szabott, de valódi információt kaphassanak. Kiderült, milyen kérdések foglalkoztatják őket a leginkább. ","shortLead":"A fiatalok jó része még mindig nincs képben a szexualitással, pedig az egészséges testi-lelki fejlődéshez szükséges...","id":"20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec8ad899-1b78-4c39-95ec-26b38e68d778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b036fe22-e062-45a3-b2b5-9d5d29cb5f18","keywords":null,"link":"/elet/20180522_Mi_erdekli_a_gyerekeket_ha_a_szexualitasrol_van_szo","timestamp":"2018. május. 22. 16:49","title":"Mitől lesz valaki terhes? És baj, ha kicsi?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Baldauf László eladja a teljes üzletrészét a CBA-ban a többi tulajdonosnak.","id":"20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb03a54f-6c12-4f7d-8428-ffddb0f66b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07373af-2122-405c-9351-69177841cbba","keywords":null,"link":"/kkv/20180521_Nepszava_Kiszall_a_CBAbol_az_alapito","timestamp":"2018. május. 21. 18:23","title":"Népszava: Kiszáll a CBA-ból az alapító","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","shortLead":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","id":"20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc58285-4aee-4f0f-88ad-7ac858a7caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","timestamp":"2018. május. 22. 20:39","title":"Kinevezte Áder az új államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","shortLead":"Ma éjfélig lehet nyilatkozni az 1+1 százalékról is. ","id":"20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f556040-a543-415b-8e97-29f01013c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de89a083-2b18-492e-808a-9f5f3de4ca93","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Ne_felejtse_el_ma_van_az_adobevallas_hatarideje","timestamp":"2018. május. 22. 08:50","title":"Ne felejtse el, ma van az adóbevallás határideje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f3de93-f1cf-4e6c-a690-05854e40fea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A budapesti rendőrfőkapitány közben külön nyomozócsoportot állított fel. ","shortLead":"A budapesti rendőrfőkapitány közben külön nyomozócsoportot állított fel. ","id":"20180521_Megrongaltak_a_csepeli_kalvariat_Nemeth_Szilard_peldas_buntetest_remel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7f3de93-f1cf-4e6c-a690-05854e40fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be694ad-d2ef-4d98-81fe-807538debd5b","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Megrongaltak_a_csepeli_kalvariat_Nemeth_Szilard_peldas_buntetest_remel","timestamp":"2018. május. 21. 11:08","title":"Megrongálták a csepeli kálváriát, Németh Szilárd \"példás büntetést\" remél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","shortLead":"Egyelőre tesztüzemről van szó.","id":"20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19993a9a-fe47-45af-a12a-4f157f6642d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59826269-3ccc-4be9-91d3-e027eff35e64","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nemsokara_Budapesten_is_lehet_biciklivel_metrozni","timestamp":"2018. május. 23. 06:18","title":"Nemsokára Budapesten is lehet biciklivel metrózni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269bd147-c515-4d50-b6f9-a2220d462265","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mit tehet egy szülő, hogy a mesterséges intelligencia korában megnövelje gyerekei esélyét a munkaerőpiacon? - teszi fel a kérdést Max Tegmark. Az MIT fizikaprofesszorának sorai segíthetnek meghozni a döntést.","shortLead":"Mit tehet egy szülő, hogy a mesterséges intelligencia korában megnövelje gyerekei esélyét a munkaerőpiacon? - teszi fel...","id":"20180522_Milyen_szakmak_fele_iranyitsuk_gyerekeinket","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=269bd147-c515-4d50-b6f9-a2220d462265&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02af79a7-431e-4cfd-a04f-cb1bf3993667","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20180522_Milyen_szakmak_fele_iranyitsuk_gyerekeinket","timestamp":"2018. május. 22. 13:15","title":"Milyen szakmák felé irányítsuk a gyerekeinket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]