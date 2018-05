Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","shortLead":"A kisiskolásoknak már közel 90 százaléka okostelefonozik. ","id":"20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310cfa41-ae1a-4927-bf9c-516e12479f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60c9d783-acaf-45f1-918b-3c09583c3d24","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_A_gyerekek_kozel_fele_mar_haromeves_kor_elott_rendszeresen_hasznal_okostelefont","timestamp":"2018. május. 22. 09:10","title":"A gyerekek közel fele már hároméves kora előtt rendszeresen használ okostelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f3de93-f1cf-4e6c-a690-05854e40fea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon.bunugy","description":"A budapesti rendőrfőkapitány közben külön nyomozócsoportot állított fel. ","shortLead":"A budapesti rendőrfőkapitány közben külön nyomozócsoportot állított fel. ","id":"20180521_Megrongaltak_a_csepeli_kalvariat_Nemeth_Szilard_peldas_buntetest_remel","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7f3de93-f1cf-4e6c-a690-05854e40fea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be694ad-d2ef-4d98-81fe-807538debd5b","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180521_Megrongaltak_a_csepeli_kalvariat_Nemeth_Szilard_peldas_buntetest_remel","timestamp":"2018. május. 21. 11:08","title":"Megrongálták a csepeli kálváriát, Németh Szilárd \"példás büntetést\" remél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","shortLead":"Meg persze segélyt is küldenek, csak ennek már Szöulban nem örülnek annyira.","id":"20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c38643-7856-405f-a190-f349dfdac86b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6642f75-ca10-43ef-9494-874d8cf96193","keywords":null,"link":"/vilag/20180521_Palackpostaval_dontenek_meg_Kim_Dzsong_Un_hatalmat","timestamp":"2018. május. 21. 12:05","title":"Palackpostával döntenék meg Kim Dzsong Un hatalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=03c14016-9267-49bb-acb0-92a6afc4f2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab9c774a-857c-4e26-8375-28e1efa9a7e3","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_Ujabb_kutyahorror_csomagtartoba_preselve_csempesztek_31_kolykot","timestamp":"2018. május. 22. 13:06","title":"Újabb kutyahorror: csomagtartóba préselve csempésztek 31 kölyköt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az első olyan eszköz, amely az Intel évek óta ígért, 10 nm-es gyártástechnlógiával készült processzorát kapta meg.","shortLead":"Megjelent az első olyan eszköz, amely az Intel évek óta ígért, 10 nm-es gyártástechnlógiával készült processzorát kapta...","id":"20180522_intel_cannon_lake_processzor_10nm_es_gyartastechnologia","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31d38ef0-1002-4b82-b8b2-de574433050b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bdaac26-ccde-4a1d-86de-77539741e640","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_intel_cannon_lake_processzor_10nm_es_gyartastechnologia","timestamp":"2018. május. 22. 09:03","title":"3 éve ígérik, most megjött: itt az Intel új processzora, ami mérföldkő lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra szánt elképesztő, új elektromos versenyautó.","shortLead":"A Formula–E történetének eddigi legnagyobb változása, megújulása előtt áll. Vázoljuk, hogy milyen a következő szezonra...","id":"20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6ecbfc0-1913-4ff7-a9a2-ca6b92859e92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"407e6250-aa7d-40f3-803f-b8340c06045b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180523_jovo_kiralykategorias_hangtalan_versenyauto_abb_formulae_nico_rosberggel_jean_todt_toto_wolff_mercedes_bmw_porsche_nissan","timestamp":"2018. május. 23. 06:41","title":"Kíváncsi a jövő királykategóriás hangtalan versenyautójára? Megnéztük, mutatjuk Rosberggel együtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","shortLead":"Letették hivatali esküjüket az új Orbán-kormány államtitkárai. ","id":"20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a8f821d-a705-4169-afed-3e5a0a08ff21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fc58285-4aee-4f0f-88ad-7ac858a7caf9","keywords":null,"link":"/itthon/20180522_kinevezte_ader_az_uj_allamtitkarokat","timestamp":"2018. május. 22. 20:39","title":"Kinevezte Áder az új államtitkárokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról, Lengyelországról, Magyarországról és a mindezt béna kacsaként néző Európai Unióról.","shortLead":"Érdekes publicisztika jelent meg Spanyolország legnagyobb napilapjában, az El Paísban a katalán válságról...","id":"20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67dd38d9-93ae-4d98-8c12-a324f3f29412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dfb2545-ecd6-4596-875b-332d643d3c7e","keywords":null,"link":"/itthon/20180521_Europanak_nincs_valasza_Orban_Viktorra","timestamp":"2018. május. 21. 20:30","title":"Európának nincs válasza Orbán Viktorra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]