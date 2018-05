Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Trump kemény üzenetet küldött Venezuelának.","shortLead":"Trump kemény üzenetet küldött Venezuelának.","id":"20180522_USA_Maduro_csalt_allitsak_vissza_a_demokraciat","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fb6e41a-fd79-4fd8-bddd-aeead327a5d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3f58da5-4f1a-4af6-91c5-c10b57f88a66","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_USA_Maduro_csalt_allitsak_vissza_a_demokraciat","timestamp":"2018. május. 22. 07:46","title":"USA: Maduro csalt, állítsák vissza a demokráciát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Niedermüller Péter a DK-ból kritizálta Ujhelyi Istvánt az MSZP-ből. Adok-kapok a javából.","id":"20180523_Nyiltan_esett_egymasnak_az_MSZP_es_a_DK_EPkepviseloje","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5ac34ed-865e-4d64-89b1-b8689e0bde8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9ed07f8-792b-4693-920e-0c34b458d822","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Nyiltan_esett_egymasnak_az_MSZP_es_a_DK_EPkepviseloje","timestamp":"2018. május. 23. 14:16","title":"Nyíltan esett egymásnak az MSZP és a DK EP-képviselője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","shortLead":"Új programot kezdtek a skóciai Loch Ness tóban élő ismeretlen élőlények azonosítására.","id":"20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ee2c14-3c20-4cef-9a34-be8ee20564aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a1ed169-0a39-43d5-9b56-491585eb3a60","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Vizsgaljak_a_Loch_Ness_vizeben_elo_ismertelen_lenyek_DNSet","timestamp":"2018. május. 23. 14:02","title":"Vizsgálják a Loch Ness vízében élő ismeretlen lények DNS-ét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc","c_author":"MTI","category":"itthon.bunugy","description":"A meghallgatásokból az derült ki, hogy nem garantálható Bene László jogkövető magatartása. Nem ő kérte...","id":"20180523_Megsem_szabadul_a_skalas_gyilkos","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa469254-cbdc-4978-bd62-f4f8f60667dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec006c4-6219-4529-90bb-2cbe7630d53c","keywords":null,"link":"/itthon.bunugy/20180523_Megsem_szabadul_a_skalas_gyilkos","timestamp":"2018. május. 23. 21:17","title":"Mégsem szabadul a skálás gyilkos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890b9f73-ccbd-43b3-8606-f0b43ba82cef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Agglomerációs panelre hajtanak a vevők.","shortLead":"Agglomerációs panelre hajtanak a vevők.","id":"20180523_Regen_szitokszo_volt_most_ez_a_legkeresettebb_ingatlantipus","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=890b9f73-ccbd-43b3-8606-f0b43ba82cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46de3e3-b327-4cd0-a3f1-9e4463dc9854","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180523_Regen_szitokszo_volt_most_ez_a_legkeresettebb_ingatlantipus","timestamp":"2018. május. 23. 13:44","title":"Régen szitokszó volt, most ez a legkeresettebb ingatlantípus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","shortLead":"A Fehrer döntésének oka a munkaerőhiány.","id":"20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bbface97-94db-4ffd-a3b5-9c8464265c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27e00a3f-949f-4dfd-b9da-97dd5f00e545","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megsem_epit_gyarat_Baranyaban_a_nemet_multi","timestamp":"2018. május. 23. 10:49","title":"Mégsem épít gyárat Baranyában a német multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megegyeztek az érdekvédők a mentőszolgálattal, itt vannak a részletek.","shortLead":"Megegyeztek az érdekvédők a mentőszolgálattal, itt vannak a részletek.","id":"20180523_Jo_hir_a_mentosoforoknek_nem_kell_apoloi_munkat_vegezniuk","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113a8a99-7d55-4e9f-bbb0-17ebfdb60b82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbed599e-b6bd-4b58-90dd-1f15a5ea8a0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Jo_hir_a_mentosoforoknek_nem_kell_apoloi_munkat_vegezniuk","timestamp":"2018. május. 23. 13:03","title":"Jó hír a mentősofőröknek: nem kell ápolói munkát végezniük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy férfi találkozóra hívott egy nőt Pécsen, ám ott nem egyedül, hanem több társával jelent meg. A nő is hívta a családját, ez után kezdődtek a bajok.","shortLead":"Egy férfi találkozóra hívott egy nőt Pécsen, ám ott nem egyedül, hanem több társával jelent meg. A nő is hívta...","id":"20180523_Egymasnak_esett_ket_csalad_egy_no_miatt","image":"http://img3.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c512b7d4-5cd0-40b3-a1ae-2426b2f87d72","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Egymasnak_esett_ket_csalad_egy_no_miatt","timestamp":"2018. május. 23. 18:22","title":"Egymásnak esett két család egy nő miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]