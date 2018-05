Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újra 318 forint lett egy euró, miután kiderült, hogyan kommentálta az MNB a kamatdöntést.","shortLead":"Újra 318 forint lett egy euró, miután kiderült, hogyan kommentálta az MNB a kamatdöntést.","id":"20180522_Nem_orulnek_Matolcsyek_uzenetenek_ujra_gyengul_a_forint","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d04c3e6-2dcf-41da-9131-a5ab6e1d3945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e1e3334-dcdd-4b05-a29a-e09fbb5dadb9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180522_Nem_orulnek_Matolcsyek_uzenetenek_ujra_gyengul_a_forint","timestamp":"2018. május. 22. 15:28","title":"Nem örülnek Matolcsyék üzenetének, újra gyengül a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Budapesten 8 százalékkal kevesebb lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok, ám a kínálat mégsem szűkült.","shortLead":"Budapesten 8 százalékkal kevesebb lakóingatlan-hirdetést adtak fel a tulajdonosok, ám a kínálat mégsem szűkült.","id":"20180524_Egyre_tobb_lakas_ragad_be_a_piacon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32950f75-9e6e-4f82-9b98-8d7e1ae2f686","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Egyre_tobb_lakas_ragad_be_a_piacon","timestamp":"2018. május. 24. 10:09","title":"Egyre több lakás ragad be a piacon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","shortLead":"Ferenc pápa hamarosan találkozik is a papok által elkövetett szexuális visszaélések áldozataival. ","id":"20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8f2641a-5778-470b-af3f-5a60d3563d44","keywords":null,"link":"/vilag/20180523_Szexualis_visszaeles_gyanuja_miatt_felfuggesztettek_14_chilei_katolikus_papot","timestamp":"2018. május. 23. 18:46","title":"Szexuális visszaélés gyanúja miatt felfüggesztettek 14 chilei katolikus papot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347b6e15-2b8e-45e4-96ea-2af2f756c1f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felkapta a nyulat egy róka, őket meg egy sas. Így repültek egy darabig, hármasban. ","shortLead":"Felkapta a nyulat egy róka, őket meg egy sas. Így repültek egy darabig, hármasban. ","id":"20180523_Felkapta_a_nyulat_egy_roka_oket_meg_egy_sas__video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=347b6e15-2b8e-45e4-96ea-2af2f756c1f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"256ed226-5ee6-4301-8d15-cb7668ddd6ef","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Felkapta_a_nyulat_egy_roka_oket_meg_egy_sas__video","timestamp":"2018. május. 23. 17:04","title":"Elképesztő harcot vívott egy róka és egy sas a vacsoráért - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Becsődölt utazási iroda botránya miatt változik a szabályozás, a külföldön ragadt nyaralók és az utazásra várók is nagyobb biztonságban érezhetik majd magukat. A biztosítási díj összegét viszont a fogyasztókra háríthatják az utazásszervezők.","shortLead":"Becsődölt utazási iroda botránya miatt változik a szabályozás, a külföldön ragadt nyaralók és az utazásra várók is...","id":"20180523_Megvedik_az_utasokat_a_kokler_utazasi_irodaktol_de_veluk_fizettetik_meg_az_arat","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e00d3b69-c3f4-4e3d-85dd-ad9bb9c66f77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5dbc4fa-365c-44fd-8c61-757cde2e5eee","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_Megvedik_az_utasokat_a_kokler_utazasi_irodaktol_de_veluk_fizettetik_meg_az_arat","timestamp":"2018. május. 24. 09:46","title":"Megvédik az utasokat a kókler utazási irodáktól, de velük fizettetik meg az árát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","shortLead":"Olyannyira, hogy sokan nem is jelentkeznek a minőségindikátor Kék Hullám Zászlóért.","id":"20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30ce6993-f857-478d-851c-a216738d6089&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83a44f7e-640e-4b91-8e92-ea342efdf857","keywords":null,"link":"/kkv/20180523_A_Balaton_tiszta_a_strand_koszos_Az_uzemeltetok_tisztaban_vannak_strandjuk_allapotaval","timestamp":"2018. május. 23. 10:23","title":"A Balaton tiszta, a strand koszos? „Az üzemeltetők tisztában vannak strandjuk állapotával”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként jegyzett Battlefield-játék. A nagysikerű FPS több téren is megújul, egyvalami azonban nem változik: ismét szanaszét robban minden. ","shortLead":"A tavaly bemutatkozott világháborús korszakot folytatva újfent a régi idők harcait veszi alapul az idén ötösként...","id":"20180524_battlefield_5_trailer","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db46cd07-1481-43f0-814a-bfad7714f49f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05d5632-2bf1-4cee-a523-51d28b8a5462","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_battlefield_5_trailer","timestamp":"2018. május. 24. 10:03","title":"Egy háború sem volt még olyan kegyetlen, mint ez – itt az új Battlefield","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1236d63-d626-49f9-85dc-580f926ccaf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatot Somoskőújfalun kapták le. ","shortLead":"Az állatot Somoskőújfalun kapták le. ","id":"20180523_Sinek_mellett_alldogalo_medvet_fotoztak_Nograd_megyeben","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1236d63-d626-49f9-85dc-580f926ccaf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de903f5-912b-4eae-bcd5-14da6c5bc479","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Sinek_mellett_alldogalo_medvet_fotoztak_Nograd_megyeben","timestamp":"2018. május. 23. 21:21","title":"Sínek mellett álldogáló medvét fotóztak Nógrád megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]