[{"available":true,"c_guid":"562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A zsidó államnak tetszik az amerikai gyártmányú F-35-ösök Szíria feletti teljesítménye.","shortLead":"A zsidó államnak tetszik az amerikai gyártmányú F-35-ösök Szíria feletti teljesítménye.","id":"20180522_Izrael_kiprobalta_az_F35ost_elesben_es_tetszik_neki","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562a4988-69e0-4965-a3b2-44f8eeb2b5fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22afcaea-c8e6-4bd1-a6b7-21b20d75be73","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Izrael_kiprobalta_az_F35ost_elesben_es_tetszik_neki","timestamp":"2018. május. 22. 18:35","title":"Élesben Izrael próbálhatta ki először az új lopakodó bombázókat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","shortLead":"A Netflixszel társulnak, hogy inspiráló történeteket mondhassanak el.","id":"20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52e57649-f752-4327-aec0-ece78694876e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eed23b-6f96-4f63-bb0c-0afb69d307d2","keywords":null,"link":"/kultura/20180522_Filmezni_kezd_az_Obamahazaspar","timestamp":"2018. május. 22. 11:19","title":"Filmezni kezd az Obama-házaspár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ef1a52b-d2d0-4fdc-b490-b68e0ac91180","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti meghallgatása. A képviselők előbb megállás – és a rendelkezésre álló időkeretük betartása – nélkül sorolták kérdéseiket, így a válaszokra végül alig jutott idő. A politikusok pedig majdnem összevesztek. Szerencsére azért kiderült néhány konkrétum is, egyebek mellett az is, hogy erősödik az uniós gyanú azt illetően, hogy a Facebook nem igazán tudja kontrollálni magát a piacon, ahol talán erőfölényével is visszaél.","shortLead":"A lehető legrosszabb értelemben véve európai uniós módon zajlott kedden kora este Mark Zuckerberg európai parlamenti...","id":"20180522_mark_zuckerberg_europai_parlament_ep_meghallgatas_piaci_erofoleny_gdpr_adatvedelem","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ef1a52b-d2d0-4fdc-b490-b68e0ac91180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6b1482-b110-4ed7-9b3a-2dec358dff16","keywords":null,"link":"/tudomany/20180522_mark_zuckerberg_europai_parlament_ep_meghallgatas_piaci_erofoleny_gdpr_adatvedelem","timestamp":"2018. május. 22. 20:03","title":"Mark Zuckerberg ma nem alszik nyugodtan, az Európai Parlament belengette a Facebooknak a vörös zászlót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d125e72-97ae-4b03-be3d-157323aac7f2","c_author":"Zelki Benjámin","category":"itthon","description":"Sok - hangsúlyozottan pozitív - változásra számíthatnak a Balatonra vonatozók: megduplázza a Déli-partra tartó expressz vonatok számát a MÁV-Start, eltörli a parti települések között a pótjegyeket, és könnyebb lesz az átszállás Tapolca felé. Megmaradnak a jól ismert vonatnevek, és az északi-partra tartóknak is kevesebbszer kell majd átszállniuk.","shortLead":"Sok - hangsúlyozottan pozitív - változásra számíthatnak a Balatonra vonatozók: megduplázza a Déli-partra tartó expressz...","id":"20180523_Itt_a_hivatalos_nyari_menetrend__lenyegesen_jobb_lesz_a_Balatonra_vonatozni","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d125e72-97ae-4b03-be3d-157323aac7f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f5296c1-81a2-48cf-98db-e1e5a98ad60e","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Itt_a_hivatalos_nyari_menetrend__lenyegesen_jobb_lesz_a_Balatonra_vonatozni","timestamp":"2018. május. 23. 14:42","title":"Itt a hivatalos nyári menetrend - lényegesen jobb lesz a Balatonra vonatozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"A magyar rendőrség szerint kilenc halálos áldozata van a 4-es úton kedd délután történt balesetnek.","shortLead":"A magyar rendőrség szerint kilenc halálos áldozata van a 4-es úton kedd délután történt balesetnek.","id":"20180522_heten_haltak_meg_a_cegledberceli_tragediaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d26174-c8a8-4aae-a7c5-95b44525f741","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180522_heten_haltak_meg_a_cegledberceli_tragediaban","timestamp":"2018. május. 22. 21:02","title":"Kilencen haltak meg a ceglédberceli tragédiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","shortLead":"A Tesla azokra is gondol, akik a lehető legolcsóbban szeretnének maguknak Model 3-at vásárolni.

","id":"20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7cb91b5-e0de-453a-bf05-33ac54925d00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaed1c28-d457-49a0-833b-5726fb3d4896","keywords":null,"link":"/cegauto/20180522_tesla_model_3_villanyauto_olcso_elektromos_akkumulator_model_s","timestamp":"2018. május. 22. 13:21","title":"Nép-villanyautó: hamarosan jön a legolcsóbb Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","shortLead":"Szakadár eszmék terjesztése a vád.","id":"20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e4683552-bc5c-4ecf-bfae-7710f07f588b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa66053-b322-46e2-834e-6abee1aa6981","keywords":null,"link":"/vilag/20180522_Nyilatkozott_a_New_York_Timesnak_ot_evet_kapott_a_tibeti_boltos","timestamp":"2018. május. 22. 10:47","title":"Nyilatkozott a New York Timesnak, öt évet kapott a tibeti boltos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf2261ee-60b1-41ff-892a-520fa6d39e1d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rekordalacsony szintre süllyedt a líra árfolyama a dollárral szemben.","shortLead":"Rekordalacsony szintre süllyedt a líra árfolyama a dollárral szemben.","id":"20180523_Zuhan_a_torok_lira_az_elnok_veje_tamadast_gyanit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf2261ee-60b1-41ff-892a-520fa6d39e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95444dcc-d618-42f3-a970-e3bae85cf9ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180523_Zuhan_a_torok_lira_az_elnok_veje_tamadast_gyanit","timestamp":"2018. május. 23. 13:51","title":"Zuhan a török líra, az elnök veje támadást gyanít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]