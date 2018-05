Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d38a8778-5b3c-4c6e-b133-20f6b32df29a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha szeret füvet nyírni, Önre van szüksége Komló város önkormányzatának","shortLead":"Ha szeret füvet nyírni, Önre van szüksége Komló város önkormányzatának","id":"20180522_Nincs_aki_lenyirja_a_fuvet_Komlon","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d38a8778-5b3c-4c6e-b133-20f6b32df29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b290c5-3428-49ac-a7d9-eb1e8d945880","keywords":null,"link":"/kkv/20180522_Nincs_aki_lenyirja_a_fuvet_Komlon","timestamp":"2018. május. 22. 16:21","title":"Nincs, aki lenyírja a füvet Komlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Galambos Lajos tárgyalását ezúttal nem halasztotta el a bíróság. 