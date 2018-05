Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette el, a bántalmazó kapcsolatban fogant második pedig még magzatként meghalt. Ma két felnőtt gyereke van, de „élete párját” csak a negyedik házasságában találta meg.","shortLead":"Az írónő sok mindenen ment keresztül. Első gyermekét – aki orvosi műhiba folytán betegen született – hétévesen temette...","id":"20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af3b5f13-76e3-4ddd-a02d-ed9b2bd73cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45ac47-c212-4325-8406-1894cc75e99f","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180524_PeterfyNovak_Eva_Az_erzelmi_evolucionk_nem_erte_utol_a_szabadsagunkat","timestamp":"2018. május. 24. 07:10","title":"Péterfy-Novák Éva: „Az érzelmi evolúciónk nem érte utol a szabadságunkat”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer a BKK-val, egyszer a Honvédelmi Minisztérium egy cégével, és egyszer a Magyar Orvosi Kamarával szemben nyert pert a TASZ.","shortLead":"A Társaság a Szabadságjogokért azt írja, a három pergyőzelem után könnyebb lesz közérdekű adatokat kikérni. Egyszer...","id":"20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=813a352c-9729-4c27-b93e-46eb45e70a44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a76f5f49-bd76-4baa-aaee-1cfef0630255","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_Harom_pert_is_nyert_a_TASZ_a_kozerdeku_adatok_kiadasarol","timestamp":"2018. május. 23. 16:03","title":"Három pert is nyert a TASZ közérdekű adatok kiadásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4881052d-25eb-4328-a21c-13d6a0d01b35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A közelgő világbajnokság apropóján újra jönnek a résztvevő országok mezeibe (és igen lengén) öltözött hölgyek, akik a mérkőzések szünetében focizgatnak majd.","shortLead":"A közelgő világbajnokság apropóján újra jönnek a résztvevő országok mezeibe (és igen lengén) öltözött hölgyek, akik...","id":"20180524_Forro_lesz_a_hangulat_megint_lesznek_tizenegyesrugo_lanyok_a_Viasaton","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4881052d-25eb-4328-a21c-13d6a0d01b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cebf3f30-e27a-42b6-acc5-079d2098b622","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Forro_lesz_a_hangulat_megint_lesznek_tizenegyesrugo_lanyok_a_Viasaton","timestamp":"2018. május. 24. 14:38","title":"Forró lesz a hangulat, megint lesznek tizenegyesrugó lányok a Viasaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyik újabb fotója publikálásakor nem volt rest megmutatni, milyen márkákban feszít. ","shortLead":"Egyik újabb fotója publikálásakor nem volt rest megmutatni, milyen márkákban feszít. ","id":"20180525_Vajna_Timea_400_ezres_kisruhaban_fotoztatta_magat_a_francia_Rivieran","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd21153b-451b-49ac-8b88-cd576896688b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bfc2aa-6572-4bba-b149-a3bd0d994b85","keywords":null,"link":"/elet/20180525_Vajna_Timea_400_ezres_kisruhaban_fotoztatta_magat_a_francia_Rivieran","timestamp":"2018. május. 25. 13:05","title":"Vajna Tímea 400 ezres kisruhában fotóztatta magát a francia Riviérán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","shortLead":"Barry Levinson a fesztiválon mutatja be új filmjét, Al Pacinóval a főszerepben.","id":"20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24e2f6cf-3643-4ab8-b326-6219fa5f64f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c80ba87-9f9b-41da-b7a3-5e653e37d48b","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Az_Esoember_rendezoje_kapja_az_eletmudijat_Karlovy_Varyban","timestamp":"2018. május. 23. 15:44","title":"Az Esőember rendezője kapja az életműdíjat Karlovy Varyban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos különbségek lehetnek a különböző ajánlatok között.","shortLead":"A kedvezmények ellenére a fiataloknak szánt bankszámlákra is igaz, hogy jelentős, éves szinten 5-10 ezer forintos...","id":"20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57771b9b-fa9b-4930-bcf4-7a70872d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8853a15b-6767-46f0-b2f6-e45e8576bf32","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Gyereknapra_bankszamlanyitas_Ha_igy_csinalja_meg_fogja_koszonni_a_gyereke_mikor_nagykoru_lesz","timestamp":"2018. május. 25. 11:04","title":"Gyereknapra bankszámlanyitás? Ha így csinálja, meg fogja köszönni a gyereke, mikor nagykorú lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök újra elment abba az oviba, ahol törvényt sértett és elnézést kért az óvónőktől, azt mondta, a jó szándék vezette őt, nem akarta világhírűvé tenni az óvónőket. De köszöni, hogy korrektek voltak vele.","shortLead":"A miniszterelnök újra elment abba az oviba, ahol törvényt sértett és elnézést kért az óvónőktől, azt mondta, a jó...","id":"20180524_Orban_lepacsizott_az_ovisokkal_majd_focizni_tanitotta_oket__video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b3fc536-9377-4ea7-9dd8-085d78dbdae5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e15bb2-e5b9-49bf-bf90-98bef10ca29f","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Orban_lepacsizott_az_ovisokkal_majd_focizni_tanitotta_oket__video","timestamp":"2018. május. 24. 17:27","title":"Orbán lepacsizott az ovisokkal, majd focizni tanította őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","shortLead":"Nem zárt jó első negyedévet a Deutsche Bank, és komoly megszorításokra készülnek. ","id":"20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=026ae481-4d21-4715-ab21-6de8235b76c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6421f0-eef6-4090-be7d-0484d661a41c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180524_Hatalmas_leepitesre_keszul_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2018. május. 24. 17:21","title":"Hatalmas leépítésre készül a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]