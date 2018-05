Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","shortLead":"A magyar Parlament a 10., előtte a San Francisco-i Golden Gate híd és az egykori börtönsziget, az Alcatraz szerepel. ","id":"20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a8225e6d-fef5-4a30-b327-fab9e74a50bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0723a83-2815-48e8-bb4f-a22711293d13","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Mar_az_Orszaghaz_is_ott_van_a_vilag_10_legnepszerubb_latnivaloja_kozott","timestamp":"2018. május. 24. 15:31","title":"Már az Országház is ott van a világ 10 legnépszerűbb látnivalója között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezek a szerencsések már össze is futottak vele.","shortLead":"Ezek a szerencsések már össze is futottak vele.","id":"20180523_Will_Smith_johet_szembe_az_utcan_meg_nehany_hetig","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24a8023f-3614-4161-aa6e-a247747bfc7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e701b6-19bd-4518-9f7a-aa40cc737d3d","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Will_Smith_johet_szembe_az_utcan_meg_nehany_hetig","timestamp":"2018. május. 23. 10:48","title":"Will Smith jöhet szembe az utcán még néhány hétig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8318eb97-b3a9-430c-9cec-215dec6c278c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Clint Walker 90 éves volt.","shortLead":"Clint Walker 90 éves volt.","id":"20180523_Meghalt_A_piszkos_tizenketto_sztarja","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8318eb97-b3a9-430c-9cec-215dec6c278c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1ff91bb-11ef-44a8-87db-0653962ae7d4","keywords":null,"link":"/kultura/20180523_Meghalt_A_piszkos_tizenketto_sztarja","timestamp":"2018. május. 23. 12:47","title":"Meghalt A piszkos tizenkettő sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27403e7b-5895-4945-b9dd-0f4f6193408b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle.","shortLead":"A videón jól látszik, hogy tapodtat sem mozdulnak mellőle.","id":"20180523_Fred_a_labrador_fogadta_orokbe_a_kilenc_kiskacsat","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27403e7b-5895-4945-b9dd-0f4f6193408b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dabe7de-1a8e-410e-8e87-5592ad3add98","keywords":null,"link":"/elet/20180523_Fred_a_labrador_fogadta_orokbe_a_kilenc_kiskacsat","timestamp":"2018. május. 23. 10:27","title":"Fred, a labrador fogadta örökbe a kilenc kiskacsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik újabb dollármilliárdokkal növelni a nemzetközi szövetség bevételeit.","shortLead":"Gianni Infantino, a FIFA 2016-ban megválasztott elnöke megújulást ígért, de elődei nyomvonalán halad. Vagyis igyekszik...","id":"20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f95d7e60-c517-4fa0-bd97-4876a3f50853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39350784-e372-4519-acd2-2a023dcc79d1","keywords":null,"link":"/kkv/20180524_Irdatlan_mennyisegu_penzt_nyomna_FIFA_a_nagy_klubfociba_amibol_nekunk_csak_kicsi_van","timestamp":"2018. május. 24. 06:17","title":"Irdatlanul sok pénzt nyomna a FIFA a nagy klubfociba, amiből nekünk csak kicsi van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab4882d5-7070-4c05-896c-a8cd9d124a77","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180524_Nehany_ora_alatt_elkeszult_a_vilag_leghosszabb_pizzaja__video","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab4882d5-7070-4c05-896c-a8cd9d124a77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea8c6e32-d283-4211-83a8-a49c507e413d","keywords":null,"link":"/kultura/20180524_Nehany_ora_alatt_elkeszult_a_vilag_leghosszabb_pizzaja__video","timestamp":"2018. május. 24. 10:44","title":"Néhány óra alatt elkészült a világ leghosszabb pizzája – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Fotó- és videóbizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó BUK légvédelmi üteg lőtte le 2014-ben Kelet-Ukrajna fölött a Malaysian Airlines Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó utasszállítóját – állítják az incidenst kivizsgáló holland szakértők. A gépen ülő 298 ember közül senki sem élte túl a támadást.","shortLead":"Fotó- és videóbizonyítékok vannak arra, hogy egy Oroszországból származó BUK légvédelmi üteg lőtte le 2014-ben...","id":"20180524_Bizonyithatoan_orosz_legvedelmi_rendszerrel_lottek_le_Ukrajnaban_a_malaj_utasszallitot","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7f16cc1-2444-4934-982f-d2aaee3bbad2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0ec5d6c-46cb-4c50-9450-3dba022c333c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Bizonyithatoan_orosz_legvedelmi_rendszerrel_lottek_le_Ukrajnaban_a_malaj_utasszallitot","timestamp":"2018. május. 24. 12:16","title":"Bizonyíthatóan orosz légvédelmi rendszerrel lőtték le Ukrajnában a maláj utasszállítót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","shortLead":"Egy pár mindkét tagja is meghalt a tragédiában, hat gyerek maradt utánuk árván.","id":"20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3bb2d6e8-6d0f-4174-8bf7-80094959e098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb98cfd4-484e-4429-ac56-c65a072234ee","keywords":null,"link":"/itthon/20180523_cegledberceli_tragedia_aldozatai","timestamp":"2018. május. 23. 12:15","title":"Alkalmi munkákból élt a ceglédberceli baleset kilenc áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]