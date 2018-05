Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre nincs tökéletes ellenszere, viszont védekezni lehet ellene.","shortLead":"Biztonsági szakemberek szerint 54 ország mintegy 500 ezer routerét fertőzték meg orosz hackerek. A vírusnak egyelőre...","id":"20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=643cf54d-a075-43bd-9c27-42982063b12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca08347-4e9f-4dde-b506-70850e7c5e9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180525_orosz_hacker_cisco_router_vpnfilter_virus_kibertamadas","timestamp":"2018. május. 25. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Akkor most ellenőrizze, milyen routere van, 14 típus került bajba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol: ez a világ első, 1 terabájtnyi adatot őrizni képes telefonja. ","shortLead":"Különleges mobilokból sosincs hiány, a kínai Smartisan R1 névre hallgató készüléke azonban minden korábbira rátromfol...","id":"20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75d83db4-a1c9-446e-80a8-b4b30c01040d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d4ed6d-3436-4af2-9cb8-abcbe7d0ea0b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180524_smartisan_r1_mobiltelefon_1_terabajtos_telefon_androidos_mobil_kina","timestamp":"2018. május. 24. 09:03","title":"Jött egy telefon, amelyre akár 500 filmet is rakhat, még így is marad rajta szabad hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Sorra váltja le régi szövetségeseit Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban megkezdte negyedik, a jelenlegi alkotmány szerint utolsó államfői mandátumát. ","shortLead":"Sorra váltja le régi szövetségeseit Vlagyimir Putyin orosz államfő, aki a napokban megkezdte negyedik, a jelenlegi...","id":"20180524_Sorcseret_hajt_vegre_Putyin","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e34951e3-4e64-43de-9268-3e0d3acd364e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9dfb3b5a-7e61-4de0-9ff1-299297fcc50c","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Sorcseret_hajt_vegre_Putyin","timestamp":"2018. május. 24. 15:04","title":"Sorcserét hajt végre Putyin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ukrán, macedón és szerb teherautóban elbújt határsértőket fogott el a rendőrség.","shortLead":"Ukrán, macedón és szerb teherautóban elbújt határsértőket fogott el a rendőrség.","id":"20180524_Kamionokba_rejtozve_probalnak_bejutni_a_migransok_az_orszagba","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e99f51da-cffa-485d-9f5d-ac21b151aaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b85fcf45-7908-4c0e-9a14-7cf62ca68c68","keywords":null,"link":"/itthon/20180524_Kamionokba_rejtozve_probalnak_bejutni_a_migransok_az_orszagba","timestamp":"2018. május. 24. 09:29","title":"Kamionokba rejtőzve próbálnak bejutni a migránsok az országba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","shortLead":"Marchionne nem is olyan rég még teljesen más véleményen volt az ágaskodó lovacskás SUV-ról.","id":"20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4c406328-21dc-42c3-8009-2957155fdfe8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a30b93-1c96-4c8e-8f53-19e612ac966a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180524_ferrari_suv_divatterepjaro_sergio_marchionne_olasz_sportauto_mclaren_bentley_koenigsegg_porsche","timestamp":"2018. május. 24. 10:21","title":"Előbb le kell lőniük – mondta a Ferrari-vezér divatterepjáró ügyben, ma már mást gondol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","shortLead":"Mike Pence szerint ha Phenjan nem mond le atomfegyvereiről, úgy végezheti, mint Líbia.","id":"20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=534c6609-4df8-4209-9588-94aad91ce3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2883bc96-c1cd-47b2-addb-c4dc80b21fc3","keywords":null,"link":"/vilag/20180524_Tudatlan_es_buta_szavak__EszakKorea_teljesen_kiakadt_az_amerikai_alelnokon","timestamp":"2018. május. 24. 07:55","title":"\"Tudatlan és buta szavak\" – Észak-Korea teljesen kiakadt az amerikai alelnökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta a belső nézetű lövöldözős (FPS) játékok világát. 2500 forint helyett ingyen adják, de játszani még mindig ugyanolyan jó vele.","shortLead":"Éppen 20 éve jelent meg az Unreal. Ebből az apropóból most ingyen tölthető le a program, ami év(tized)ekre meghatározta...","id":"20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6b047c2-fa5b-4e69-a956-35666033ad80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcfa129-b584-418c-ba77-c8d68e0a6e05","keywords":null,"link":"/tudomany/20180523_unreal_letoltes_ingyen_unreal_1_epic_games_1998_20_eves_evfordulo","timestamp":"2018. május. 23. 20:03","title":"Siessen, amíg ingyen van: péntekig 0 forintért töltheti le számítógépére a '90-es évek legendás játékát, az Unrealt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megyénként és városonként hatalmas a szórás: van, ahol az ingatlan vételárának akár 60 százalékát is fedezi, másutt ugyanez az összeg legfeljebb a foglalóra elég. ","shortLead":"Megyénként és városonként hatalmas a szórás: van, ahol az ingatlan vételárának akár 60 százalékát is fedezi, másutt...","id":"20180524_Mire_es_hol_eleg_a_csok_Nem_tud_mit_kezdnei_a_rendszer_a_regionalis_kulonbsegekkel","image":"http://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d18df16-d23c-4df8-8876-ff2d3d6835a9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20180524_Mire_es_hol_eleg_a_csok_Nem_tud_mit_kezdnei_a_rendszer_a_regionalis_kulonbsegekkel","timestamp":"2018. május. 24. 11:18","title":"Mire (és hol) elég a csok? Nem tud mit kezdeni a rendszer a regionális különbségekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]