Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága. A gyanú szerint az elkövetők külföldről beszerzett szója áfájával „ügyeskedtek” majdnem egymilliárd forint kárt okozva a költségvetésnek. A NAV pénzügyi nyomozói a teljes kár megtérülését biztosították azzal, hogy a bűncselekményt megszakították, a haszonhúzók vagyonát lefoglalták, és megakadályozták a visszaigényelt áfa egy részének kiutalását.","shortLead":"Üzletszerűen, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt nyomoz a NAV Dél-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága...","id":"20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcea5b7b-6fa4-45b9-a945-e0c53da083b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4798d07-4ead-444e-b0b7-6e33835629cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Szojas_bunszervezet_kovetett_el_milliardos_afacsalast_egy_tatabanyai_ugyved_is_gyanusitott","timestamp":"2018. május. 25. 10:19","title":"Szójás bűnszervezet követett el milliárdos áfacsalást, egy tatabányai ügyvéd is gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Donald Trump döntései miatt nőtt a nyersanyag ára, most az OPEC közbelépett.","shortLead":"Donald Trump döntései miatt nőtt a nyersanyag ára, most az OPEC közbelépett.","id":"20180525_Leptek_a_kitermelok_gyorsan_esni_kezdett_az_olajar","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=69a9d0ac-9b28-4b7c-90db-35633c1c4da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d20f76f-9195-4506-8a6b-709676d5d5d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_Leptek_a_kitermelok_gyorsan_esni_kezdett_az_olajar","timestamp":"2018. május. 25. 14:24","title":"Léptek a kitermelők, gyorsan esni kezdett az olajár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is esős időt mondanak.","shortLead":"A legtöbb csapadék Kiskunhalason esett, ott összesen több mint 90 milliméternyi eső zúdult le pillanatok alatt. Mára is...","id":"20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bc80251-31aa-4813-9031-cfe02e6943e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1399ebdf-a50e-442d-a058-26775592b0bf","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_Medencenyi_eso_hullott_az_orszagra_volt_ahol_utcakat_lepett_el_a_viz","timestamp":"2018. május. 25. 07:08","title":"Medencényi eső hullott az országra, volt, ahol utcákat lepett el a víz – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa9023f-e44a-4166-84f3-1bc41f5eddcd","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Többfunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy versenyuszoda épülhet összesen 15 milliárd forintból, a Modern városok program részeként Nagykanizsán, a támogatói okirat most készült el - közölte a város polgármestere pénteken sajtótájékoztatón.","shortLead":"Többfunkciós sport- és rendezvénycsarnok, valamint egy versenyuszoda épülhet összesen 15 milliárd forintból, a Modern...","id":"20180525_15_milliardbol_epul_uszoda_Nagykanizsan","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa9023f-e44a-4166-84f3-1bc41f5eddcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234e6a51-905d-4f31-bfcc-cb2c03f4cb1b","keywords":null,"link":"/itthon/20180525_15_milliardbol_epul_uszoda_Nagykanizsan","timestamp":"2018. május. 25. 16:02","title":"15 milliárdból épül uszoda Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e53a56-cbd9-4508-beca-f9e40211d002","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emlékérem van, csúcstalálkozó nincs: Donald Trump amerikai elnök – arra hivatkozva, hogy egyre ellenségesebb hangú nyilatkozatok hangzanak el Phenjanban – lemondta a Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel tervezett június 12-ei találkozóját. A találkozónak emléket állító érméket viszont már elkészítették, s a gyűjtők most harcot indítottak értük.","shortLead":"Emlékérem van, csúcstalálkozó nincs: Donald Trump amerikai elnök – arra hivatkozva, hogy egyre ellenségesebb hangú...","id":"20180525_Elkapkodjak_az_elmaradt_TrumpKim_csucstalalkozo_emlekermeit","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=77e53a56-cbd9-4508-beca-f9e40211d002&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2783116-9fb5-4310-8b2d-de2341e33e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20180525_Elkapkodjak_az_elmaradt_TrumpKim_csucstalalkozo_emlekermeit","timestamp":"2018. május. 25. 10:30","title":"Elkapkodják az elmaradt Trump–Kim-csúcstalálkozó emlékérmeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","shortLead":"Új parkolási övezetek és magasabb óradíjak is jöhetnek a Fővárosi Közgyűléshez nemrég benyújtott javaslat alapján. ","id":"20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3245e238-bd8c-415c-b767-a0a078eb4a33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c5aeebf-c81f-4453-bd6e-17fc075efe60","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20180525_525_parkolas_budapest_belvaros_parkolasi_dijak_budapesten","timestamp":"2018. május. 25. 13:30","title":"525 forintra emelnék a parkolási óradíjat Budapest belvárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","shortLead":"Már az is megvan, hogy ki rendezi a Boba Fett-filmet. ","id":"20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe252e6b-6196-44bd-a915-d3956a396ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c485819-a7a6-490a-bd57-cd8baddacf59","keywords":null,"link":"/kultura/20180525_ObiWanrol_es_Boba_Fettrol_is_keszul_egyegy_uj_Star_Warsfilm","timestamp":"2018. május. 25. 09:53","title":"Obi-Wanról és Boba Fettről is készül egy-egy új Star Wars-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök este több szakszervezettel megállapodtak, és már csak a kamionsofőrök \"radikális kisebbsége\" folytatja az országok fő közlekedési útvonalainak eltorlaszolását.","shortLead":"A dízeláremelés miatt indított országos tiltakozás miatt káosz alakult ki Brazíliában. A brazil elnök szerint csütörtök...","id":"20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dec1a2a-c321-4206-8270-e3dfcb426631&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f49781a6-0151-41ea-8f00-e69f54b4a918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180525_bevethetik_a_hadsereget_a_sztrajkolo_kamionsoforok_ellen_braziliaban","timestamp":"2018. május. 25. 21:58","title":"Bevethetik a hadsereget a sztrájkoló kamionsofőrök ellen Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]