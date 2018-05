Nem csak a földi, a vízi közlekedés is alapos változáson megy keresztül az elkövetkező években. Az MIT egy ezzel foglalkozó csapata olyan hajókat gyártott 3D nyomtatással, melyek saját magukat kormányozzák, és másra is jók a személyszállításon kívül.

A 3D nyomtatás előnyeit talán felesleges is részletezni, hiszen mindenki számára ismert, mennyi gond megoldható általa, és nem csak aprók, akár tengeralattjáró méretűek is.

Az önvezető autók mögötti technika is szép reményekkel kecsegtet, annak ellenére is, hogy még mindig rengeteg fejlesztés vár mindkét, de különösen utóbbi területre.

De mi a helyzet akkor, ha a kettő egyfajta elegyéből készítenek valamit? Nos, erre is van már kézzel fogható bizonyíték, hála a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) kutatói egy csoportjának, akik egy flottányi önvezető hajót állítottak elő, pusztán nyomtatással.

Persze nem hagyományos hajókra (illetve esetükben talán a csónak lenne a megfelelő kifejezés) kell gondolni, hanem a "rendes" formától kissé eltérő vízi járművekre. A szerkezeteket szándékosan téglalap alakúra tervezték. Ez ugyanis lehetővé teszi számukra, hogy oldalirányba is mozoghassanak vagy például hozzákapcsolódjanak valamilyen más tárgyhoz, esetleg egy hasonló eszközhöz, és így hidat képezzenek mondjuk egy kisebb folyó két partja között.

Mindegyik kis hajó tápegységgel, rádióferekvenciás és wifi antennával van felszerelve a kommunikációk és az irányítás megkönnyítése érdekében, borítása pedig a durvább körülményeknek is ellenáll.

A szakemberek szerint a robothajók elsősorban szállítmányozás céljából lehetnek hasznosak, általa pedig akár jelentősen is csökkenthető a szárazföldi utakon bekövetkező torlódás. Az önvezető technika révén működése ráadásul emberi felügyeletet sem igényel. Ezzel együtt persze még rengeteg munka van velük, különösen a pozicionálás és a tájolás szempontjából. Eddig csupán néhány kísérlet zajlott, most azt vizsgálják majd, hogy a hajók működéséért felelős algoritmus továbbra is pontosan működik-e, ha a járművek méretét esetleg növelik.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.