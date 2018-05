Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Monacói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13cc0065-ad6f-4498-8a13-2417cc5ce292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b70fc3-18d2-41f7-b0d0-d4bf6a034fd3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180526_Ricciardo_volt_a_leggyorsabb_Monacoban","timestamp":"2018. május. 26. 17:15","title":"Ricciardo volt a leggyorsabb Monacóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Nem adja meg magát az öregkornak.","shortLead":"Nem adja meg magát az öregkornak.","id":"20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a6cd75e-6d65-4798-a47b-fb9ca1cc5233&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bda50577-5d55-4f1a-99e5-6333ff69afd5","keywords":null,"link":"/kultura/20180528_Gandalf_es_Magneto_kitart","timestamp":"2018. május. 28. 11:26","title":"Ian McKellen: A tisztelet nem az évek számától függ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több modell is érintett.","shortLead":"Több modell is érintett.","id":"20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be608-9b10-42a8-8fe2-03f2a349dfad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8ca2e65-7f80-46b7-b142-d7afb6901f55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_600_ezer_jarmuvet_hivhat_vissza_a_Daimler","timestamp":"2018. május. 27. 12:17","title":"600 ezer járművet hívhat vissza a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hatalmas buli lett a gépen.","shortLead":"Hatalmas buli lett a gépen.","id":"20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c051271-98b5-4ce4-a046-0af001efb31a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f2f0668-4ef1-4bb1-8ed6-223dcafeec46","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Hegedujatekos_nyugtatta_meg_az_utasokat_kenyszerleszallas_kozben","timestamp":"2018. május. 27. 12:06","title":"Hegedűművész nyugtatta meg az utasokat kényszerleszállás közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","shortLead":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","id":"20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934b16e-a7a4-4871-91aa-3a5355079e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. május. 27. 14:55","title":"Az unió soros elnöke Orbán \"kottájából\" játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","shortLead":"A nő alkoholista, az idős szüleit az élettársával ölette meg, majd ő maga gyújtotta be a gázpalackot. ","id":"20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61d9c1de-2390-4a9e-85d0-1e21cdbda812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7048354-55c6-4dc1-916b-e2ba24c7de18","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Csaladi_konfliktus_miatt_olethette_meg_szuleit_es_gyujthatta_fel_a_hazukat_a_hodmezovasarhelyi_no","timestamp":"2018. május. 28. 06:20","title":"Családi konfliktus miatt ölethette meg szüleit és gyújthatta fel a házukat a hódmezővásárhelyi nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","shortLead":"Esélyeket latolgat a Real Madrid-FC Liverpool párharc előtt? Pár érdekes adat talán segít...","id":"20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","image":"http://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac093401-675a-4404-89a0-f47f274434d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fa8b11-c85b-4b16-a7b4-f949f65c2fc4","keywords":null,"link":"/sport/20180526_A_szamok_beszelnek_ezt_erdemes_tudni_a_BLdonto_elott","timestamp":"2018. május. 26. 15:59","title":"A számok beszélnek: ezt érdemes tudni a BL-döntő előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]