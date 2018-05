Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","shortLead":"3-1-re nyert a Real Madrird a Liverpool ellen a Bajnokok Ligája döntőjében, a Liverpool kapusa két potyagólt is kapott. ","id":"20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9827a2a1-69c8-42ad-9086-b2ae826b164d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"053f0e75-da18-4976-aeae-8a819ab89a0e","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Itt_a_BL_donto_legizgalmasabb_10_perce__helyzetek_es_golok_egy_videoban","timestamp":"2018. május. 27. 08:26","title":"Itt a BL döntö legizgalmasabb 10 perce - helyzetek és gólok egy videóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki távolról kiszúrta Vajna Tímea autóját.","shortLead":"A csodaszép olasz sportkocsi új színben pompázik, talán azért, mert az eredeti szín túl feltűnő volt, és már mindenki...","id":"20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6263239-9602-4868-ba74-eba3429db0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06f14dfd-fc2f-4d1a-b082-abb63deff822","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_vajna_timea_lamborghini_huracan_spyder_kabrio_matt_folia_garazs_gazfroccs","timestamp":"2018. május. 28. 06:41","title":"Vajna Tímea álcázófóliázta Lamborghinijét, és a garázsban adott neki gázfröccsöket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve hatótávja fel van tüntetve.","shortLead":"Ezen a képen lényegében minden eddig kijött és hamarosan érkező elektromos autó, és annak töltési módja, illetve...","id":"20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dcd95b1a-3734-49d5-9199-2ca4815acabe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9361cb5-af95-4773-87b9-08e51103795f","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_zsenialis_abra_mult_jelen_jovo_villanyauto_akkumulator_toltes_abb_eauto_porsche_villamtolto","timestamp":"2018. május. 27. 06:41","title":"Egyetlen zseniális ábrán szinte minden fontos dolog, amit a múlt, jelen és jövő villanyautóiról tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított szabadalomsértésért, de messze nem annyit, mint amennyit Cupertinóban szerettek volna.","shortLead":"A bíróság most sokkal többet ítélt meg az Apple számára, mint amennyit a Samsung fizetett volna a bizonyított...","id":"20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46d4e961-445e-495d-a487-aa8b8c0b0f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f9c5d32-1905-4198-86e8-4dcc7ad9929a","keywords":null,"link":"/tudomany/20180527_samsung_apple_szabadalmi_vita_dontes_osszeg","timestamp":"2018. május. 27. 18:03","title":"Megszületett a döntés: ennyit fizessen a Samsung az Apple-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új módszerrel.","shortLead":"A rendőrség nemrég közzétett egy videót, amiben jól látszik, milyen komoly szabálytalanságot buktatnak le az új...","id":"20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c5eac1c-cd24-45a9-85d3-bd6cb3030c47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffeb0043-adf1-40c6-9159-53219f99f7b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20180527_civil_rendorauto_sebessegmeres_video","timestamp":"2018. május. 27. 04:01","title":"Így mérnek a rendőrök a civil rendőrautóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","shortLead":"Pénteken 200-on győzött, most a 400 méteres vegyesúszást nyerte meg a kaliforniai Irvine-ban.","id":"20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=626ac7cf-a6e3-476d-a9f9-bc4353e05636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02636-c4c8-4a1d-a60f-ddef0bb72819","keywords":null,"link":"/sport/20180527_Hosszu_Katinka_400_meter_vegyesen_is_gyozott_Kaliforniaban","timestamp":"2018. május. 27. 08:45","title":"Hosszú Katinka 400 méter vegyesen is győzött Kaliforniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","shortLead":"Felnyomták a büféket a kormányhivatalnál és a kerületi jegyzőnél. ","id":"20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","image":"http://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd176338-bbe0-4ef2-9e56-379f66c0a07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebb91089-905d-47d8-959c-d8cf5c9ae319","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Romai_a_mobilgatparti_ergyesulet_most_a_bufeknek_ment_neki","timestamp":"2018. május. 28. 12:53","title":"Római: a mobilgátpárti egyesület most a büféknek ment neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]