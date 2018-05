Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon – közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.","shortLead":"A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított \"Stop Soros\" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális...","id":"20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec2728af-13de-492b-9c08-b40fb805c8a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cabc637-4919-4d68-ba1b-56ac1ca6fcba","keywords":null,"link":"/itthon/20180528_Stop_Soros_bortonbe_is_kerulhet_aki_a_bevandorlast_segiti","timestamp":"2018. május. 28. 14:32","title":"Stop Soros: börtönbe is kerülhet, aki a bevándorlást segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","shortLead":"A tengeri hulladék csökkentése a cél, rengeteg eldobható eszköz használatát tiltaná meg Brüsszel.","id":"20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2218e1d1-b394-480e-b6c9-68274f4e3f18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e19dde-81ca-4358-96cb-794255e03279","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180528_Betilthatjak_a_muanyag_szivoszalat_az_EUban","timestamp":"2018. május. 28. 14:52","title":"Betilthatják a műanyag szívószálat az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891ff604-4903-45f7-9c74-413538ef95eb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerékpárosok szerettek volna rövidíteni az útjukon, az alagút végén azonban felbukkant a vonat.","shortLead":"A kerékpárosok szerettek volna rövidíteni az útjukon, az alagút végén azonban felbukkant a vonat.","id":"20180528_kerekpar_vonat_alagut_video","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=891ff604-4903-45f7-9c74-413538ef95eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9df7da2-cd1a-42e5-afd1-be925604b998","keywords":null,"link":"/cegauto/20180528_kerekpar_vonat_alagut_video","timestamp":"2018. május. 28. 04:01","title":"A nap videója: bebicikliztek az alagútba, csakhogy szemből jött a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","shortLead":"Elemzők szerint növekedtek a június 12-re, Szingapúrba tervezett csúcstalálkozó megtartásának esélyei.","id":"20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ad9011a-5f34-42b2-a9da-784ef2d07ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c0e27d8-52fa-4324-bcc0-4c0605dc44a5","keywords":null,"link":"/vilag/20180528_lehet_tenyleg_osszejon_a_csucs_allitolag_nyolcfos_delegaciot_kuldott_eszak_korea_szingapurba","timestamp":"2018. május. 28. 07:40","title":"Lehet, tényleg összejön a csúcs: állítólag nyolcfős delegációt küldött Észak-Korea Szingapúrba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99ec270-a9f4-4e54-b940-0415b056412a","c_author":"Kovács-Álmos Gyöngyvér","category":"elet","description":"A gyereknap alapvetően egy vidám alkalom arra, hogy vattacukorral tömjük a kiskorúakat, és úgy bánjunk velük, mintha ők lennének a világ közepe. (Mintha a hétköznapokban a szülők nem pont ugyanezt tennék, csak talán kevésbé látványosan.) A gyereknap ugyanakkor a felnőtteknek is fontos, például azért, mert van benne valami az elmúlásból is: egy gyerek csak egy adott pontig gyerek. És ezt a változást szülőként nem könnyű feldolgozni. Hogy mennyire nem, arról itt egy helyzetértékelés első kézből, egy, a gyerekkort levetkőzni próbáló kiskamasz édesanyjától. Kovács-Álmos Gyöngyvér írása.","shortLead":"A gyereknap alapvetően egy vidám alkalom arra, hogy vattacukorral tömjük a kiskorúakat, és úgy bánjunk velük, mintha ők...","id":"20180527_Gyereknap_Vajon_Vekerdy_ezert_vallon_veregetne","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f99ec270-a9f4-4e54-b940-0415b056412a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecf0c2f2-1f2e-4b2f-bdbf-633e415f6e33","keywords":null,"link":"/elet/20180527_Gyereknap_Vajon_Vekerdy_ezert_vallon_veregetne","timestamp":"2018. május. 27. 10:00","title":"Vajon Vekerdy Tamás ezért vállon veregetne?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","shortLead":"Új javaslattal állt elő Bulgária a menekültpolitikában.","id":"20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878a653b-a8e4-4ea5-a53b-cb197334802f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3934b16e-a7a4-4871-91aa-3a5355079e1a","keywords":null,"link":"/vilag/20180527_Az_unio_soros_elnoke_Orban_kottajabol_jatszik","timestamp":"2018. május. 27. 14:55","title":"Az unió soros elnöke Orbán \"kottájából\" játszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Aki másodkézből vásárolt jeggyel próbál bejutni Ed Sheeran koncertjére, az vehet a helyszínen egy újat. A popsztár sajnálja, de nem lát más módszert.","shortLead":"Aki másodkézből vásárolt jeggyel próbál bejutni Ed Sheeran koncertjére, az vehet a helyszínen egy újat. A popsztár...","id":"20180527_Ed_Sheeran_kegyetlen_modszerhez_nyult_a_rajongoi_erdekeben","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10816503-4c43-4735-aa19-fa0b5ebb1f24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1dded77-3268-455c-a3aa-8bae8d633202","keywords":null,"link":"/kultura/20180527_Ed_Sheeran_kegyetlen_modszerhez_nyult_a_rajongoi_erdekeben","timestamp":"2018. május. 27. 15:43","title":"Ed Sheeran kegyetlen módszerhez nyúlt a rajongói érdekében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a Parlament mellett állt meg egy fagyira. ","shortLead":"A miniszterelnök a Parlament mellett állt meg egy fagyira. ","id":"20180527_Segitsen_megfejteni_kivel_fagyizik_ilyen_vidaman_Orban_Viktor","image":"http://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c83e4a2f-89f0-4d29-bcd5-864689fdd2fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3be955af-496b-49cc-96dc-7571c576ef67","keywords":null,"link":"/itthon/20180527_Segitsen_megfejteni_kivel_fagyizik_ilyen_vidaman_Orban_Viktor","timestamp":"2018. május. 27. 07:05","title":"Segítsen megfejteni, kivel fagyizik ilyen vidáman Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]